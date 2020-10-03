https://ria.ru/20201003/krym-1578156369.html
В Крыму назвали заявление американского дипломата о полуострове бредом
Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель в беседе с РИА Новости оценил предложение бывшего... РИА Новости, 03.10.2020
2020-10-03T17:23
2020-10-03T17:23
2020-10-04T00:07
россия
курт волкер
юрий гемпель
республика крым
сша
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/03/1573866253_0:256:2732:1793_1400x0_80_0_0_a47ca5a698abd8d809edf8c7f54dabc6.jpg
<strong>МОСКВА, 4 окт — РИА Новости.</strong> Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям <a href="http://ria.ru/person_JUrijj_Gempel/">Юрий Гемпель</a> в беседе с РИА Новости оценил предложение бывшего спецпредставителя США по Украине <a href="http://ria.ru/person_Kurt_Volker/">Курта Волкера</a> "сделать невозможным использование Россией Крыма".Ранее украинские СМИ сообщили, что Волкер во время онлайн-конференции Американо-украинского делового совета предложил лишить Россию "возможности использовать" Крым, в частности порт <a href="http://ria.ru/location_Sevastopol/">Севастополя</a>. Для этого, считает экс-спецпредставитель, всем странам следует признавать и исполнять введенные Евросоюзом санкции.Он добавил, что киевским властям пора задуматься, к чему их подталкивают "западные кураторы" и к какому результату может привести зеркальный ответ со стороны России.Также собеседник агентства выразил мнение, что Украине необходимо "забыть язык ультиматума" и перейти к диалогу без вмешательства "безбашенных посредников из-за океана".
https://ria.ru/20201003/krym-1578154275.html
АНДРЕЙ КОННИН
Это истерика. До американских тугодумов только сейчас дошло, что Крым ушёл в Россию навсегда, и началась неконтролируемая истерика и параноидальный бред.
91
Tut_en
Американцы просто оборзели.... . По уху никто давно не давал.
89
11
россия
республика крым
сша
украина
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/03/1573866253_1:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_d1cf34af1856ecece887e156510870e3.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, курт волкер, юрий гемпель, республика крым, сша, украина