https://ria.ru/20201003/konkurs-1578150523.html

В Салехарде объявили полуфиналистов конкурса "Мастера гостеприимства"

В Салехарде выбрали победителей регионального полуфинала конкурса "Мастера гостеприимства" – проекта президентской платформы "Россия – страна возможностей" и... РИА Новости, 03.10.2020

2020-10-03T17:19

2020-10-03T17:19

2020-10-03T18:02

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<strong>МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. </strong>В Салехарде выбрали победителей регионального полуфинала конкурса "Мастера гостеприимства" – проекта президентской платформы "Россия – страна возможностей" и Общенационального Союза Индустрии Гостеприимства (ОСИГ). Сначала — ужин в чуме Состязание назвали "Арктикой". С 1 по 2 октября 39 конкурсантов из 11 регионов России (больше всего участников было из ЯНАО — 23 человека) представляли свои проекты в сфере туризма. Участники прилетели в единственный в мире город, расположенный на широте Северного полярного круга, накануне, 30 сентября. Посетили почти все основные достопримечательности: историко-архитектурный комплекс "Обдорский острог", Ямало-Ненецкий окружной музейно-выставочный комплекс им. И.С.Шемановского, Салехардский рыбоперерабатывающий комбинат, стелу "66 Параллель". Кульминацией стал праздничный ужин в настоящем чуме<strong>, </strong>где конкурсантов угостили национальными блюдами народов севера. Она приехала в Салехард с работой, как раз посвященной народам севера. Горячее серверное гостеприимство Руководитель направления по работе с партнерами АНО "Россия – страна возможностей" Антон Сериков отметил, что "северное гостеприимство не менее горячее и открытое, чем южное". На протяжении всего первого дня конкурса участники, разбившись на команды, решали кейсы, участвовали в тренингах и мастер-классах. А приглашенные эксперты оценивали их деловые качества и ставили оценки. Он презентовал "Открытый фестиваль уличных театров "Небесные кулисы", в программе которого будут спектакли, карнавальное шествие и концертная программа. День проектов и финал Второй день оказался наиболее напряженным и волнительным, так как участники защищали свои проекты перед членами жюри и другими конкурсантами. Лучшие прошли во второй раунд, где продолжили борьбу за выход в финал.Победителей объявили в тот же вечер на торжественной церемонии закрытия. Финалистов выбрали в двух номинациях. По оценке компетенций победителями стали шесть участников (пять из них из ЯНАО), а "Битвы мастеров" второго дня выиграли восемь конкурсантов.Одной из самых интересных среди победителей оказалась работа Игоря Сегеды из Салехарда. Он презентовал историко-культурный поект — тропа "Жизнь ГУЛага", посвященны событиям 1940-1950-х годов, когда на территорию Ямала ссылали репрессированных. Увидимся, Москва!Победители этого полуфинала прошли в финал, который состоится в октябре в Москве.На нем будет названо 50 лауреатов, 25-ти из них вручат сертификат на специальную программу обучения в школе управления "Сколково". Все финалисты получат шанс пройти стажировки в органах государственной власти, ведущих компаниях и организациях.Ранее полуфиналы конкурса состоялись в Сочи, Туле, Самаре, Пятигорске, Уфе, Ялте и Калининградской области.

https://ria.ru/20200917/konkurs-1577394822.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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