https://ria.ru/20201003/koronavirus-1578153950.html

Петра Порошенко госпитализировали с двусторонним воспалением легких

Заразившегося коронавирусом бывшего президента Украины Петра Порошенко госпитализировали с двусторонним воспалением легких, сообщила его жена Марина. РИА Новости, 03.10.2020

2020-10-03T16:07

2020-10-03T16:07

2020-10-03T17:10

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

петр порошенко

украина

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/08/07/1575495678_0:0:1893:1065_1400x0_80_0_0_7a0ceeaf7e7710f7d70433f8326ede30.jpg

<strong>КИЕВ, 3 окт — РИА Новости.</strong> Заразившегося коронавирусом бывшего президента <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a> Петра Порошенко госпитализировали с двусторонним воспалением легких, сообщила его жена <a href="http://ria.ru/person__59/" target="_blank" data-auto="true">Марина</a>.В видеообращении, опубликованном на странице партии "Европейская солидарность" в <a href="https://www.facebook.com/EuropeanSolidarity.official/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Facebook</a>, она рассказала, что COVID-19 болеет не только экс-президент, но и его дочь."Петр Алексеевич госпитализирован в одну из киевских больниц, которая лечит больных коронавирусом. Несмотря на то что у моего мужа двустороннее воспаление легких, он обладает сильной волей и демонстрирует ее в борьбе с болезнью. Он четко придерживается прописанного протокола лечения", — сказала Марина Порошенко.Сам Порошенко 29 сентября заявил, что его тест на коронавирус оказался положительным, а лечение он проходит дома.По последним данным, на Украине насчитывается более 222 тысяч случаев COVID-19, умерли 4353 человека, 98,7 тысячи пациентов выздоровели.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://ria.ru/20201002/koronavirus-1578089642.html

Sergej Klassen Ну, дай то ему бог... то - что ему большинство жителей донбаса желает... 96

piligrimwl Пора уже кровопийце пред судом божьим предстать... 83

23

украина

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, петр порошенко, украина, в мире