https://ria.ru/20201003/maslo-1578137627.html
Агроном назвала полезные свойства пальмового масла
Опасные трансжиры, "плохой" холестерин, транспортировка в цистернах из-под нефти. Каких только ужасов мы не слышали про пальмовое масло. Почему вред этого... РИА Новости, 03.10.2020
2020-10-03T02:05
2020-10-03T02:05
2020-10-03T02:05
пальмовое масло
здоровье - общество
общество
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<strong>МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. </strong>Опасные трансжиры, "плохой" холестерин, транспортировка в цистернах из-под нефти. Каких только ужасов мы не слышали про <a href="https://ria.ru/product_palmovoe-maslo/" target="_blank">пальмовое масло</a>. Почему вред этого продукта сильно преувеличен, рассказала в интервью <a href="https://radiosputnik.ria.ru/20201003/maslo-1578097186.html">радио Sputnik</a> агроном Елизавета Тихонова.У пальмового масла в сознании многих россиян очень плохая репутация. Сколько мы слышали "страшилок" про риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и атеросклероза из-за употребления этого продукта. На самом деле, масло это имеет растительное происхождение, значит, опасных трасжиров там нет, а насыщенных жиров меньше, чем в сливочном масле, рассказала радио Sputnik Елизавета Тихонова.По ее словам, выбирая между сливочным и пальмовым, взрослому человеку лучше довериться пальмовому."Коровье масло тоже сравнительно недавно появилось в пище человека, всего 400 лет назад, до этого им телеги смазывали и в пищу не употребляли. От пальмового масла еще никто не умер, никто не заболел. Все, что растительное, лучше усваивается организмом, и оно нигде не откладывается. Чистое сливочное масло положено только детям. Пальмовое масло лучше усваивается, оно быстрее даст энергию, оно не забивает холестерином сосуды", <strong>–</strong> рассказала радио Sputnik Елизавета Тихонова.
https://ria.ru/20200318/1568787138.html
Александр Аникин
О полезности пальмового масла всем давно известно. Например, все передовые в социально ориентированной направленности страны стараются получить его от стран его производящих любыми доступными способами, как то: организуют бартерные поставки самолётов поколения 4++ взамен нескольких танкеров с пальмовым маслом. Да что там далеко ходить - всё высшее руководство некоторых продвинутых в чём-то стран потребляет пальмовое масло. От чего его иногда, правда, несколько плющит, но это допустимый побочный эффект.
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РИА Новости
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Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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пальмовое масло, здоровье - общество, общество
МОСКВА, 3 окт - РИА Новости.
Опасные трансжиры, "плохой" холестерин, транспортировка в цистернах из-под нефти. Каких только ужасов мы не слышали про пальмовое масло
. Почему вред этого продукта сильно преувеличен, рассказала в интервью радио Sputnik
агроном Елизавета Тихонова.
У пальмового масла в сознании многих россиян очень плохая репутация. Сколько мы слышали "страшилок" про риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и атеросклероза из-за употребления этого продукта. На самом деле, масло это имеет растительное происхождение, значит, опасных трасжиров там нет, а насыщенных жиров меньше, чем в сливочном масле, рассказала радио Sputnik Елизавета Тихонова.
"Пальмовое масло – великолепная вещь, потому что ликвидирует такую опасность, как недостаток жира в организме. И то, что сейчас есть возможность получать такое масло относительно недорого, это отлично. Зачем отказываться от этого продукта питания? Да, есть технические варианты масла, когда выдавливают из последнего, получают самое низкосортное из ядер. Но, по любому, это съедобная масличная культура и отрицать ее нельзя. Если не хватает обычного масла, то пальмовое никак не вреднее обычного нашего коровьего", – отметила агроном.
По ее словам, выбирая между сливочным и пальмовым, взрослому человеку лучше довериться пальмовому.
"Коровье масло тоже сравнительно недавно появилось в пище человека, всего 400 лет назад, до этого им телеги смазывали и в пищу не употребляли. От пальмового масла еще никто не умер, никто не заболел. Все, что растительное, лучше усваивается организмом, и оно нигде не откладывается. Чистое сливочное масло положено только детям. Пальмовое масло лучше усваивается, оно быстрее даст энергию, оно не забивает холестерином сосуды", – рассказала радио Sputnik Елизавета Тихонова.