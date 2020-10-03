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В Москве при диагностике на коронавирус будут тестировать на грипп
Пациентам, проходящим диагностику на коронавирус, и людям из групп риска будут одновременно делать экспресс-тесты на грипп, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. РИА Новости, 03.10.2020
2020-10-03T09:29
2020-10-03T09:29
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
сергей собянин
москва
грипп
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<strong>МОСКВА, 3 окт - РИА Новости.</strong> Пациентам, проходящим диагностику на коронавирус, и людям из групп риска будут одновременно делать экспресс-тесты на грипп, сообщил мэр <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Sobjanin/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Собянин</a>.По его словам, в Москве также расширяется перечень обязательных анализов, которые позволяют еще более качественно и комплексно вести терапию пациентов с COVID-19.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></em>
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, сергей собянин, москва, грипп

В Москве при диагностике на коронавирус будут тестировать на грипп

09:29 03.10.2020
 
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЭкспресс-тестирование на COVID-19
Экспресс-тестирование на COVID-19 - РИА Новости, 1920, 03.10.2020
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Пациентам, проходящим диагностику на коронавирус, и людям из групп риска будут одновременно делать экспресс-тесты на грипп, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

"Пациентам, проходящим диагностику на ковид, и пациентам из групп риска будет одновременно проводиться экспресс-тестирование на грипп", - написал Собянин в личном блоге в субботу.

По его словам, в Москве также расширяется перечень обязательных анализов, которые позволяют еще более качественно и комплексно вести терапию пациентов с COVID-19.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоСергей СобянинМоскваГрипп
 
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