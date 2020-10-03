https://ria.ru/20201003/maslo-1578137627.html

Агроном назвала полезные свойства пальмового масла

Опасные трансжиры, "плохой" холестерин, транспортировка в цистернах из-под нефти. Каких только ужасов мы не слышали про пальмовое масло. Почему вред этого... РИА Новости, 03.10.2020

2020-10-03T02:05

2020-10-03T02:05

2020-10-03T02:05

пальмовое масло

здоровье - общество

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/156112/29/1561122960_0:414:2170:1635_1400x0_80_0_0_7540876c3d98ce59ca91516c0d85c47e.jpg

<strong>МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. </strong>Опасные трансжиры, "плохой" холестерин, транспортировка в цистернах из-под нефти. Каких только ужасов мы не слышали про <a href="https://ria.ru/product_palmovoe-maslo/" target="_blank">пальмовое масло</a>. Почему вред этого продукта сильно преувеличен, рассказала в интервью <a href="https://radiosputnik.ria.ru/20201003/maslo-1578097186.html">радио Sputnik</a> агроном Елизавета Тихонова.У пальмового масла в сознании многих россиян очень плохая репутация. Сколько мы слышали "страшилок" про риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и атеросклероза из-за употребления этого продукта. На самом деле, масло это имеет растительное происхождение, значит, опасных трасжиров там нет, а насыщенных жиров меньше, чем в сливочном масле, рассказала радио Sputnik Елизавета Тихонова.По ее словам, выбирая между сливочным и пальмовым, взрослому человеку лучше довериться пальмовому."Коровье масло тоже сравнительно недавно появилось в пище человека, всего 400 лет назад, до этого им телеги смазывали и в пищу не употребляли. От пальмового масла еще никто не умер, никто не заболел. Все, что растительное, лучше усваивается организмом, и оно нигде не откладывается. Чистое сливочное масло положено только детям. Пальмовое масло лучше усваивается, оно быстрее даст энергию, оно не забивает холестерином сосуды", <strong>–</strong> рассказала радио Sputnik Елизавета Тихонова.

https://ria.ru/20200318/1568787138.html

Александр Аникин О полезности пальмового масла всем давно известно. Например, все передовые в социально ориентированной направленности страны стараются получить его от стран его производящих любыми доступными способами, как то: организуют бартерные поставки самолётов поколения 4++ взамен нескольких танкеров с пальмовым маслом. Да что там далеко ходить - всё высшее руководство некоторых продвинутых в чём-то стран потребляет пальмовое масло. От чего его иногда, правда, несколько плющит, но это допустимый побочный эффект. 13

10

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пальмовое масло, здоровье - общество, общество