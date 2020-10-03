https://ria.ru/20201003/koronavirus-1578138529.html

В Роспотребнадзоре рассказали, что ослабляет иммунитет к COVID-19

Во время пандемии COVID-19 важно не переохлаждаться, рассказала РИА Новости заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии... РИА Новости, 03.10.2020

2020-10-03T06:18

2020-10-03T06:18

2020-10-03T09:53

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

общество

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<strong>МОСКВА, 3 окт — РИА Новости.</strong> Во время пандемии <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a> важно не переохлаждаться, рассказала РИА Новости заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзора</a> Наталья Пшеничная."Поскольку переохлаждение ослабляет иммунитет к инфекционным заболеваниям, что особенно опасно в холодное время года", — сказала она.Собеседница агентства напомнила и о том, как важны рекомендованные Роспотребнадзором меры предосторожности.Пшеничная также отметила, что COVID-19 — это новая инфекция, поэтому делать какие-либо прогнозы в отношении роста и спада заболеваемости крайне затруднительно.Накануне министр здравоохранения <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Murashko/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Мурашко</a> также говорил о том, что в борьбе с коронавирусом принципиально важно поведение населения. По его словам, обезопасить себя можно "небольшими мерами": использовать маски, чаще мыть руки и соблюдать социальную дистанцию. По последним данным, в России число случаев заражения коронавирусом превысило 1,194 миллиона, 21 тысяча человек скончались, 970 тысяч вылечились. <em>Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

Nikolay Plotnikov Голоса отрицающие существование коронавируса и обвиняющие власти РФ в имитации пандемии, где они? Неужто заболели "несуществующим"? 37

Я В ТАНКЕ А его никто не отрицает. Просто его значимость, сильно преувеличина. Завтра, выделят новый вирус у орви и что, опять пошло, поехало? 31

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россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество