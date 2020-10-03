https://ria.ru/20201003/maski-1578144155.html

Два российских аэропорта проверят из-за несоблюдения масочного режима

Транспортная прокуратура проводит проверку в связи с несоблюдением посетителями и сотрудниками масочного режима в международных аэропортах городов Челябинска и... РИА Новости, 03.10.2020

2020-10-03T11:12

2020-10-03T11:12

2020-10-03T11:12

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

челябинск

магнитогорск

челябинская область

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/153247/90/1532479008_0:463:2818:2048_1400x0_80_0_0_7e1b92f99a972713ae087ac1c8dabc08.jpg

<strong>ЧЕЛЯБИНСК, 3 окт - РИА Новости.</strong> Транспортная прокуратура проводит проверку в связи с несоблюдением посетителями и сотрудниками масочного режима в международных аэропортах городов Челябинска и Магнитогорска, сообщила в субботу Уральская транспортная прокуратура.По данным прокуратуры, по итогам мониторинга публикаций СМИ установлено, что в аэропортах Магнитогорска и Челябинска масочный режим в период введения режима повышенной готовности в связи с эпидемией короновируса не соблюдается. Так, видеофиксация показала беспрепятственное прохождение посетителей в здание аэропорта и работников организаций, которые осуществляют предпринимательскую деятельность в аэропортах, без масок.Как сообщалось, в Челябинской области с 12 мая введен обязательный масочный режим, также в регионе до 18 октября губернатором продлен режим повышенной готовности. <em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a></em>

3

челябинск

магнитогорск

челябинская область

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, челябинск, магнитогорск, челябинская область, происшествия