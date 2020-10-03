https://ria.ru/20201003/maska-1578138137.html

Россиянам объяснили правила ношения медицинской маски

Какой стороной носить маску? Куда убрать ее, пока не носишь? Правила использования средств индивидуальной защиты в интервью радио Sputnik напомнил член... РИА Новости, 03.10.2020

2020-10-03T04:08

2020-10-03T04:08

2020-10-03T06:27

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

здоровье - общество

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

общество

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<strong>МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. </strong>Какой стороной носить маску? Куда убрать ее, пока не носишь? Правила использования средств индивидуальной защиты в интервью <a href="https://radiosputnik.ria.ru/20201003/maska-1578111328.html">радио Sputnik</a> напомнил член общественного совета при <a href="https://ria.ru/organization_Ministerstvo_zdravookhranenija_RF/" target="_blank">Министерстве здравоохранения РФ</a> Эрик Бровко. Любая маска лучше, чем ее отсутствие. Главное – не носить постоянно одну и ту же маску и правильно ее использовать, рассказал член общественного совета при Министерстве здравоохранения РФ, основатель онлайн-платформы zdorovie. ru Эрик Бровко. "Если мы говорим об обычной классической медицинской маске, то ее надо носить согласно инструкции, независимо от ее цвета. Сторону, которая стерильная, прикладываем к лицу, а внешняя сторона должна смотреть наружу. Обычно это достаточно понятно, исходя из общего вида маски", – рассказал радио Sputnik Эрик Бровко.Подойдет любой тип маски: медицинская, тканевая, сделанная своими силами.Между ношениями маску лучше либо убрать в отдельный карман, либо иметь для нее специальный небольшой пакет."Если вы носите маску на руке, на нее попадает пыль, грязь с улицы. Лучше сложить и положить в отдельный карман или пакетик, чтобы она не контактировала с грязными элементами, потому что потом вы ее прикладываете к лицу, дышите через нее. Класть в сумку, где валяются ключи, телефон, тоже не нужно, лучше иметь отдельное место в сумке, где больше ничего не лежит, и куда вы не полезете грязными руками. Не думаю, что это существенно повышает риск заражения <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">коронавирусом</a>, но с точки зрения микробов в целом это не очень хорошо", – рассказал радио Sputnik Эрик Бровко.

https://radiosputnik.ria.ru/20200930/maska-1578009835.html

Я В ТАНКЕ Маска, которая защищает только от штрафов, лежит в сумке, с марта. Одевается периодически, по надобности. И это бывает крайне редко. 69

Иоанн Грозный Спасибо Кэп научил носить маску: оказывается внутренней стороной надо одевать во внутрь, а внешней стороной снаружи, вот это настоящий лайвхак 68

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, здоровье - общество, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), общество