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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201003/koronavirus-1578138529.html
В Роспотребнадзоре рассказали, что ослабляет иммунитет к COVID-19
Во время пандемии COVID-19 важно не переохлаждаться, рассказала РИА Новости заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии... РИА Новости, 03.10.2020
2020-10-03T06:18
2020-10-03T09:53
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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<strong>МОСКВА, 3 окт — РИА Новости.</strong> Во время пандемии <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a> важно не переохлаждаться, рассказала РИА Новости заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзора</a> Наталья Пшеничная."Поскольку переохлаждение ослабляет иммунитет к инфекционным заболеваниям, что особенно опасно в холодное время года", — сказала она.Собеседница агентства напомнила и о том, как важны рекомендованные Роспотребнадзором меры предосторожности.Пшеничная также отметила, что COVID-19 — это новая инфекция, поэтому делать какие-либо прогнозы в отношении роста и спада заболеваемости крайне затруднительно.Накануне министр здравоохранения <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Murashko/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Мурашко</a> также говорил о том, что в борьбе с коронавирусом принципиально важно поведение населения. По его словам, обезопасить себя можно "небольшими мерами": использовать маски, чаще мыть руки и соблюдать социальную дистанцию. По последним данным, в России число случаев заражения коронавирусом превысило 1,194 миллиона, 21 тысяча человек скончались, 970 тысяч вылечились. <em>Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
Голоса отрицающие существование коронавируса и обвиняющие власти РФ в имитации пандемии, где они? Неужто заболели "несуществующим"?
37
А его никто не отрицает. Просто его значимость, сильно преувеличина. Завтра, выделят новый вирус у орви и что, опять пошло, поехало?
31
8
россия
РИА Новости
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество

В Роспотребнадзоре рассказали, что ослабляет иммунитет к COVID-19

06:18 03.10.2020 (обновлено: 09:53 03.10.2020)
 
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкВрач у постели пациента в отделении реанимации и интенсивной терапии госпиталя COVID-19 в городской клинической больницы № 52
Врач у постели пациента в отделении реанимации и интенсивной терапии госпиталя COVID-19 в городской клинической больницы № 52 - РИА Новости, 1920, 03.10.2020
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Во время пандемии COVID-19 важно не переохлаждаться, рассказала РИА Новости заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.
"Поскольку переохлаждение ослабляет иммунитет к инфекционным заболеваниям, что особенно опасно в холодное время года", — сказала она.
Собеседница агентства напомнила и о том, как важны рекомендованные Роспотребнадзором меры предосторожности.

"Необходимо соблюдать масочный режим, гигиену рук и социальную дистанцию," — добавила она.

Пшеничная также отметила, что COVID-19 — это новая инфекция, поэтому делать какие-либо прогнозы в отношении роста и спада заболеваемости крайне затруднительно.
Накануне министр здравоохранения Михаил Мурашко также говорил о том, что в борьбе с коронавирусом принципиально важно поведение населения. По его словам, обезопасить себя можно "небольшими мерами": использовать маски, чаще мыть руки и соблюдать социальную дистанцию.
По последним данным, в России число случаев заражения коронавирусом превысило 1,194 миллиона, 21 тысяча человек скончались, 970 тысяч вылечились.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Общество
 
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