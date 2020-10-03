https://ria.ru/20201003/maksimum-1578149128.html

В Москве за сутки выявили максимум зараженных коронавирусом с 23 мая

За последние сутки в Москве COVID-19 заразились 2884 человека. Об этом сообщил столичный оперативный штаб по борьбе c коронавирусом. РИА Новости, 03.10.2020

2020-10-03T13:36

2020-10-03T13:36

2020-10-03T14:18

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

здоровье

москва

общество

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<strong>МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. </strong>За последние сутки в Москве <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a> заразились 2884 человека. Об этом сообщил столичный оперативный штаб по борьбе c коронавирусом. Это максимум с 23 мая, когда в столице выявили 3190 зараженных. Из них госпитализировали 896 человек, 245 пациентов подключены к аппарату искусственной вентиляции легких. Большинство заболевших — люди в возрасте от 18 до 45 лет (38,6%) и от 45 до 65 лет (31,1%). Далее следуют дети (14,8%) и люди от 66 до 79 лет (10,6%). Меньше всего заразившихся оказалось в категории "80 лет и старше" (4,9%). Всего в России за последние сутки выявлено 9 859 новых случаев коронавируса. Выздоровели 5 563 пациента, 174 человека умерли.<em>Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a></em>

https://radiosputnik.ria.ru/20201003/koronavirus-1578141980.html

https://ria.ru/20201002/pobeda-1578116716.html

evt68 "Спасибо" тем, кто "гордо презирает" защитные меры и кричит о всемирном заговоре. "Спасибо" от живых и мертвых. 91

Вацлав Петров Коронабесы отрываются по-полной. 64

5

россия

москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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