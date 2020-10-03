https://ria.ru/20201003/mks-1578136394.html

Камера GoPro сняла "протекающий" отсек российского модуля "Звезда" на МКС

"Протекающий" отсек российского модуля "Звезда" на Международной космической станции (МКС) изолируют еще на трое суток, оставленная в нем на полдня камера GoPro РИА Новости, 03.10.2020

2020-10-03T00:11

2020-10-03T00:11

2020-10-03T05:01

риа наука

международная космическая станция (мкс)

космос - риа наука

наса

сша

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<strong>МОСКВА, 3 окт - РИА Новости.</strong> "Протекающий" отсек российского модуля "Звезда" на <a href="http://ria.ru/product_Mezhdunarodnaja_kosmicheskaja_stancija_2/" target="_blank" data-auto="true">Международной космической станции</a> (МКС) изолируют еще на трое суток, оставленная в нем на полдня камера GoPro зафиксировала, с какой скоростью уходит воздух из отсека, следует из переговоров экипажа станции с <a href="http://ria.ru/location_Zemlja/" target="_blank" data-auto="true">Землей</a>, транслировавшихся <a href="http://ria.ru/organization_NASA/" target="_blank" data-auto="true">НАСА</a>.В пятницу утром экипаж МКС поместил камеру GoPro в промежуточную камеру модуля "Звезда" и закрыл люки в "протекающий" отсек. При этом камера снимала показания мановакуумметра, чтобы понять, как быстро падает давление в отсеке.Вечером космонавты <a href="http://ria.ru/person_Anatolijj_Ivanishin/" target="_blank" data-auto="true">Анатолий Иванишин</a> и <a href="http://ria.ru/person_ivan-vagner/" target="_blank" data-auto="true">Иван Вагнер</a> снова открыли люки в промежуточную камеру и, просмотрев снимки, сообщили, что за полдня давление в отсеке упало с 733 до 643 миллиметров ртутного столба."Мы будем опять ПрК (промежуточная камера - ред.) закрывать, на трое суток", - сказал экипажу специалист подмосковного центра управления полетами.Небольшая утечка воздуха на МКС была зафиксирована в сентябре 2019 года. В августе-сентябре 2020 года, после того как ее скорость возросла в пять раз (с 270 граммов до 1,4 килограмма воздуха в сутки), экипаж дважды закрывал люки в модулях МКС с целью проверки их герметичности и по несколько дней был изолирован в российском сегменте станции. Оказалось, что место утечки находится в российском модуле "Звезда". Скорость падения давления на МКС составляет три миллиметра ртутного столба в сутки, однако, как сообщили РИА Новости в "<a href="http://ria.ru/organization_Roskosmos/" target="_blank" data-auto="true">Роскосмосе</a>", это не представляет опасности для экипажа МКС и не препятствует полету станции в пилотируемом режиме. Экипаж проводит работы по локализации места и устранению утечки.Как сообщил экипажу руководитель полета российского сегмента МКС Владимир Соловьев, утечка воздуха "безумно малая", она "то есть, то нет", а то, что предположительно вызвало отверстие или трещину, которая по оценке имеет размер 0,6-0,8 миллиметра, можно и не найти.Сейчас на МКС находятся российские космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, а также американский астронавт <a href="http://ria.ru/person_kristofer-kessidi/" target="_blank" data-auto="true">Кристофер Кэссиди</a>.

https://radiosputnik.ria.ru/20201002/kosmos-1578088294.html

https://ria.ru/20200926/kosmos-1577818017.html

Вацлав Петров Леса горят, спутники падают, десятки тысяч заводов - настоящих, а не по отвёрточной сборке - уничтожены. Реки отравлены вытекающей из проржавевших цистерн соляркой, смертность превышает рождаемость на сотни тысяч человек в год. Растёт количество бедных, качество образования падает. Не хватает 25000 врачей. Молодые учителя получают 13 т. р. в месяц. Идёт третье десятилетие правления Путина. 27

Сергей Петров Символично, капиталистская камера снимает как испаряются остатки космического величия совка 22

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сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, наса, сша