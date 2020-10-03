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Клуб Gipsy могут оштрафовать на полмиллиона за несоблюдение мер по COVID
Специалисты московского управления Роспотребнадзора выявили нарушения мер профилактики коронавируса в ночном клубе Gipsy в центре Москвы, заведению может... РИА Новости, 03.10.2020
2020-10-03T09:43
2020-10-03T09:43
шахин мустафаев
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
москва
общество
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<strong>МОСКВА, 3 окт - РИА Новости.</strong> Специалисты московского управления <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзора</a> выявили нарушения мер профилактики коронавируса в ночном клубе Gipsy в центре <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a>, заведению может грозить штраф до 500 тысяч рублей, сообщил журналистам главный специалист-эксперт ведомства Шамиль Мустафаев."В связи с ростом заболеваемости новой коронавирусной инфекции управлением Роспотребнадзора усилен контроль за проведением массовых мероприятий. В ходе мониторинга в ночном клубе Gipsy по адресу Болотная набережная, дом 3/4 строение 2 специалистами управления установлено нарушение социального дистанцирования, порядка проведения дезинфекционных мероприятий, в том числе дезинфекции помещений, поверхностей и воздуха", - сказал <a href="http://ria.ru/person_SHakhin_Mustafaev/" target="_blank" data-auto="true">Мустафаев</a>.Он добавил, что за данные нарушения клубу грозит штраф до 500 тысяч рублей или закрытие на 90 суток.Он также подчеркнул, что столичное управление продолжит проверки мест массового пребывания людей до нормализации эпидемиологической обстановки в городе.
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шахин мустафаев, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), москва, общество

Клуб Gipsy могут оштрафовать на полмиллиона за несоблюдение мер по COVID

09:43 03.10.2020
 
© РИА Новости / Алексей НаумовНочной клуб
Ночной клуб - РИА Новости, 1920, 03.10.2020
© РИА Новости / Алексей Наумов
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Специалисты московского управления Роспотребнадзора выявили нарушения мер профилактики коронавируса в ночном клубе Gipsy в центре Москвы, заведению может грозить штраф до 500 тысяч рублей, сообщил журналистам главный специалист-эксперт ведомства Шамиль Мустафаев.
"В связи с ростом заболеваемости новой коронавирусной инфекции управлением Роспотребнадзора усилен контроль за проведением массовых мероприятий. В ходе мониторинга в ночном клубе Gipsy по адресу Болотная набережная, дом 3/4 строение 2 специалистами управления установлено нарушение социального дистанцирования, порядка проведения дезинфекционных мероприятий, в том числе дезинфекции помещений, поверхностей и воздуха", - сказал Мустафаев.
Он добавил, что за данные нарушения клубу грозит штраф до 500 тысяч рублей или закрытие на 90 суток.
Он также подчеркнул, что столичное управление продолжит проверки мест массового пребывания людей до нормализации эпидемиологической обстановки в городе.
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Шахин МустафаевФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)МоскваОбщество
 
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