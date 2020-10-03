https://ria.ru/20201003/koronavirus-1578143567.html
В России за сутки умерли 174 пациента с COVID-19
За сутки в России умерли 174 человека с COVID-19, за все время — 21 251, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной... РИА Новости, 03.10.2020
2020-10-03T10:52
2020-10-03T10:52
2020-10-03T10:52
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
общество
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<strong>МОСКВА, 3 окт — РИА Новости.</strong> За сутки в России умерли 174 человека с COVID-19, за все время — 21 251, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a></em>
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, общество