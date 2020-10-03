https://ria.ru/20201003/kosmos-1578137298.html

В новой российской космической станции будут места для четырех туристов

Новая российская орбитальная станция будет состоять минимум из пяти модулей, среди которых отдельный отсек для размещения четырех туристов с иллюминаторами и... РИА Новости, 03.10.2020

2020-10-03T01:35

2020-10-03T01:35

2020-10-03T05:00

хочу стать космонавтом

россия

международная космическая станция (мкс)

космос - риа наука

ркк "энергия"

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<strong>МОСКВА, 3 окт - РИА Новости.</strong> Новая российская орбитальная станция будет состоять минимум из пяти модулей, среди которых отдельный отсек для размещения четырех туристов с иллюминаторами и WiFi, сообщил первый заместитель генерального конструктора <a href="http://ria.ru/organization_EHnergija_raketno_kosmicheskaja_korporacija/" target="_blank" data-auto="true">РКК "Энергия"</a> Владимир Соловьев.В мае генеральный директор "<a href="http://ria.ru/organization_Roskosmos/" target="_blank" data-auto="true">Роскосмоса</a>" <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Rogozin/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Рогозин</a> рассказал, что Россия создаст новую околоземную орбитальную станцию после 2030 года.В презентации, представленной Соловьевым на "Днях космической науки" в <a href="http://ria.ru/organization_Institut_kosmicheskikh_issledovanijj/" target="_blank" data-auto="true">Институте космических исследований</a> <a href="http://ria.ru/organization_Rossijjskaja_akademija_nauk/" target="_blank" data-auto="true">РАН</a>, отмечается, что Российская орбитальная служебная станция (РОСС) в отличие от <a href="http://ria.ru/product_Mezhdunarodnaja_kosmicheskaja_stancija_2/" target="_blank" data-auto="true">Международной космической станции</a> будет летать на орбите с наклонением 71,6 градуса вместо 51,6 градуса, чтобы с нее можно было наблюдать большую часть территории РФ.По конструкции станция будет похожа на российскую станцию "Мир", функционировавшую в 1986-2001 годах. В ее состав войдут как минимум пять модулей: базовый модуль; целевой производственный модуль; модуль материального обеспечения (склад); модуль-платформа (стапель) для сборки, запуска, приема и обслуживания космических аппаратов; коммерческий модуль для размещения четырех туристов с двумя большими иллюминаторами и доступом к WiFi.Согласно презентации, выводить модули на орбиту планируется <a href="http://ria.ru/product_Angara_raketa/" target="_blank" data-auto="true">ракетами-носителями "Ангара-А5"</a> с космодрома <a href="http://ria.ru/organization_Pleseck_kosmodrom/" target="_blank" data-auto="true">Плесецк</a> или Восточный, а сами модули собираются создать на базе еще не построенного научно-энергетического модуля МКС.Кроме того, планы предусматривают регулярную пристыковку к станции свободнолетающего производственного модуля-лаборатории, который предполагается запустить на ракете "Союз-2.1б" с Плесецка или Восточного.Финансирование на создание новой российской орбитальной станции еще не выделено.

https://ria.ru/20200922/film-1577626877.html

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россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, ркк "энергия"