https://ria.ru/20201003/koronavirus-1578140911.html
В Москве при диагностике на коронавирус будут тестировать на грипп
Пациентам, проходящим диагностику на коронавирус, и людям из групп риска будут одновременно делать экспресс-тесты на грипп, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. РИА Новости, 03.10.2020
2020-10-03T09:29
2020-10-03T09:29
2020-10-03T09:29
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
сергей собянин
москва
грипп
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<strong>МОСКВА, 3 окт - РИА Новости.</strong> Пациентам, проходящим диагностику на коронавирус, и людям из групп риска будут одновременно делать экспресс-тесты на грипп, сообщил мэр <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Sobjanin/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Собянин</a>.По его словам, в Москве также расширяется перечень обязательных анализов, которые позволяют еще более качественно и комплексно вести терапию пациентов с COVID-19.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></em>
https://ria.ru/20200901/koronavirus-1576566973.html
москва
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, сергей собянин, москва, грипп