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В Индии авиапассажир из ОАЭ попытался провезти золото в медицинской маске

Авиапассажир из ОАЭ задержан в штате Керала (Индия) за контрабанду золота в маске, сообщает Hindustan Times. РИА Новости, 03.10.2020

2020-10-03T00:47

2020-10-03T00:47

2020-10-03T00:47

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<strong>МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. </strong>Авиапассажир из ОАЭ задержан в штате Керала (Индия) за контрабанду золота в маске, <a href="https://www.hindustantimes.com/india-news/passenger-from-uae-held-in-kerala-for-smuggling-gold-in-mask/story-ngyEmUWqy0B4y3VvLJbnmK.html" target="_blank">сообщает</a> Hindustan Times.Он уже собирался покинуть аэропорт, когда офицер остановил его, заметив, что маска на лице туриста провисла с одной стороны, и он часто поправляет ее. Когда путешественника спросили об этом, он попытался ускользнуть. Выяснилось, что пассажир из ОАЭ попытался пронести 40 граммов драгоценного металла, спрятав его за клапаном.“Первый раз мы сталкиваемся с такой тактикой сокрытия. Это показывает, что контрабандисты стремятся использовать любую ситуацию, будь то пандемия или нет. Обычно мы не проверяем защитные маски”, — сказал высокопоставленный таможенник.Он добавил, что после инцидента пассажиров просят сдать свою маску для поверки вместе с кошельком, ремнем и мобильными телефонами.

https://ria.ru/20200901/turisty-1576547289.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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