https://ria.ru/20201003/maski-1578144155.html
Два российских аэропорта проверят из-за несоблюдения масочного режима
Транспортная прокуратура проводит проверку в связи с несоблюдением посетителями и сотрудниками масочного режима в международных аэропортах городов Челябинска и... РИА Новости, 03.10.2020
2020-10-03T11:12
2020-10-03T11:12
2020-10-03T11:12
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
челябинск
магнитогорск
челябинская область
происшествия
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<strong>ЧЕЛЯБИНСК, 3 окт - РИА Новости.</strong> Транспортная прокуратура проводит проверку в связи с несоблюдением посетителями и сотрудниками масочного режима в международных аэропортах городов Челябинска и Магнитогорска, сообщила в субботу Уральская транспортная прокуратура.По данным прокуратуры, по итогам мониторинга публикаций СМИ установлено, что в аэропортах Магнитогорска и Челябинска масочный режим в период введения режима повышенной готовности в связи с эпидемией короновируса не соблюдается. Так, видеофиксация показала беспрепятственное прохождение посетителей в здание аэропорта и работников организаций, которые осуществляют предпринимательскую деятельность в аэропортах, без масок.Как сообщалось, в Челябинской области с 12 мая введен обязательный масочный режим, также в регионе до 18 октября губернатором продлен режим повышенной готовности. <em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a></em>
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челябинск
магнитогорск
челябинская область
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, челябинск, магнитогорск, челябинская область, происшествия
ЧЕЛЯБИНСК, 3 окт - РИА Новости. Транспортная прокуратура проводит проверку в связи с несоблюдением посетителями и сотрудниками масочного режима в международных аэропортах городов Челябинска и Магнитогорска, сообщила в субботу Уральская транспортная прокуратура.
По данным прокуратуры, по итогам мониторинга публикаций СМИ установлено, что в аэропортах Магнитогорска и Челябинска масочный режим в период введения режима повышенной готовности в связи с эпидемией короновируса не соблюдается. Так, видеофиксация показала беспрепятственное прохождение посетителей в здание аэропорта и работников организаций, которые осуществляют предпринимательскую деятельность в аэропортах, без масок.
"По факту несоблюдения режима ограничительных мероприятий в период распространения COVID-19 Челябинской и Карталинской транспортными прокуратурами совместно с привлечением специалистов Роспотребнадзора проводится проверка", - говорится в сообщении.
Как сообщалось, в Челябинской области с 12 мая введен обязательный масочный режим, также в регионе до 18 октября губернатором продлен режим повышенной готовности.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф