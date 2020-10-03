https://ria.ru/20201003/koronavirus-1578143567.html

В России за сутки умерли 174 пациента с COVID-19

За сутки в России умерли 174 человека с COVID-19, за все время — 21 251, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной... РИА Новости, 03.10.2020

2020-10-03T10:52

2020-10-03T10:52

2020-10-03T10:52

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

общество

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<strong>МОСКВА, 3 окт — РИА Новости.</strong> За сутки в России умерли 174 человека с COVID-19, за все время — 21 251, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a></em>

россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, общество