https://ria.ru/20201003/kritika-1578160427.html

Пушков жестко раскритиковал политику Горбачева

Сенатор Алексей Пушков назвал в Telegram-канале воссоединение Германии поглощением ГДР со стороны ФРГ. РИА Новости, 03.10.2020

2020-10-03T19:33

2020-10-03T19:33

2020-10-03T19:33

германская демократическая республика (гдр)

алексей пушков

михаил горбачев

борис ельцин

великобритания

франция

ссср

сша

в мире

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<strong>МОСКВА, 3 окт — РИА Новости.</strong> Сенатор <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Pushkov/" target="_blank" data-auto="true">Алексей Пушков</a> назвал в Telegram-канале воссоединение <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германии</a> поглощением ГДР со стороны ФРГ. По его словам, это событие стало еще одним подтверждением провала политики <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Gorbachev/" target="_blank" data-auto="true">Горбачева</a> на германском направлении. В целом действия президента <a href="http://ria.ru/location_SSSR/" target="_blank" data-auto="true">СССР</a> Пушков назвал "курсом на упреждающие уступки", который затем, по его мнению, продолжил <a href="http://ria.ru/person_Boris_Elcin/" target="_blank" data-auto="true">Борис Ельцин</a>."Первый закон реальной политики: избавьтесь от иллюзий. Второй закон реальной политики: забудьте об упреждающих уступках. Они всегда будут истолкованы как признак слабости, никогда не сподвигнут другую сторону на встречные уступки, а помнить их будут ровно столько времени, сколько понадобится", — написал он.При этом сенатор подчеркнул, что за уже совершенные шаги навстречу никто платить не будет.Годовщиной объединения Германии считается 3 октября. Именно в этот день в 1990 году ГДР и Западный Берлин вошли в состав ФРГ. Правовую основу для этого заложил Договор об окончательном урегулировании в отношении Германии. Также этот документ известен как договор "Два плюс четыре" — в честь подписавших его государств: ГДР и ФРГ плюс СССР, <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>, <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франция</a> и <a href="http://ria.ru/location_United_Kingdom/" target="_blank" data-auto="true">Великобритания</a>.

https://ria.ru/20200725/1574895747.html

https://ria.ru/20191209/1562133597.html

Sergey Tuchin Очередное подтверждение тому, что у сегодняшней власти в голове только мысли о том, как бы захватить побольше территорий 86

Sergey Tuchin Действительно.. Лучше захватывать чужие земли и жить из-за этого в изоляции от цивилизованного мира. Зато путин-царь Батюшка красава, землю забрал 80

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

германская демократическая республика (гдр), алексей пушков, михаил горбачев, борис ельцин, великобритания, франция, ссср, сша, в мире