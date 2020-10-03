https://ria.ru/20201003/koronavirus-1578164393.html

Франция обновила рекорд по суточному приросту случаев COVID-19

Число подтверждённых случаев заражения коронавирусом во Франции увеличилось за сутки на 16 972, это рекордный суточный прирост, сообщает санитарное агентство... РИА Новости, 03.10.2020

2020-10-03T21:49

2020-10-03T21:49

2020-10-03T21:55

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

франция

в мире

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<strong>МОСКВА, 3 окт - РИА Новости.</strong> Число подтверждённых случаев заражения коронавирусом во <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a> увеличилось за сутки на 16 972, это рекордный суточный прирост, сообщает санитарное агентство республики Santé PubliqueОбщее число заражений во Франции с начала эпидемии достигло 606 625. В целом скончались 32 198 пациентов с COVID-19 (49 за последние 24 часа).Предыдущий антирекорд был зафиксирован 24 сентября - более 16 тысяч случаев.В больницы за последнюю неделю попали 4087 человек, 849 из них в реанимации. <em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://ria.ru/20200208/1564431261.html

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франция

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, франция, в мире