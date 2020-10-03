https://ria.ru/20201003/komanduyuschiy-1578156242.html
ВСУ ответили, мог ли борт с сыном командующего привести к крушению Ан-26
В командовании Воздушных сил Украины (ВСУ) прокомментировали заявление губернатора Харьковской области Алексея Кучера о том, что на крушение самолета Ан-26... РИА Новости, 03.10.2020
2020-10-03T17:17
2020-10-03T17:17
2020-10-03T17:33
крушение ан-26 под харьковом
вооруженные силы украины
харьковская область
украина
происшествия
в мире
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<strong>МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. </strong>В командовании Воздушных сил Украины (ВСУ) прокомментировали заявление губернатора Харьковской области Алексея Кучера о том, что на крушение самолета <a href="https://ria.ru/product_An_26/" target="_blank">Ан-26</a> могла косвенно повлиять приоритетная посадка воздушного судна, в котором летел сын командующего ВСУ Сергея Дроздова. Ранее Кучер в эфире передачи "Свобода слова" заявил, что перед крушением Ан-26 в Харьковской области приоритет в посадке мог быть отдан другому борту. По его словам, после запроса разрешения посадки пилот получил ответ только через минуту. Это якобы произошло из-за того, что посадили другой борт, притом что уже было известно о неполадках с двигателем Ан-26. Сам Сергей Дроздов подтвердил, что в самолете, севшем перед крушением, был его сын, но заверил, что никаких указаний руководителю полетов о приоритете посадки не давал. Военно-транспортный самолет Ан-26 потерпел крушение 25 сентября возле города Чугуева в <a href="https://ria.ru/location_KHarkovskaja_oblast/" target="_blank">Харьковской области</a> во время учебного полета. На борту находились 27 человек: семь членов экипажа и 20 курсантов Харьковского национального университета Воздушных сил имени Ивана Кожедуба. По официальным данным, погибли 26 человек. Один курсант успел выпрыгнуть из самолета в последний момент и находится в больнице с травмами средней тяжести. По факту крушения возбуждено дело по статье о нарушении правил полетов и подготовке к ним, что привело к катастрофе и тяжким последствиям. Следствие рассматривает четыре версии катастрофы: техническая неисправность, ошибка экипажа, ошибка лиц, ответственных за управление полетами, ненадлежащие техническое обслуживание самолета и подготовка его к полету.
https://ria.ru/20201002/an-26-1578135789.html
https://radiosputnik.ria.ru/20201002/an-1578107806.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крушение ан-26 под харьковом, вооруженные силы украины, харьковская область, украина, происшествия, в мире
МОСКВА, 3 окт — РИА Новости.
В командовании Воздушных сил Украины (ВСУ) прокомментировали заявление губернатора Харьковской области Алексея Кучера о том, что на крушение самолета Ан-26
могла косвенно повлиять приоритетная посадка воздушного судна, в котором летел сын командующего ВСУ Сергея Дроздова.
"Это откровенная ложь и манипуляция! <…> Призываем не поддаваться на манипуляции и пользоваться данными из достоверных источников. Не дадим превратить эту трагическую историю в чью-то пиар-кампанию!" — говорится в сообщении ведомства в Facebook.
Ранее Кучер в эфире передачи "Свобода слова" заявил, что перед крушением Ан-26 в Харьковской области приоритет в посадке мог быть отдан другому борту. По его словам, после запроса разрешения посадки пилот получил ответ только через минуту. Это якобы произошло из-за того, что посадили другой борт, притом что уже было известно о неполадках с двигателем Ан-26.
Сам Сергей Дроздов подтвердил, что в самолете, севшем перед крушением, был его сын, но заверил, что никаких указаний руководителю полетов о приоритете посадки не давал.
Военно-транспортный самолет Ан-26 потерпел крушение 25 сентября возле города Чугуева в Харьковской области
во время учебного полета. На борту находились 27 человек: семь членов экипажа и 20 курсантов Харьковского национального университета Воздушных сил имени Ивана Кожедуба. По официальным данным, погибли 26 человек. Один курсант успел выпрыгнуть из самолета в последний момент и находится в больнице с травмами средней тяжести.
По факту крушения возбуждено дело по статье о нарушении правил полетов и подготовке к ним, что привело к катастрофе и тяжким последствиям. Следствие рассматривает четыре версии катастрофы: техническая неисправность, ошибка экипажа, ошибка лиц, ответственных за управление полетами, ненадлежащие техническое обслуживание самолета и подготовка его к полету.