https://ria.ru/20201003/maslo-1578145487.html
Врач назвал самое полезное масло для готовки
Жарить еду на масле вредно в любом случае, однако меньше всего трансжиров при термической обработке образует кокосовое масло. Об этом Агентству городских... РИА Новости, 03.10.2020
2020-10-03T11:59
2020-10-03T11:59
2020-10-03T13:43
витамины
алексей буеверов
здоровье
первый мгму имени сеченова
общество
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<strong>МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. </strong>Жарить еду на масле вредно в любом случае, однако меньше всего трансжиров при термической обработке образует кокосовое масло. Об этом Агентству городских новостей <a href="https://www.mskagency.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">"Москва"</a> рассказал профессор МГМУ имени Сеченова гастроэнтеролог <a href="https://ria.ru/person_aleksey-bueverov/" target="_blank">Алексей Буеверов</a>. Он напомнил, что организм человека не приспособлен к переработке трансжиров. Они повреждают сосудистую стенку и могут привести к раку и диабету второго типа. По его словам, самое полезное масло — тыквенное. Оно богато витамином Е (природным антиоксидантом), в нем содержится максимум полиненасыщенных жиров, которые участвуют в защите сосудистой стенки от атеросклероза, улучшают сперматогенез и деятельность центральной нервной системы.
https://ria.ru/20201003/maslo-1578137627.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
витамины, алексей буеверов, здоровье, первый мгму имени сеченова, общество