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https://ria.ru/20201003/krym-1578156369.html
В Крыму назвали заявление американского дипломата о полуострове бредом
Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель в беседе с РИА Новости оценил предложение бывшего... РИА Новости, 03.10.2020
2020-10-03T17:23
2020-10-04T00:07
россия
курт волкер
юрий гемпель
республика крым
сша
украина
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<strong>МОСКВА, 4 окт — РИА Новости.</strong> Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям <a href="http://ria.ru/person_JUrijj_Gempel/">Юрий Гемпель</a> в беседе с РИА Новости оценил предложение бывшего спецпредставителя США по Украине <a href="http://ria.ru/person_Kurt_Volker/">Курта Волкера</a> "сделать невозможным использование Россией Крыма".Ранее украинские СМИ сообщили, что Волкер во время онлайн-конференции Американо-украинского делового совета предложил лишить Россию "возможности использовать" Крым, в частности порт <a href="http://ria.ru/location_Sevastopol/">Севастополя</a>. Для этого, считает экс-спецпредставитель, всем странам следует признавать и исполнять введенные Евросоюзом санкции.Он добавил, что киевским властям пора задуматься, к чему их подталкивают "западные кураторы" и к какому результату может привести зеркальный ответ со стороны России.Также собеседник агентства выразил мнение, что Украине необходимо "забыть язык ультиматума" и перейти к диалогу без вмешательства "безбашенных посредников из-за океана".
https://ria.ru/20201003/krym-1578154275.html
Это истерика. До американских тугодумов только сейчас дошло, что Крым ушёл в Россию навсегда, и началась неконтролируемая истерика и параноидальный бред.
91
Американцы просто оборзели.... . По уху никто давно не давал.
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россия
республика крым
сша
украина
РИА Новости
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россия, курт волкер, юрий гемпель, республика крым, сша, украина

В Крыму назвали заявление американского дипломата о полуострове бредом

17:23 03.10.2020 (обновлено: 00:07 04.10.2020)
 
© РИА Новости / Макс ВетровДорога в окрестностях Судака
Дорога в окрестностях Судака - РИА Новости, 1920, 03.10.2020
© РИА Новости / Макс Ветров
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель в беседе с РИА Новости оценил предложение бывшего спецпредставителя США по Украине Курта Волкера "сделать невозможным использование Россией Крыма".
Ранее украинские СМИ сообщили, что Волкер во время онлайн-конференции Американо-украинского делового совета предложил лишить Россию "возможности использовать" Крым, в частности порт Севастополя. Для этого, считает экс-спецпредставитель, всем странам следует признавать и исполнять введенные Евросоюзом санкции.

"Все это бред, который не имеет ни малейшего шанса к воплощению. Пусть Волкер приезжает в Крым и сам в этом убедится. Волкер и компания уверовали в свою исключительность диктовать свою политическую волю остальному миру, но они глубоко ошибаются. Их время ушло. Россия окрепла и считаться им с этим придется", — отметил Гемпель.

Он добавил, что киевским властям пора задуматься, к чему их подталкивают "западные кураторы" и к какому результату может привести зеркальный ответ со стороны России.
Также собеседник агентства выразил мнение, что Украине необходимо "забыть язык ультиматума" и перейти к диалогу без вмешательства "безбашенных посредников из-за океана".
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РоссияКурт ВолкерЮрий ГемпельРеспублика КрымСШАУкраина
 
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