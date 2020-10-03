https://ria.ru/20201003/kislota-1578140988.html

СК изучит инцидент с разливом кислоты в Комсомольске-на-Амуре

Следователи изучают инцидент с разливом азотной кислоты на трассе в Комсомольске-на-Амуре, где пострадали три человека, сообщает СУ СК РФ по Хабаровскому краю и РИА Новости, 03.10.2020

2020-10-03T09:30

2020-10-03T09:30

2020-10-03T09:30

следственный комитет россии (ск рф)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

комсомольск-на-амуре

хабаровский край

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578099173_0:0:1152:648_1400x0_80_0_0_b6ddf1905e69688a122e1b96c7f0aa97.jpg

<strong>ХАБАРОВСК, 3 окт — РИА Новости.</strong> Следователи изучают инцидент с разливом азотной кислоты на трассе в <a href="http://ria.ru/location_Komsomolsk_na_Amure/" target="_blank" data-auto="true">Комсомольске-на-Амуре</a>, где пострадали три человека, сообщает СУ СК РФ по Хабаровскому краю и ЕАО.<a href="http://ria.ru/organization_MCHS_RF/" target="_blank" data-auto="true">МЧС</a> сообщал, что 2 октября в районе поворота на Радиоцентр на Северном шоссе из кузова грузовика выпали канистры с азотной кислотой. При падении семь из них были повреждены, произошел разлив кислоты на площади 200 квадратных метров. Пострадали три человека, позже кислоту с дороги смыли.По информации пресс-службы МЧС, при наезде на канистры получили травмы водитель и двое пассажиров легкового автомобиля в возрасте 32-33 лет. Им потребовалась медпомощь в условиях стационара.

https://ria.ru/20201003/zagryaznenie-1578138104.html

комсомольск-на-амуре

хабаровский край

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), комсомольск-на-амуре, хабаровский край, происшествия