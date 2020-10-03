В Карабахе рассказали, что усложняет ситуацию в регионе
19:09 03.10.2020 (обновлено: 19:47 03.10.2020)
© Фото : НКР ИнфоЦентр/Давид Каграманян Последствия обстрела Степанакерта. 2 октября 2020
© Фото : НКР ИнфоЦентр/Давид Каграманян
ЕРЕВАН, 3 окт — РИА Новости. Глава МИД непризнанной Нагорно-Карабахской республики Масис Маилян считает, что достижение перемирия в Карабахе осложняется появлением в регионе нового крупного игрока — Турции.
"В 1994 и 2016 годах усилия России (по достижению перемирия. — Прим. ред.) увенчались успехом, тогда у нее было больше возможностей. И сейчас такие возможности есть, однако сегодня появился новый фактор — Турция. То есть если раньше можно было легко убедить Азербайджан, то сейчас сложнее, нужно убеждать (президента Турции Тайипа) Эрдогана. На Южном Кавказе появился крупный игрок и это мы должны учесть", — сказал Маилян в ходе брифинга.
Тем не менее, по его словам, Россия прилагает усилия для достижения перемирия в Карабахе. "Глава МИД России поддерживает постоянную связь с армянскими коллегами, состоялись три телефонных разговора между премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом России Владимиром Путиным. Есть совместное заявление президентов России, США и Франции", — отметил министр.
Он добавил, что Армия обороны Карабаха сейчас сдерживает Азербайджан и Турцию.
"Армия обороны вместе с добровольцами принуждает к миру азербайджанские ВС. Но было бы лучше, чтобы мы дипломатическим путем как можно скорее убедили агрессора прекратить эти действия", — отметил Маилян.
Минобороны Азербайджана 27 сентября заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских и военных. По заявлению Минобороны Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". В Ереване заявляли, что Баку "начал наступление" на карабахском направлении. В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, власти призвали население укрыться, а позже объявили в Карабахе военное положение и мобилизацию.
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Военное положение и всеобщую мобилизацию объявила и Армения. Бывший заместитель министра юстиции Армении, экс-омбудсмен Карабаха Рубен Меликян заявил РИА Новости, что всеобщая мобилизация объявляется в Армении впервые. Президент Азербайджана утвердил введение военного положения в ряде городов и регионов республики и комендантского часа в стране, а также объявил о частичной мобилизации.
Ряд государств, в том числе Россия и Франция, призвали стороны к сдержанности. Турция заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в Нагорном Карабахе.
Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями — Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.