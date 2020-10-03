https://ria.ru/20201003/koronavirus-1578144109.html

В Москве за сутки госпитализировали 896 человек с коронавирусом

За сутки в Москве госпитализировано 896 человек с COVID-19, на ИВЛ находятся 245 человек, сообщает столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации РИА Новости, 03.10.2020

2020-10-03T11:06

2020-10-03T11:06

2020-10-03T11:07

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

москва

общество

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<strong>МОСКВА, 3 окт - РИА Новости.</strong> За сутки в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> госпитализировано 896 человек с COVID-19, на ИВЛ находятся 245 человек, сообщает столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в субботу.Отмечается, что 14,8% среди заболевших - дети, 38,6% - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 31,1% – от 46 до 65 лет, еще 10,6% - от 66 до 79 лет. Также 4,9% среди заболевших люди старше 80 лет. Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, москва, общество