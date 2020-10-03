https://ria.ru/20201003/koronavirus-1578138701.html
Трампу стали давать "Ремдесивир" для лечения коронавируса
Президенту США Дональду Трампу стали давать препарат "Ремдесивир", заявил врач президента Шон Конли. РИА Новости, 03.10.2020
2020-10-03T06:56
2020-10-03T06:56
2020-10-03T06:59
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
дональд трамп
сша
в мире
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<strong>ВАШИНГТОН, 3 окт - РИА Новости.</strong> Президенту <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональду Трампу</a> стали давать препарат "Ремдесивир", заявил врач президента Шон Конли."Рад сообщить, что президент чувствует себя очень хорошо, ему не нужен дополнительный кислород, но после консультаций со специалистами мы решили начать терапию с помощью ремдесивира", - говорится в меморандуме, который подписал Конли и распространил Белый дом."Он (Трамп — ред.) принял первую дозу и комфортно отдыхает", - добавил Конли.Сам Трамп вновь заверил, что у него все хорошо. "Думаю, все хорошо! Спасибо всем. Люблю!" - написал он в <a href="https://twitter.com/realDonaldTrump" target="_blank">Twitter</a>.Ранее Трамп подтвердил, что у него диагностирован коронавирус. Вечером в пятницу его госпитализировали в больницу ВМС США в предместье Вашингтона.
https://ria.ru/20201003/tramp-1578138270.html
4
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, дональд трамп, сша, в мире