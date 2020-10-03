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https://ria.ru/20201003/konkurs-1578150523.html
В Салехарде объявили полуфиналистов конкурса "Мастера гостеприимства"
В Салехарде выбрали победителей регионального полуфинала конкурса "Мастера гостеприимства" – проекта президентской платформы "Россия – страна возможностей" и... РИА Новости, 03.10.2020
2020-10-03T17:19
2020-10-03T18:02
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<strong>МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. </strong>В Салехарде выбрали победителей регионального полуфинала конкурса "Мастера гостеприимства" – проекта президентской платформы "Россия – страна возможностей" и Общенационального Союза Индустрии Гостеприимства (ОСИГ). Сначала — ужин в чуме Состязание назвали "Арктикой". С 1 по 2 октября 39 конкурсантов из 11 регионов России (больше всего участников было из ЯНАО — 23 человека) представляли свои проекты в сфере туризма. Участники прилетели в единственный в мире город, расположенный на широте Северного полярного круга, накануне, 30 сентября. Посетили почти все основные достопримечательности: историко-архитектурный комплекс "Обдорский острог", Ямало-Ненецкий окружной музейно-выставочный комплекс им. И.С.Шемановского, Салехардский рыбоперерабатывающий комбинат, стелу "66 Параллель". Кульминацией стал праздничный ужин в настоящем чуме<strong>, </strong>где конкурсантов угостили национальными блюдами народов севера. Она приехала в Салехард с работой, как раз посвященной народам севера. Горячее серверное гостеприимство Руководитель направления по работе с партнерами АНО "Россия – страна возможностей" Антон Сериков отметил, что "северное гостеприимство не менее горячее и открытое, чем южное". На протяжении всего первого дня конкурса участники, разбившись на команды, решали кейсы, участвовали в тренингах и мастер-классах. А приглашенные эксперты оценивали их деловые качества и ставили оценки. Он презентовал "Открытый фестиваль уличных театров "Небесные кулисы", в программе которого будут спектакли, карнавальное шествие и концертная программа. День проектов и финал Второй день оказался наиболее напряженным и волнительным, так как участники защищали свои проекты перед членами жюри и другими конкурсантами. Лучшие прошли во второй раунд, где продолжили борьбу за выход в финал.Победителей объявили в тот же вечер на торжественной церемонии закрытия. Финалистов выбрали в двух номинациях. По оценке компетенций победителями стали шесть участников (пять из них из ЯНАО), а "Битвы мастеров" второго дня выиграли восемь конкурсантов.Одной из самых интересных среди победителей оказалась работа Игоря Сегеды из Салехарда. Он презентовал историко-культурный поект — тропа "Жизнь ГУЛага", посвященны событиям 1940-1950-х годов, когда на территорию Ямала ссылали репрессированных. Увидимся, Москва!Победители этого полуфинала прошли в финал, который состоится в октябре в Москве.На нем будет названо 50 лауреатов, 25-ти из них вручат сертификат на специальную программу обучения в школе управления "Сколково". Все финалисты получат шанс пройти стажировки в органах государственной власти, ведущих компаниях и организациях.Ранее полуфиналы конкурса состоялись в Сочи, Туле, Самаре, Пятигорске, Уфе, Ялте и Калининградской области.
https://ria.ru/20200917/konkurs-1577394822.html
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В Салехарде объявили полуфиналистов конкурса "Мастера гостеприимства"

17:19 03.10.2020 (обновлено: 18:02 03.10.2020)
 
© Фото : Фотографии предоставлены пресс-службой конкурса "Мастера гостеприимства"Все участники полуфинала "Арктика" (Салехард)
Все участники полуфинала Арктика (Салехард) - РИА Новости, 1920, 03.10.2020
© Фото : Фотографии предоставлены пресс-службой конкурса "Мастера гостеприимства"
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МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. В Салехарде выбрали победителей регионального полуфинала конкурса "Мастера гостеприимства" – проекта президентской платформы "Россия – страна возможностей" и Общенационального Союза Индустрии Гостеприимства (ОСИГ).

Сначала — ужин в чуме

Состязание назвали "Арктикой". С 1 по 2 октября 39 конкурсантов из 11 регионов России (больше всего участников было из ЯНАО — 23 человека) представляли свои проекты в сфере туризма.
Участники прилетели в единственный в мире город, расположенный на широте Северного полярного круга, накануне, 30 сентября. Посетили почти все основные достопримечательности: историко-архитектурный комплекс "Обдорский острог", Ямало-Ненецкий окружной музейно-выставочный комплекс им. И.С.Шемановского, Салехардский рыбоперерабатывающий комбинат, стелу "66 Параллель". Кульминацией стал праздничный ужин в настоящем чуме, где конкурсантов угостили национальными блюдами народов севера.

"Это был потрясающий и душевный вечер, когда ты можешь задавать любые вопросы, зная, что тебе ответят и подскажут", – поделилась впечатлениями конкурсантка Виктория Мишова из Санкт-Петербурга.

Она приехала в Салехард с работой, как раз посвященной народам севера.
© Фото : Фотографии предоставлены пресс-службой конкурса "Мастера гостеприимства"Участники конкурса "Мастера гостеприимства" во время посещения историко-архитектурного комплекса "Обдорский острог"
Участники конкурса Мастера гостеприимства во время посещения историко-архитектурного комплекса Обдорский острог
1 из 3
Участники конкурса "Мастера гостеприимства" во время посещения историко-архитектурного комплекса "Обдорский острог"
© Фото : Фотографии предоставлены пресс-службой конкурса "Мастера гостеприимства"
© Фото : Фотографии предоставлены пресс-службой конкурса "Мастера гостеприимства"Участники конкурса "Мастера гостеприимства" на экускурсии в Салехардском рыбоперерабатывающем комбинате
Участники конкурса Мастера гостеприимства на экускурсии в Салехардском рыбоперерабатывающем комбинате
2 из 3
Участники конкурса "Мастера гостеприимства" на экускурсии в Салехардском рыбоперерабатывающем комбинате
© Фото : Фотографии предоставлены пресс-службой конкурса "Мастера гостеприимства"
© Фото : Фотографии предоставлены пресс-службой конкурса "Мастера гостеприимства"Участники конкурса "Мастера гостеприимства" на ужине в чуме
Участники конкурса Мастера гостеприимства на ужине в чуме
3 из 3
Участники конкурса "Мастера гостеприимства" на ужине в чуме
© Фото : Фотографии предоставлены пресс-службой конкурса "Мастера гостеприимства"
1 из 3
Участники конкурса "Мастера гостеприимства" во время посещения историко-архитектурного комплекса "Обдорский острог"
© Фото : Фотографии предоставлены пресс-службой конкурса "Мастера гостеприимства"
2 из 3
Участники конкурса "Мастера гостеприимства" на экускурсии в Салехардском рыбоперерабатывающем комбинате
© Фото : Фотографии предоставлены пресс-службой конкурса "Мастера гостеприимства"
3 из 3
Участники конкурса "Мастера гостеприимства" на ужине в чуме
© Фото : Фотографии предоставлены пресс-службой конкурса "Мастера гостеприимства"

"Я представляю проект "Этно-культурный центр малочисленных народов Сибири в Санкт-Петербурге". Мы хотим создать музей, посвященный их культуре, традициям, в котором показывали бы предметы декоративно-прикладного творчества, национального быта, костюмы. Там должно быть и место для общения молодежи, проведения мастер-классов, конференций, телемостов между регионами", – рассказала Виктория.

Горячее серверное гостеприимство

"Если вы думаете, что выбор проходил по территориальной принадлежности и к нам приехали только северяне, то это не так. В зале есть участники из Санкт-Петербурга, Твери и даже из теплого Краснодара. Это лишь подтверждает тезис об интересе и особом внимании к Арктике, – сказал на торжественной церемонии открытия конкурса директор департамента молодежной политики и туризма ЯНАО Наиль Хайруллин.

Руководитель направления по работе с партнерами АНО "Россия – страна возможностей" Антон Сериков отметил, что "северное гостеприимство не менее горячее и открытое, чем южное".
© Фото : Фотографии предоставлены пресс-службой конкурса "Мастера гостеприимства"Руководитель направления по работе с партнерами АНО "Россия – страна возможностей" Антон Сериков выступает на торжественной церемонии открытия конкурса "Мастера гостеприимства" в Салехарде
Руководитель направления по работе с партнерами АНО Россия – страна возможностей Антон Сериков выступает на торжественной церемонии открытия конкурса Мастера гостеприимства в Салехарде - РИА Новости, 1920, 03.10.2020
© Фото : Фотографии предоставлены пресс-службой конкурса "Мастера гостеприимства"
Руководитель направления по работе с партнерами АНО "Россия – страна возможностей" Антон Сериков выступает на торжественной церемонии открытия конкурса "Мастера гостеприимства" в Салехарде

"Думаю, во все учебники по туристическому бизнесу словосочетание "северное гостеприимство" нужно вносить как устойчивое понятие и рассказывать о нем самым разным специалистам в данной сфере", – подчеркнул Сериков.

На протяжении всего первого дня конкурса участники, разбившись на команды, решали кейсы, участвовали в тренингах и мастер-классах. А приглашенные эксперты оценивали их деловые качества и ставили оценки.

"Это мероприятие предоставляет прекрасную возможность пообщаться с коллегами. Здесь очень много людей с замечательными идеями и проектами", – поделился впечатлениями о конкурсе Антон Романов из Нижневартовска.

Он презентовал "Открытый фестиваль уличных театров "Небесные кулисы", в программе которого будут спектакли, карнавальное шествие и концертная программа.

День проектов и финал

Второй день оказался наиболее напряженным и волнительным, так как участники защищали свои проекты перед членами жюри и другими конкурсантами. Лучшие прошли во второй раунд, где продолжили борьбу за выход в финал.
Победителей объявили в тот же вечер на торжественной церемонии закрытия.
Финалистов выбрали в двух номинациях. По оценке компетенций победителями стали шесть участников (пять из них из ЯНАО), а "Битвы мастеров" второго дня выиграли восемь конкурсантов.
© Фото : Фотографии предоставлены пресс-службой конкурса "Мастера гостеприимства"Победители этапа "Битва мастеров" второго дня
Победители этапа Битва мастеров второго дня - РИА Новости, 1920, 03.10.2020
© Фото : Фотографии предоставлены пресс-службой конкурса "Мастера гостеприимства"
Победители этапа "Битва мастеров" второго дня
Одной из самых интересных среди победителей оказалась работа Игоря Сегеды из Салехарда. Он презентовал историко-культурный поект — тропа "Жизнь ГУЛага", посвященны событиям 1940-1950-х годов, когда на территорию Ямала ссылали репрессированных.

Увидимся, Москва!

Победители этого полуфинала прошли в финал, который состоится в октябре в Москве.
На нем будет названо 50 лауреатов, 25-ти из них вручат сертификат на специальную программу обучения в школе управления "Сколково". Все финалисты получат шанс пройти стажировки в органах государственной власти, ведущих компаниях и организациях.
Ранее полуфиналы конкурса состоялись в Сочи, Туле, Самаре, Пятигорске, Уфе, Ялте и Калининградской области.
Открытие конкурса Мастера гостеприимства - РИА Новости, 1920, 17.09.2020
17 сентября, 17:11Туризм
В Светлогорске назвали финалистов конкурса "Мастера гостеприимства"
 
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