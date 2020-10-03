https://ria.ru/20201003/koronavirus-1578148035.html

В США выявили более 54 тысяч новых случаев COVID-19

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в США за минувшие сутки выросло более чем на 54,4 тысячи, сообщает университет Джонса Хопкинса, который... РИА Новости, 03.10.2020

2020-10-03T13:01

2020-10-03T13:01

2020-10-03T13:01

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

сша

в мире

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<strong>МОСКВА, 3 окт - РИА Новости.</strong> Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> за минувшие сутки выросло более чем на 54,4 тысячи, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.По имеющимся данным, количество случаев заболевания COVID-19 за последние 24 часа выросло на 54 441, скончались еще 906 пациентов.Днем ранее эти показатели составляли 43 752 и 857 соответственно.По последним данным университета, с начала эпидемии медики выявили в США более 7,3 миллиона случаев заражения коронавирусом и более 208,7 тысячи летальных исходов. Излечились свыше 2,8 миллиона человек.Во всем мире, сообщает университет, зарегистрировано свыше 34,6 миллиона случаев заражения и более миллиона летальных исходов из-за COVID-19, выздоровели порядка 24 миллионов человек.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://ria.ru/20201003/tramp-1578140339.html

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, сша, в мире