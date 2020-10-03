https://ria.ru/20201003/kvartira-1578132491.html

"Живете незаконно". Как взять квартиру в ипотеку и лишиться ее в один миг

В Иркутской области семья с двумя детьми платит за ипотечную квартиру, из которой их выселили по суду. В июле 2017-го рабочий Братского завода ферросплавов... РИА Новости, 03.10.2020

2020-10-03T08:00

2020-10-03T08:00

2020-10-03T09:20

мошенничество

квартира

ипотека

сбербанк россии

братск

общество

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<strong>МОСКВА, 3 окт —</strong> <strong>РИА Новости, Анастасия Гнединская</strong>. В Иркутской области семья с двумя детьми платит за ипотечную квартиру, из которой их выселили по суду. В июле 2017-го рабочий Братского завода ферросплавов Вячеслав Селезнев с женой приобрели "трешку" в центре города. Сделку провели через известный банк, наняли риелтора. А через год выяснилось — предыдущим владельцам недвижимость продали по поддельным документам. В итоге добросовестные покупатели Селезневы остались без жилья и с ежемесячным долгом по кредиту."Слишком дешево"Вячеславу — тридцать, его жене Виктории — двадцать семь. Познакомились пять лет назад. Первое время снимали квартиры, хотя с маленькой дочкой переезжать с места на место нелегко. Когда Виктория забеременела второй раз, задумались о собственных квадратных метрах. На "Авито" Вячеслав подыскал "трешку" в самом центре Братска. Цена в один миллион четыреста тысяч насторожила — слишком дешево. "Но посмотрели квартиру и поняли: дороже ее не продашь. Стены — в дырах, проводка постоянно перегорает, сантехника течет. Даже раковин нет — вывезли прежние владельцы".Вячеслава разруха не смущала: он как раз искал квартиру, чтобы облагородить своими силами. "Я раньше занимался ремонтами — все умею". Сделку сопровождала риелтор Татьяна Ланцова — ее телефон значился под объявлением. Миллиона четырехсот у семьи не было, взяли ипотеку в Сбербанке. Решили, что, обратившись в известный банк, точно оградят себя от мошенников. Ведь перед сделкой финансовая организация обязана проверить историю квартиры.За несколько месяцев Селезнев полностью отремонтировал жилье: поменял проводку, поставил пластиковые окна, положил плитку в ванной. "Потратили тысяч триста. Для некоторых деньги небольшие, для нас — серьезные. Еще ведь 14 тысяч ежемесячно за кредит". Потом у Селезневых родилась вторая дочь. Материнский капитал погасил часть долга. Платеж снизился до 9600 рублей.Все прояснилось лишь в феврале 2019-го — Селезневы получили заказное письмо с исковым заявлением о признании договора купли-продажи недействительным. Ответчиками значились несколько лиц, в том числе — Вячеслав с Викторией, женщина, у которой они покупали квартиру, и риелтор, сопровождавшая сделку. Истец — некий Геннадий Братчиков. Как оказалось — собственник недвижимости. Из Братска он переехал в Подмосковье еще в двухтысячном. Квартиру сдавал за оплату коммуналки. Видимо, отсутствие владельца в городе и привлекло аферистов.Подставной наследникМошенническая схема, которую здесь применили, настолько примитивна, что непонятно, почему в уголовном деле до сих пор нет обвиняемых. Как объяснил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией, в 2016-м по поддельным документам право на квартиру получил некий Рябов С. В. Сразу уточним — такого человека не существует. Но это не помешало ему стать наследником "трешки" в центре Братска.Чтобы узаконить имущество, выпустили поддельное свидетельство о смерти Геннадия Братчикова — настоящего владельца. Причем сделали его на основании реальной записи о кончине другого человека. Затем сфальсифицировали документ о праве на вступление в наследство на имя счастливца Рябова. Осталось найти подставное лицо. Исполнить эту роль согласился житель Братска. "На допросе он пояснил, что о незначительном одолжении — сходить к нотариусу — попросил знакомый. Уже перед дверью ему выдали паспорт на имя Рябова с его вклеенной фотографией", — обрисовывает ситуацию наш источник.Подставной Рябов оформил доверенность на риелтора Татьяну Ланцову. Дальше уже она продавала жилье. Сперва — некой Татьяне Дюжевой, затем — через три месяца — Селезневым.Все эти годы распорядиться законными квадратными метрами хотел и сам пенсионер Геннадий Братчиков. Сказал на допросе, что все собирался в Братск, но не смог по состоянию здоровья. В 2018-м он зашел на сайт Росреестра и увидел, что недвижимость ему уже не принадлежит. Собственниками значились Селезневы."Боимся коллекторов"Братчиков сразу написал заявление. В ноябре 2018-го полиция возбудила уголовное дело по признакам мошенничества. В декабре — из-за использования подложного паспорта. Позже их объединили в одно производство. Опросили псевдо-Рябова, риелтора Ланцову, нотариусов. Но дальше — тупик. На сегодняшний день, как говорит наш источник, расследование затормозили — "в связи с тем, что лицо, подлежащее привлечению в качестве обвиняемого, так и не установлено".Зато гражданское дело ушло в суд быстро. В декабре 2019-го сделку купли-продажи признали недействительной. Семью Селезневых с двумя детьми выселили "без предоставления жилплощади". На днях Вячеслав и Виктория покинули квартиру.При этом обязательства по ипотечному кредиту с семьи никто не снимал. "Мы исправно платили все это время. Только последние несколько месяцев перестали. Почему мы должны отдавать деньги за чужую квартиру?"<strong>— В банк обращались?</strong>— Да. Там ответили — платить все равно придется. Теперь каждый день звонят, требуют погасить долг. Боимся, что скоро нами займутся коллекторы.Из ответчика в потерпевшегоАдвоката по гражданским делам Наталью Григорьеву больше всего удивляет, почему банк не проверил чистоту сделки. За год у квартиры сменились три собственника, это уже настораживает. "Обычно такая ситуация возникает при использовании мошеннических схем. Юристы банка не могли этого не знать, они должны были тщательно изучить документы всех владельцев. Тем более эта услуга, как правило, прописана в договоре ипотечного кредитования". По словам юриста, положение довольно сложное. Но не безвыходное. Григорьева считает, что Вячеславу нужно подать заявление на признание себя потерпевшим по уголовному делу: "Он не знал, что приобретает квартиру по поддельным документам. А значит, как и истинный владелец, он — пострадавшая сторона".Параллельно Селезневу стоит обратиться с исковыми требованиями о признании его добросовестным приобретателем. И в том и в другом случае после вынесения решения надо попытаться расторгнуть договор ипотеки. Правда, как уточняет Наталья Григорьева, процент таких дел с положительным исходом крайне мал: "Мошеннические схемы с недвижимостью доказать сложно, уголовные разбирательства длятся годами". По-видимому, все это время кредит Вячеславу выплачивать придется.

https://ria.ru/20200216/1564847471.html

https://ria.ru/20200422/1570424325.html

https://ria.ru/20200408/1569670923.html

https://realty.ria.ru/20191024/1560164864.html

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братск

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мошенничество, квартира, ипотека, сбербанк россии, братск, общество