Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201003/koronavirus-1578164393.html
Франция обновила рекорд по суточному приросту случаев COVID-19
Число подтверждённых случаев заражения коронавирусом во Франции увеличилось за сутки на 16 972, это рекордный суточный прирост, сообщает санитарное агентство... РИА Новости, 03.10.2020
2020-10-03T21:49
2020-10-03T21:55
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
франция
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/18/1569096659_0:155:3092:1894_1400x0_80_0_0_5be59162471e6594e14c62645a352312.jpg
<strong>МОСКВА, 3 окт - РИА Новости.</strong> Число подтверждённых случаев заражения коронавирусом во <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a> увеличилось за сутки на 16 972, это рекордный суточный прирост, сообщает санитарное агентство республики Santé PubliqueОбщее число заражений во Франции с начала эпидемии достигло 606 625. В целом скончались 32 198 пациентов с COVID-19 (49 за последние 24 часа).Предыдущий антирекорд был зафиксирован 24 сентября - более 16 тысяч случаев.В больницы за последнюю неделю попали 4087 человек, 849 из них в реанимации. <em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20200208/1564431261.html
2
франция
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/18/1569096659_181:0:2912:2048_1400x0_80_0_0_108b6d459d1c55fbd845e90692f8bf87.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, франция, в мире

Франция обновила рекорд по суточному приросту случаев COVID-19

21:49 03.10.2020 (обновлено: 21:55 03.10.2020)
 
© AP Photo / Jean-Francois BadiasМедицинские работники везут пациента с коронавирусной инфекцией в городе Мюлуз, Франция
Медицинские работники везут пациента с коронавирусной инфекцией в городе Мюлуз, Франция - РИА Новости, 1920, 03.10.2020
© AP Photo / Jean-Francois Badias
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Число подтверждённых случаев заражения коронавирусом во Франции увеличилось за сутки на 16 972, это рекордный суточный прирост, сообщает санитарное агентство республики Santé Publique
Общее число заражений во Франции с начала эпидемии достигло 606 625. В целом скончались 32 198 пациентов с COVID-19 (49 за последние 24 часа).
Предыдущий антирекорд был зафиксирован 24 сентября - более 16 тысяч случаев.
В больницы за последнюю неделю попали 4087 человек, 849 из них в реанимации.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Скорость распространения нового коронавируса - РИА Новости, 1920, 08.02.2020
8 февраля, 14:35Распространение нового коронавируса
Скорость распространения нового коронавируса
 
Обсудить2
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ФранцияВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:03Заболевший COVID-19 Трамп обратился к американцам
02:02Ереван показал кадры отступления азербайджанского подразделения
02:01Эксперт рассказал, как вернуть деньги, отправленные мошенникам
02:00В Роспотребнадзоре предупредили об опасности женских сумок
01:49Источник сообщил о вероятной гибели пяти военных при взрыве в Афганистане
01:14Глава Камчатки предложит создать единую систему мониторинга экологии
01:08Губернатор Камчатки пригрозил увольнениями из-за загрязнения воды
00:56В Калифорнии могут исчезнуть знаменитые деревья Джошуа
00:49Лидер НКР рассказал об улучшении позиций армии Карабаха
00:41В работе Telegram произошел сбой
00:33Песков озвучил условие для отправки российских миротворцев в Карабах
00:18Лидер республиканцев в сенате США рассказал о самочувствии Трампа
23:53Пашинян заявил Меркель об участии Турции и наемников в боях в Карабахе
23:41В Баку заявили об уничтожении четырех армянских танков в Карабахе
23:39В Британии выявили рекордное число новых случаев коронавируса
23:21В Госдуме прокомментировали заявление Пашиняна о миротворцах в Карабахе
23:04В Москве умерли 29 пациентов с коронавирусом
22:35В Армении рассказали о ситуации на линии соприкосновения
22:20Вирусолог оценила прогноз о следующем всплеске COVID-19 в России
22:14Спикер парламента Армении побывал с экстренным визитом в Карабахе
Лента новостейМолния