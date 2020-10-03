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Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20201003/karabakh-1578158567.html
Алиев заявил о взятии Азербайджаном села Мадагиз в Карабахе
Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что вооруженные силы республики заняли село Мадагиз в агдеринском направлении линии соприкосновения в Карабахе. РИА Новости, 03.10.2020
2020-10-03T18:42
2020-10-03T21:47
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
ильхам алиев
нагорно-карабахская республика
азербайджан
армения
в мире
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<strong>БАКУ, 3 окт — РИА Новости.</strong> Президент Азербайджана <a href="http://ria.ru/person_Ilkham_Aliev/" target="_blank" data-auto="true">Ильхам Алиев</a> заявил, что вооруженные силы республики заняли село Мадагиз в агдеринском направлении линии соприкосновения в Карабахе.Также, как сообщил корреспондент РИА Новости, в столице непризнанной Нагорно-Карабахской республики Степанакерте работает сирена сигнала воздушной тревоги.Сегодня, как и все последние дни, в городе вечером царит почти полная темнота — горожане выключают свет, чтобы противнику было сложнее целиться при обстрелах.Очевидцы сообщили, что слышали за городом несколько взрывов.Первого октября лидеры России, США и Франции — стран — сопредседателей Минской группы ОБСЕ — призвали к немедленному прекращению боевых действий в Нагорном Карабахе. Владимир Путин, Дональд Трамп и Эммануэль Макрон выразили соболезнования семьям убитых и раненых. Они призвали стороны конфликта возобновить переговоры без условий.Ситуация в Нагорном Карабахе обострилась 27 сентября. Баку и Ереван обвиняют друг друга в эскалации конфликта. В Армении ввели военное положение и всеобщую мобилизацию, мужчинам в возрасте от 18 до 55 лет запретили выезжать из страны.В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.<br>Президент <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank">Азербайджана</a> ввел в стране комендантский час, объявил частичную мобилизацию, а также военное положение в ряде городов и регионов республики.Мировое сообщество призвало стороны к сдержанности.<a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank">Турция</a>, в свою очередь, заявила, что окажет Азербайджану любую поддержку, которую запросит Баку.
https://ria.ru/20201001/naemniki-1578062614.html
https://ria.ru/20201002/karabakh-1578064265.html
Россию поставили в сложное положение. Но молчать нельзя. Или нужно послать войска ОДКБ на линию соприкосновения, или помочь Армении выстоять. Иначе потеряем Армению как союзника. Хватит пытаться всем понравиться.
149
Троекратное Ура, Ура, Ура!!!
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353
нагорно-карабахская республика
азербайджан
армения
РИА Новости
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ильхам алиев, нагорно-карабахская республика, азербайджан, армения, в мире

Алиев заявил о взятии Азербайджаном села Мадагиз в Карабахе

18:42 03.10.2020 (обновлено: 21:47 03.10.2020)
 
© AP Photo / Azerbaijan's Defense Ministry Стрельба из реактивных установок залпового огня азербайджанской армии во время боев с силами самопровозглашенной Нагорно-Карабахской республики
Стрельба из реактивных установок залпового огня азербайджанской армии во время боев с силами самопровозглашенной Нагорно-Карабахской республики - РИА Новости, 1920, 03.10.2020
© AP Photo / Azerbaijan's Defense Ministry
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БАКУ, 3 окт — РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что вооруженные силы республики заняли село Мадагиз в агдеринском направлении линии соприкосновения в Карабахе.
"Сегодня Азербайджанская армия водрузила флаг Азербайджана в Мадагизе. Мадагиз наш, Карабах — это Азербайджан!" — написал глава государства в Twitter.
Также, как сообщил корреспондент РИА Новости, в столице непризнанной Нагорно-Карабахской республики Степанакерте работает сирена сигнала воздушной тревоги.
Сегодня, как и все последние дни, в городе вечером царит почти полная темнота — горожане выключают свет, чтобы противнику было сложнее целиться при обстрелах.
Очевидцы сообщили, что слышали за городом несколько взрывов.
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Первого октября лидеры России, США и Франции — стран — сопредседателей Минской группы ОБСЕ — призвали к немедленному прекращению боевых действий в Нагорном Карабахе. Владимир Путин, Дональд Трамп и Эммануэль Макрон выразили соболезнования семьям убитых и раненых. Они призвали стороны конфликта возобновить переговоры без условий.
Ситуация в Нагорном Карабахе обострилась 27 сентября. Баку и Ереван обвиняют друг друга в эскалации конфликта. В Армении ввели военное положение и всеобщую мобилизацию, мужчинам в возрасте от 18 до 55 лет запретили выезжать из страны.
В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.
Президент Азербайджана ввел в стране комендантский час, объявил частичную мобилизацию, а также военное положение в ряде городов и регионов республики.
Мировое сообщество призвало стороны к сдержанности.
Турция, в свою очередь, заявила, что окажет Азербайджану любую поддержку, которую запросит Баку.
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Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаИльхам АлиевНагорно-Карабахская РеспубликаАзербайджанАрменияВ мире
 
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