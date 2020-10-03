https://ria.ru/20201003/lenin-1578158930.html

В РПЦ рассказали, когда можно будет захоронить Ленина

В РПЦ считают необходимым подходить к вопросу захоронения тела Владимира Ленина осторожно, заявил глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит... РИА Новости, 03.10.2020

2020-10-03T18:54

2020-10-03T18:54

2020-10-03T19:09

религия и мировоззрение

митрополит волоколамский иларион

владимир ленин (владимир ульянов)

русская православная церковь

общество

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В РПЦ назвали условия для захоронения Ленина

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<strong>МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. </strong>В РПЦ считают необходимым подходить к вопросу захоронения тела Владимира Ленина осторожно, заявил глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион в эфире телеканала "<a href="https://live.russia.tv/channel/3" target="_blank" rel="nofollow noopener">Россия 24</a>". На этот шаг, по мнению священнослужителя, можно будет пойти, когда он не будет вызывать противостояние в обществе. Он отметил, что Ленину не место на Красной площади из-за начавшихся при нем "красного террора" и репрессий, однако он напомнил, что для кого-то его тело является святыней. "Если сейчас тело Ленина будет вынесено из Мавзолея, то это будет посягательство на веру тех людей, которых тело Ленина остается святыней", — пояснил представитель Церкви.Поэтому Иларион призвал действовать осторожно в этом вопросе, чтобы не вызвать противостояние в обществе. И захоронение Ленина, уверен священнослужитель, должно произойти спустя какое-то время. Митрополит считает, что после захоронения Мавзолей следует сохранить как памятник архитекторы и использовать в качестве музея массовых репрессий. На сайте Союза архитекторов России 12 сентября объявили о начале приема заявок на конкурс лучшей концепции по "реиспользованию" Мавзолея Владимира Ленина на Красной площади. В частности, предлагалось сделать здание филиалом Музея архитектуры имени Алексея Щусева, автора проекта мавзолея. Новость о конкурсе вызвала широкий общественный резонанс. Так, лидер КПРФ Геннадий Зюганов назвал мероприятие циничной провокацией и преступлением, а глава партии "Коммунисты России" Максим Сурайкин обвинил союз архитекторов в экстремизме. Позднее на сайте появилось обращение главы Союза архитекторов России <a href="http://ria.ru/person_Nikolajj_SHumakov/" target="_blank">Николая Шумакова</a>, в котором отмечалось, что объявленный конкурс — это всего лишь попытка обсудить возможные варианты использования мемориального пространства. Также в нем подчеркивалось, что Союз архитекторов России не поднимает вопрос о перезахоронении Ленина и тем более не выступает за снос Мавзолея. Позже организация отменила объявленный конкурс на лучшую концепцию дальнейшего использования Мавзолея Ленина.

https://ria.ru/20200916/lenin-1577322163.html

https://ria.ru/20200915/zhirinovskiy-1577264478.html

psva Ленин не любил свою Родину. На страну ему было наплевать. Зачем он на Красной площади? Положите его в мемориале Ульяновска. Не закапывая. 324

Игорь Земский Неокомми должны взять на содержание труп своего вождя, а не перекладывать содержание мощей на плечи государства, которое давно уже изменило курс 308

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

митрополит волоколамский иларион, владимир ленин (владимир ульянов), русская православная церковь, общество