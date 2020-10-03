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В Индии авиапассажир из ОАЭ попытался провезти золото в медицинской маске
Авиапассажир из ОАЭ задержан в штате Керала (Индия) за контрабанду золота в маске, сообщает Hindustan Times. РИА Новости, 03.10.2020
2020-10-03T00:47
2020-10-03T00:47
туризм
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керала
новости - туризм
оаэ
индия
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<strong>МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. </strong>Авиапассажир из ОАЭ задержан в штате Керала (Индия) за контрабанду золота в маске, <a href="https://www.hindustantimes.com/india-news/passenger-from-uae-held-in-kerala-for-smuggling-gold-in-mask/story-ngyEmUWqy0B4y3VvLJbnmK.html" target="_blank">сообщает</a> Hindustan Times.Он уже собирался покинуть аэропорт, когда офицер остановил его, заметив, что маска на лице туриста провисла с одной стороны, и он часто поправляет ее. Когда путешественника спросили об этом, он попытался ускользнуть. Выяснилось, что пассажир из ОАЭ попытался пронести 40 граммов драгоценного металла, спрятав его за клапаном.“Первый раз мы сталкиваемся с такой тактикой сокрытия. Это показывает, что контрабандисты стремятся использовать любую ситуацию, будь то пандемия или нет. Обычно мы не проверяем защитные маски”, — сказал высокопоставленный таможенник.Он добавил, что после инцидента пассажиров просят сдать свою маску для поверки вместе с кошельком, ремнем и мобильными телефонами.
https://ria.ru/20200901/turisty-1576547289.html
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туризм, туристы, керала, новости - туризм, оаэ, индия

В Индии авиапассажир из ОАЭ попытался провезти золото в медицинской маске

00:47 03.10.2020
 
© Fotolia / Ded Pixto Золото
Золото - РИА Новости, 1920, 03.10.2020
© Fotolia / Ded Pixto
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МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Авиапассажир из ОАЭ задержан в штате Керала (Индия) за контрабанду золота в маске, сообщает Hindustan Times.
Он уже собирался покинуть аэропорт, когда офицер остановил его, заметив, что маска на лице туриста провисла с одной стороны, и он часто поправляет ее. Когда путешественника спросили об этом, он попытался ускользнуть. Выяснилось, что пассажир из ОАЭ попытался пронести 40 граммов драгоценного металла, спрятав его за клапаном.
“Первый раз мы сталкиваемся с такой тактикой сокрытия. Это показывает, что контрабандисты стремятся использовать любую ситуацию, будь то пандемия или нет. Обычно мы не проверяем защитные маски”, — сказал высокопоставленный таможенник.
Он добавил, что после инцидента пассажиров просят сдать свою маску для поверки вместе с кошельком, ремнем и мобильными телефонами.
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