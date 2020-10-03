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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201003/koronavirus-1578138701.html
Трампу стали давать "Ремдесивир" для лечения коронавируса
Президенту США Дональду Трампу стали давать препарат "Ремдесивир", заявил врач президента Шон Конли. РИА Новости, 03.10.2020
2020-10-03T06:56
2020-10-03T06:59
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
дональд трамп
сша
в мире
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<strong>ВАШИНГТОН, 3 окт - РИА Новости.</strong> Президенту <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональду Трампу</a> стали давать препарат "Ремдесивир", заявил врач президента Шон Конли."Рад сообщить, что президент чувствует себя очень хорошо, ему не нужен дополнительный кислород, но после консультаций со специалистами мы решили начать терапию с помощью ремдесивира", - говорится в меморандуме, который подписал Конли и распространил Белый дом."Он (Трамп — ред.) принял первую дозу и комфортно отдыхает", - добавил Конли.Сам Трамп вновь заверил, что у него все хорошо. "Думаю, все хорошо! Спасибо всем. Люблю!" - написал он в <a href="https://twitter.com/realDonaldTrump" target="_blank">Twitter</a>.Ранее Трамп подтвердил, что у него диагностирован коронавирус. Вечером в пятницу его госпитализировали в больницу ВМС США в предместье Вашингтона.
https://ria.ru/20201003/tramp-1578138270.html
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коронавирус covid-19, дональд трамп, сша, в мире

Трампу стали давать "Ремдесивир" для лечения коронавируса

06:56 03.10.2020 (обновлено: 06:59 03.10.2020)
 
© REUTERS / Carlos BarriaПрезидент США Дональд Трамп и его жена Меланья
Президент США Дональд Трамп и его жена Меланья - РИА Новости, 1920, 03.10.2020
© REUTERS / Carlos Barria
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 3 окт - РИА Новости. Президенту США Дональду Трампу стали давать препарат "Ремдесивир", заявил врач президента Шон Конли.
"Рад сообщить, что президент чувствует себя очень хорошо, ему не нужен дополнительный кислород, но после консультаций со специалистами мы решили начать терапию с помощью ремдесивира", - говорится в меморандуме, который подписал Конли и распространил Белый дом.
"Он (Трамп — ред.) принял первую дозу и комфортно отдыхает", - добавил Конли.
Сам Трамп вновь заверил, что у него все хорошо. "Думаю, все хорошо! Спасибо всем. Люблю!" - написал он в Twitter.
Ранее Трамп подтвердил, что у него диагностирован коронавирус. Вечером в пятницу его госпитализировали в больницу ВМС США в предместье Вашингтона.
Дональд Трамп направляется в военный госпиталь - РИА Новости, 1920, 03.10.2020
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Дональд ТрампСШАВ мире
 
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