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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201003/maksimum-1578149128.html
В Москве за сутки выявили максимум зараженных коронавирусом с 23 мая
За последние сутки в Москве COVID-19 заразились 2884 человека. Об этом сообщил столичный оперативный штаб по борьбе c коронавирусом. РИА Новости, 03.10.2020
2020-10-03T13:36
2020-10-03T14:18
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
здоровье
москва
общество
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<strong>МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. </strong>За последние сутки в Москве <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a> заразились 2884 человека. Об этом сообщил столичный оперативный штаб по борьбе c коронавирусом. Это максимум с 23 мая, когда в столице выявили 3190 зараженных. Из них госпитализировали 896 человек, 245 пациентов подключены к аппарату искусственной вентиляции легких. Большинство заболевших — люди в возрасте от 18 до 45 лет (38,6%) и от 45 до 65 лет (31,1%). Далее следуют дети (14,8%) и люди от 66 до 79 лет (10,6%). Меньше всего заразившихся оказалось в категории "80 лет и старше" (4,9%). Всего в России за последние сутки выявлено 9 859 новых случаев коронавируса. Выздоровели 5 563 пациента, 174 человека умерли.<em>Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a></em>
https://radiosputnik.ria.ru/20201003/koronavirus-1578141980.html
https://ria.ru/20201002/pobeda-1578116716.html
"Спасибо" тем, кто "гордо презирает" защитные меры и кричит о всемирном заговоре. "Спасибо" от живых и мертвых.
91
Коронабесы отрываются по-полной.
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россия
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РИА Новости
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье, москва, общество

В Москве за сутки выявили максимум зараженных коронавирусом с 23 мая

13:36 03.10.2020 (обновлено: 14:18 03.10.2020)
 
© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в фотобанкМедицинский работник держит в руках пробирку с биоматериалом
Медицинский работник держит в руках пробирку с биоматериалом - РИА Новости, 1920, 03.10.2020
© РИА Новости / Денис Абрамов
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МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. За последние сутки в Москве COVID-19 заразились 2884 человека. Об этом сообщил столичный оперативный штаб по борьбе c коронавирусом.
Это максимум с 23 мая, когда в столице выявили 3190 зараженных.
Медицинские работники в одном из отделений госпиталя COVID-19 в Центре мозга и нейротехнологий ФМБА России - РИА Новости, 1920, 03.10.2020
Вчера, 10:51
Число случаев заражения коронавирусом в России превысило 1,2 миллиона
Из них госпитализировали 896 человек, 245 пациентов подключены к аппарату искусственной вентиляции легких.
Большинство заболевших — люди в возрасте от 18 до 45 лет (38,6%) и от 45 до 65 лет (31,1%). Далее следуют дети (14,8%) и люди от 66 до 79 лет (10,6%). Меньше всего заразившихся оказалось в категории "80 лет и старше" (4,9%).
Всего в России за последние сутки выявлено 9 859 новых случаев коронавируса. Выздоровели 5 563 пациента, 174 человека умерли.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
Медицинский сотрудник наполняет шприц в стационаре для больных с коронавирусной инфекцией - РИА Новости, 1920, 02.10.2020
2 октября, 16:09Распространение нового коронавируса
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияЗдоровьеМоскваОбщество
 
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