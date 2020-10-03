https://ria.ru/20201003/kislota-1578140988.html
СК изучит инцидент с разливом кислоты в Комсомольске-на-Амуре
Следователи изучают инцидент с разливом азотной кислоты на трассе в Комсомольске-на-Амуре, где пострадали три человека, сообщает СУ СК РФ по Хабаровскому краю и РИА Новости, 03.10.2020
2020-10-03T09:30
2020-10-03T09:30
2020-10-03T09:30
следственный комитет россии (ск рф)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
комсомольск-на-амуре
хабаровский край
происшествия
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<strong>ХАБАРОВСК, 3 окт — РИА Новости.</strong> Следователи изучают инцидент с разливом азотной кислоты на трассе в <a href="http://ria.ru/location_Komsomolsk_na_Amure/" target="_blank" data-auto="true">Комсомольске-на-Амуре</a>, где пострадали три человека, сообщает СУ СК РФ по Хабаровскому краю и ЕАО.<a href="http://ria.ru/organization_MCHS_RF/" target="_blank" data-auto="true">МЧС</a> сообщал, что 2 октября в районе поворота на Радиоцентр на Северном шоссе из кузова грузовика выпали канистры с азотной кислотой. При падении семь из них были повреждены, произошел разлив кислоты на площади 200 квадратных метров. Пострадали три человека, позже кислоту с дороги смыли.По информации пресс-службы МЧС, при наезде на канистры получили травмы водитель и двое пассажиров легкового автомобиля в возрасте 32-33 лет. Им потребовалась медпомощь в условиях стационара.
https://ria.ru/20201003/zagryaznenie-1578138104.html
комсомольск-на-амуре
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), комсомольск-на-амуре, хабаровский край, происшествия