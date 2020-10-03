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https://ria.ru/20201003/korruptsiya-1578157041.html
В Саратове объявили в розыск подозреваемого в коррупции полицейского
Оперативник главка МВД по Саратовской области, ставший фигурантом уголовного дела о получении крупной взятки, скрылся от следствия и объявлен в федеральный... РИА Новости, 03.10.2020
2020-10-03T17:46
2020-10-03T19:30
россия
гумвд
следственный комитет россии (ск рф)
саратовская область
саратов
происшествия
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<strong>САРАТОВ, 3 окт — РИА Новости.</strong> Оперативник главка МВД по <a href="http://ria.ru/location_Saratovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Саратовской области</a>, ставший фигурантом уголовного дела о получении крупной взятки, скрылся от следствия и объявлен в федеральный розыск, сообщило областное управление <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> России.По данным следствия, в период с декабря 2019 года по июнь 2020-го оперуполномоченный управления экономической безопасности и противодействия коррупции <a href="http://ria.ru/organization_GUMVD/" target="_blank" data-auto="true">ГУ МВД</a> по региону лично получил от жителя <a href="http://ria.ru/location_Saratov/" target="_blank" data-auto="true">Саратова</a> взятку на общую сумму 780 тысяч рублей за непринятие мер по выявлению нарушений в деятельности представляемой мужчиной организации.Дело возбудили по статье УК России "Получение должностным лицом взятки в крупном размере". Фигуранту дела грозит до 12 лет лишения свободы.В пресс-службе регионального главка МВД заявили журналистам, что в настоящее время проводится служебная проверка. "В случае если вина сотрудника подтвердится, он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам и привлечен к установленной законом ответственности", — сказали в ведомстве.
https://ria.ru/20201003/zaderzhanie-1578146614.html
В Украину рванул. Там сброд весь собирается.
129
походу местные комментаторы не понимают разницу между мелким воровством и крупным. это всё равно что сказать таким челикам: "надо зарабатывать не десятки тысяч а миллионы". почему вы не зарабатываете миллионы? хотя по их каментам видно почему — не могут (и в этом виноваты американцы, путин, режым, либералы и тп)
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россия
саратовская область
саратов
РИА Новости
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россия, гумвд, следственный комитет россии (ск рф), саратовская область, саратов, происшествия

В Саратове объявили в розыск подозреваемого в коррупции полицейского

17:46 03.10.2020 (обновлено: 19:30 03.10.2020)
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 03.10.2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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САРАТОВ, 3 окт — РИА Новости. Оперативник главка МВД по Саратовской области, ставший фигурантом уголовного дела о получении крупной взятки, скрылся от следствия и объявлен в федеральный розыск, сообщило областное управление СК России.
По данным следствия, в период с декабря 2019 года по июнь 2020-го оперуполномоченный управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по региону лично получил от жителя Саратова взятку на общую сумму 780 тысяч рублей за непринятие мер по выявлению нарушений в деятельности представляемой мужчиной организации.

"Подозреваемый от правоохранительных органов скрылся и объявлен следователями СК в федеральный розыск. Оперативными сотрудниками проводятся мероприятия, направленные на установление места его нахождения", — говорится в сообщении.

Дело возбудили по статье УК России "Получение должностным лицом взятки в крупном размере". Фигуранту дела грозит до 12 лет лишения свободы.
В пресс-службе регионального главка МВД заявили журналистам, что в настоящее время проводится служебная проверка. "В случае если вина сотрудника подтвердится, он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам и привлечен к установленной законом ответственности", — сказали в ведомстве.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 03.10.2020
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РоссияГУМВДСледственный комитет России (СК РФ)Саратовская областьСаратовПроисшествия
 
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