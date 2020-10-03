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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201003/koronavirus-1578153950.html
Петра Порошенко госпитализировали с двусторонним воспалением легких
Заразившегося коронавирусом бывшего президента Украины Петра Порошенко госпитализировали с двусторонним воспалением легких, сообщила его жена Марина. РИА Новости, 03.10.2020
2020-10-03T16:07
2020-10-03T17:10
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
петр порошенко
украина
в мире
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<strong>КИЕВ, 3 окт — РИА Новости.</strong> Заразившегося коронавирусом бывшего президента <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a> Петра Порошенко госпитализировали с двусторонним воспалением легких, сообщила его жена <a href="http://ria.ru/person__59/" target="_blank" data-auto="true">Марина</a>.В видеообращении, опубликованном на странице партии "Европейская солидарность" в <a href="https://www.facebook.com/EuropeanSolidarity.official/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Facebook</a>, она рассказала, что COVID-19 болеет не только экс-президент, но и его дочь."Петр Алексеевич госпитализирован в одну из киевских больниц, которая лечит больных коронавирусом. Несмотря на то что у моего мужа двустороннее воспаление легких, он обладает сильной волей и демонстрирует ее в борьбе с болезнью. Он четко придерживается прописанного протокола лечения", — сказала Марина Порошенко.Сам Порошенко 29 сентября заявил, что его тест на коронавирус оказался положительным, а лечение он проходит дома.По последним данным, на Украине насчитывается более 222 тысяч случаев COVID-19, умерли 4353 человека, 98,7 тысячи пациентов выздоровели.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20201002/koronavirus-1578089642.html
Ну, дай то ему бог... то - что ему большинство жителей донбаса желает...
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украина
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коронавирус covid-19, петр порошенко, украина, в мире

Петра Порошенко госпитализировали с двусторонним воспалением легких

16:07 03.10.2020 (обновлено: 17:10 03.10.2020)
 
© РИА Новости / СтрингерБывший президент Украины, депутат Верховной рады Украины Петр Порошенко
Бывший президент Украины, депутат Верховной рады Украины Петр Порошенко - РИА Новости, 1920, 03.10.2020
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 3 окт — РИА Новости. Заразившегося коронавирусом бывшего президента Украины Петра Порошенко госпитализировали с двусторонним воспалением легких, сообщила его жена Марина.
В видеообращении, опубликованном на странице партии "Европейская солидарность" в Facebook, она рассказала, что COVID-19 болеет не только экс-президент, но и его дочь.
"Петр Алексеевич госпитализирован в одну из киевских больниц, которая лечит больных коронавирусом. Несмотря на то что у моего мужа двустороннее воспаление легких, он обладает сильной волей и демонстрирует ее в борьбе с болезнью. Он четко придерживается прописанного протокола лечения", — сказала Марина Порошенко.
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Сам Порошенко 29 сентября заявил, что его тест на коронавирус оказался положительным, а лечение он проходит дома.
По последним данным, на Украине насчитывается более 222 тысяч случаев COVID-19, умерли 4353 человека, 98,7 тысячи пациентов выздоровели.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Петр ПорошенкоУкраинаВ мире
 
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