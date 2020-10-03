https://ria.ru/20201003/maslo-1578145487.html

Врач назвал самое полезное масло для готовки

Жарить еду на масле вредно в любом случае, однако меньше всего трансжиров при термической обработке образует кокосовое масло. Об этом Агентству городских... РИА Новости, 03.10.2020

2020-10-03T11:59

2020-10-03T11:59

2020-10-03T13:43

витамины

алексей буеверов

здоровье

первый мгму имени сеченова

общество

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<strong>МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. </strong>Жарить еду на масле вредно в любом случае, однако меньше всего трансжиров при термической обработке образует кокосовое масло. Об этом Агентству городских новостей <a href="https://www.mskagency.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">"Москва"</a> рассказал профессор МГМУ имени Сеченова гастроэнтеролог <a href="https://ria.ru/person_aleksey-bueverov/" target="_blank">Алексей Буеверов</a>. Он напомнил, что организм человека не приспособлен к переработке трансжиров. Они повреждают сосудистую стенку и могут привести к раку и диабету второго типа. По его словам, самое полезное масло — тыквенное. Оно богато витамином Е (природным антиоксидантом), в нем содержится максимум полиненасыщенных жиров, которые участвуют в защите сосудистой стенки от атеросклероза, улучшают сперматогенез и деятельность центральной нервной системы.

https://ria.ru/20201003/maslo-1578137627.html

Робин Капюшон Тыкосовое 13

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

витамины, алексей буеверов, здоровье, первый мгму имени сеченова, общество