https://ria.ru/20201003/kosmonavty-1578156811.html

Космонавты рассказали, как готовятся пить воду из мочи

Российские космонавты на борту Международной космической станции готовятся вечером выпить воду, которая получена в результате переработки мочи, сообщил... РИА Новости, 03.10.2020

2020-10-03T17:38

2020-10-03T17:38

2020-10-03T17:39

иван вагнер

кристофер кэссиди

международная космическая станция (мкс)

космос - риа наука

анатолий иванишин

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<strong>МОСКВА, 3 окт - РИА Новости.</strong> Российские космонавты на борту <a href="http://ria.ru/product_Mezhdunarodnaja_kosmicheskaja_stancija_2/" target="_blank" data-auto="true">Международной космической станции</a> готовятся вечером выпить воду, которая получена в результате переработки мочи, сообщил совершающий полёт на станции <a href="http://ria.ru/person_ivan-vagner/" target="_blank" data-auto="true">Иван Вагнер</a>.В российском модуле "Рассвет" установлена экспериментальная система регенерации воды из урины СРВ-У-РС. Штатная система СРВ-УМ будет использоваться в новом модуле "Наука", который должен прилететь на МКС в 2021 году. На российской станции "Мир" также имелась система предыдущего поколения СРВ-У."И вечером мы уже будем пить эту воду", - добавил он со смайликом.Технология переработки мочи в воду испытывается в рамках эксперимента "Сепарация".Переработка мочи позволяет снизить объём поставки воды на станцию грузовыми кораблями с Земли. На американском сегменте станции также имеется система переработки мочи в воду.Помимо Вагнера сейчас на МКС летают российский космонавт Анатолий Иванишин и американский астронавт <a href="http://ria.ru/person_kristofer-kessidi/" target="_blank" data-auto="true">Кристофер Кэссиди</a>.

https://ria.ru/20200926/mks-1577817719.html

https://radiosputnik.ria.ru/20200924/nlo-1577699686.html

Make Yellowstone Great Again А каждый пьет воду, переработанную из своей мочи? Или у них там все сливается в один бидон и идет коллективное распитие? 12

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

иван вагнер, кристофер кэссиди, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, анатолий иванишин