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Космонавты рассказали, как готовятся пить воду из мочи
Российские космонавты на борту Международной космической станции готовятся вечером выпить воду, которая получена в результате переработки мочи, сообщил... РИА Новости, 03.10.2020
2020-10-03T17:38
2020-10-03T17:39
иван вагнер
кристофер кэссиди
международная космическая станция (мкс)
космос - риа наука
анатолий иванишин
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<strong>МОСКВА, 3 окт - РИА Новости.</strong> Российские космонавты на борту <a href="http://ria.ru/product_Mezhdunarodnaja_kosmicheskaja_stancija_2/" target="_blank" data-auto="true">Международной космической станции</a> готовятся вечером выпить воду, которая получена в результате переработки мочи, сообщил совершающий полёт на станции <a href="http://ria.ru/person_ivan-vagner/" target="_blank" data-auto="true">Иван Вагнер</a>.В российском модуле "Рассвет" установлена экспериментальная система регенерации воды из урины СРВ-У-РС. Штатная система СРВ-УМ будет использоваться в новом модуле "Наука", который должен прилететь на МКС в 2021 году. На российской станции "Мир" также имелась система предыдущего поколения СРВ-У."И вечером мы уже будем пить эту воду", - добавил он со смайликом.Технология переработки мочи в воду испытывается в рамках эксперимента "Сепарация".Переработка мочи позволяет снизить объём поставки воды на станцию грузовыми кораблями с Земли. На американском сегменте станции также имеется система переработки мочи в воду.Помимо Вагнера сейчас на МКС летают российский космонавт Анатолий Иванишин и американский астронавт <a href="http://ria.ru/person_kristofer-kessidi/" target="_blank" data-auto="true">Кристофер Кэссиди</a>.
https://ria.ru/20200926/mks-1577817719.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200924/nlo-1577699686.html
А каждый пьет воду, переработанную из своей мочи? Или у них там все сливается в один бидон и идет коллективное распитие?
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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иван вагнер, кристофер кэссиди, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, анатолий иванишин

Космонавты рассказали, как готовятся пить воду из мочи

17:38 03.10.2020 (обновлено: 17:39 03.10.2020)
 
© Фото : NASA / РоскосмосВыход в открытый космос
Выход в открытый космос - РИА Новости, 1920, 03.10.2020
© Фото : NASA / Роскосмос
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Российские космонавты на борту Международной космической станции готовятся вечером выпить воду, которая получена в результате переработки мочи, сообщил совершающий полёт на станции Иван Вагнер.
В российском модуле "Рассвет" установлена экспериментальная система регенерации воды из урины СРВ-У-РС. Штатная система СРВ-УМ будет использоваться в новом модуле "Наука", который должен прилететь на МКС в 2021 году. На российской станции "Мир" также имелась система предыдущего поколения СРВ-У.
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"Сегодня поставили ведро с дистиллированной водой из системы регенерации воды из урины в систему регенерации воды из конденсата, которая эту воду переработает в питьевую", - сказал Вагнер на своей странице в Twitter.

"И вечером мы уже будем пить эту воду", - добавил он со смайликом.
Технология переработки мочи в воду испытывается в рамках эксперимента "Сепарация".
Переработка мочи позволяет снизить объём поставки воды на станцию грузовыми кораблями с Земли. На американском сегменте станции также имеется система переработки мочи в воду.
Помимо Вагнера сейчас на МКС летают российский космонавт Анатолий Иванишин и американский астронавт Кристофер Кэссиди.
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Иван ВагнерКристофер КэссидиМеждународная космическая станция (МКС)Космос - РИА НаукаАнатолий Иванишин
 
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