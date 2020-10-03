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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201003/koronavirus-1578143602.html
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
Наименьший темп прироста COVID-19 за сутки зафиксирован в Чечне (0,2%), сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной... РИА Новости, 03.10.2020
2020-10-03T10:53
2020-10-03T10:53
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
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<strong>МОСКВА, 3 окт - РИА Новости.</strong> Наименьший темп прироста COVID-19 за сутки зафиксирован в Чечне (0,2%), сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
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коронавирус в россии

Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19

10:53 03.10.2020
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрачи во время обхода в госпитале для лечения зараженных коронавирусной инфекцией в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
Врачи во время обхода в госпитале для лечения зараженных коронавирусной инфекцией в ЦИТО им. Н. Н. Приорова - РИА Новости, 1920, 03.10.2020
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Наименьший темп прироста COVID-19 за сутки зафиксирован в Чечне (0,2%), сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
"Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Чеченская Республика - 0,2%, 2. Московская область, Ненецкий автономный округ, Чувашская Республика - 0,3%, 3. Республика Тыва, Тульская область, Республика Татарстан - 0,4%", - говорится в сообщении.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в России
 
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