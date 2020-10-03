Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201003/koronavirus-1578148035.html
В США выявили более 54 тысяч новых случаев COVID-19
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в США за минувшие сутки выросло более чем на 54,4 тысячи, сообщает университет Джонса Хопкинса, который... РИА Новости, 03.10.2020
2020-10-03T13:01
2020-10-03T13:01
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/0c/1571333331_0:244:2863:1854_1400x0_80_0_0_84d6f061340e2909688b461907ff2b49.jpg
<strong>МОСКВА, 3 окт - РИА Новости.</strong> Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> за минувшие сутки выросло более чем на 54,4 тысячи, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.По имеющимся данным, количество случаев заболевания COVID-19 за последние 24 часа выросло на 54 441, скончались еще 906 пациентов.Днем ранее эти показатели составляли 43 752 и 857 соответственно.По последним данным университета, с начала эпидемии медики выявили в США более 7,3 миллиона случаев заражения коронавирусом и более 208,7 тысячи летальных исходов. Излечились свыше 2,8 миллиона человек.Во всем мире, сообщает университет, зарегистрировано свыше 34,6 миллиона случаев заражения и более миллиона летальных исходов из-за COVID-19, выздоровели порядка 24 миллионов человек.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20201003/tramp-1578140339.html
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/0c/1571333331_58:0:2775:2038_1400x0_80_0_0_8bd7b6fe5a8b40cdcaf1f5fb0e2bd897.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, сша, в мире

В США выявили более 54 тысяч новых случаев COVID-19

13:01 03.10.2020
 
© AP Photo / Bebeto MatthewsЛюди в очереди за масками и едой в районе Гарлема в Нью-Йорке, США
Люди в очереди за масками и едой в районе Гарлема в Нью-Йорке, США - РИА Новости, 1920, 03.10.2020
© AP Photo / Bebeto Matthews
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в США за минувшие сутки выросло более чем на 54,4 тысячи, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.
По имеющимся данным, количество случаев заболевания COVID-19 за последние 24 часа выросло на 54 441, скончались еще 906 пациентов.
Днем ранее эти показатели составляли 43 752 и 857 соответственно.
По последним данным университета, с начала эпидемии медики выявили в США более 7,3 миллиона случаев заражения коронавирусом и более 208,7 тысячи летальных исходов. Излечились свыше 2,8 миллиона человек.
Дональд Трамп направляется в военный госпиталь - РИА Новости, 1920, 03.10.2020
Вчера, 09:16
Эксперт рассказал, выгодно ли Трампу заражение коронавирусом
Во всем мире, сообщает университет, зарегистрировано свыше 34,6 миллиона случаев заражения и более миллиона летальных исходов из-за COVID-19, выздоровели порядка 24 миллионов человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Обсудить0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19СШАВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:03Заболевший COVID-19 Трамп обратился к американцам
02:02Ереван показал кадры отступления азербайджанского подразделения
02:01Эксперт рассказал, как вернуть деньги, отправленные мошенникам
02:00В Роспотребнадзоре предупредили об опасности женских сумок
01:49Источник сообщил о вероятной гибели пяти военных при взрыве в Афганистане
01:14Глава Камчатки предложит создать единую систему мониторинга экологии
01:08Губернатор Камчатки пригрозил увольнениями из-за загрязнения воды
00:56В Калифорнии могут исчезнуть знаменитые деревья Джошуа
00:49Лидер НКР рассказал об улучшении позиций армии Карабаха
00:41В работе Telegram произошел сбой
00:33Песков озвучил условие для отправки российских миротворцев в Карабах
00:18Лидер республиканцев в сенате США рассказал о самочувствии Трампа
23:53Пашинян заявил Меркель об участии Турции и наемников в боях в Карабахе
23:41В Баку заявили об уничтожении четырех армянских танков в Карабахе
23:39В Британии выявили рекордное число новых случаев коронавируса
23:21В Госдуме прокомментировали заявление Пашиняна о миротворцах в Карабахе
23:04В Москве умерли 29 пациентов с коронавирусом
22:35В Армении рассказали о ситуации на линии соприкосновения
22:20Вирусолог оценила прогноз о следующем всплеске COVID-19 в России
22:14Спикер парламента Армении побывал с экстренным визитом в Карабахе
Лента новостейМолния