https://ria.ru/20201003/koronavirus-1578140911.html

В Москве при диагностике на коронавирус будут тестировать на грипп

Пациентам, проходящим диагностику на коронавирус, и людям из групп риска будут одновременно делать экспресс-тесты на грипп, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. РИА Новости, 03.10.2020

2020-10-03T09:29

2020-10-03T09:29

2020-10-03T09:29

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

сергей собянин

москва

грипп

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<strong>МОСКВА, 3 окт - РИА Новости.</strong> Пациентам, проходящим диагностику на коронавирус, и людям из групп риска будут одновременно делать экспресс-тесты на грипп, сообщил мэр <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Sobjanin/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Собянин</a>.По его словам, в Москве также расширяется перечень обязательных анализов, которые позволяют еще более качественно и комплексно вести терапию пациентов с COVID-19.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></em>

https://ria.ru/20200901/koronavirus-1576566973.html

москва

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, сергей собянин, москва, грипп