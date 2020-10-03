Россиянам объяснили правила ношения медицинской маски
04:08 03.10.2020 (обновлено: 06:27 03.10.2020)
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкМужчина в медицинской маске у станции метро "Парк культуры" в Москве
МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Какой стороной носить маску? Куда убрать ее, пока не носишь? Правила использования средств индивидуальной защиты в интервью радио Sputnik напомнил член общественного совета при Министерстве здравоохранения РФ Эрик Бровко.
Любая маска лучше, чем ее отсутствие. Главное – не носить постоянно одну и ту же маску и правильно ее использовать, рассказал член общественного совета при Министерстве здравоохранения РФ, основатель онлайн-платформы zdorovie. ru Эрик Бровко.
"Если мы говорим об обычной классической медицинской маске, то ее надо носить согласно инструкции, независимо от ее цвета. Сторону, которая стерильная, прикладываем к лицу, а внешняя сторона должна смотреть наружу. Обычно это достаточно понятно, исходя из общего вида маски", – рассказал радио Sputnik Эрик Бровко.
Подойдет любой тип маски: медицинская, тканевая, сделанная своими силами.
"Медицинские маски надо постоянно менять, а после использования выбрасывать. Если это многоразовая маска, ее нужно регулярно стирать перед повторным использованием. По степени защиты дальше идут уже респираторы, но они простому человеку не так необходимы, это скорее для врачей, которые находятся в постоянном контакте с заболевшим", – отметил Эрик Бровко.
Между ношениями маску лучше либо убрать в отдельный карман, либо иметь для нее специальный небольшой пакет.
"Если вы носите маску на руке, на нее попадает пыль, грязь с улицы. Лучше сложить и положить в отдельный карман или пакетик, чтобы она не контактировала с грязными элементами, потому что потом вы ее прикладываете к лицу, дышите через нее. Класть в сумку, где валяются ключи, телефон, тоже не нужно, лучше иметь отдельное место в сумке, где больше ничего не лежит, и куда вы не полезете грязными руками. Не думаю, что это существенно повышает риск заражения коронавирусом, но с точки зрения микробов в целом это не очень хорошо", – рассказал радио Sputnik Эрик Бровко.
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