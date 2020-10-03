https://ria.ru/20201003/krym-1578156369.html

В Крыму назвали заявление американского дипломата о полуострове бредом

Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель в беседе с РИА Новости оценил предложение бывшего... РИА Новости, 03.10.2020

2020-10-03T17:23

2020-10-03T17:23

2020-10-04T00:07

россия

курт волкер

юрий гемпель

республика крым

сша

украина

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<strong>МОСКВА, 4 окт — РИА Новости.</strong> Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям <a href="http://ria.ru/person_JUrijj_Gempel/">Юрий Гемпель</a> в беседе с РИА Новости оценил предложение бывшего спецпредставителя США по Украине <a href="http://ria.ru/person_Kurt_Volker/">Курта Волкера</a> "сделать невозможным использование Россией Крыма".Ранее украинские СМИ сообщили, что Волкер во время онлайн-конференции Американо-украинского делового совета предложил лишить Россию "возможности использовать" Крым, в частности порт <a href="http://ria.ru/location_Sevastopol/">Севастополя</a>. Для этого, считает экс-спецпредставитель, всем странам следует признавать и исполнять введенные Евросоюзом санкции.Он добавил, что киевским властям пора задуматься, к чему их подталкивают "западные кураторы" и к какому результату может привести зеркальный ответ со стороны России.Также собеседник агентства выразил мнение, что Украине необходимо "забыть язык ультиматума" и перейти к диалогу без вмешательства "безбашенных посредников из-за океана".

https://ria.ru/20201003/krym-1578154275.html

АНДРЕЙ КОННИН Это истерика. До американских тугодумов только сейчас дошло, что Крым ушёл в Россию навсегда, и началась неконтролируемая истерика и параноидальный бред. 91

Tut_en Американцы просто оборзели.... . По уху никто давно не давал. 89

11

россия

республика крым

сша

украина

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, курт волкер, юрий гемпель, республика крым, сша, украина