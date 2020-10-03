https://ria.ru/20201003/karabakh-1578158567.html

Алиев заявил о взятии Азербайджаном села Мадагиз в Карабахе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что вооруженные силы республики заняли село Мадагиз в агдеринском направлении линии соприкосновения в Карабахе. РИА Новости, 03.10.2020

2020-10-03T18:42

2020-10-03T18:42

2020-10-03T21:47

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

ильхам алиев

нагорно-карабахская республика

азербайджан

армения

в мире

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<strong>БАКУ, 3 окт — РИА Новости.</strong> Президент Азербайджана <a href="http://ria.ru/person_Ilkham_Aliev/" target="_blank" data-auto="true">Ильхам Алиев</a> заявил, что вооруженные силы республики заняли село Мадагиз в агдеринском направлении линии соприкосновения в Карабахе.Также, как сообщил корреспондент РИА Новости, в столице непризнанной Нагорно-Карабахской республики Степанакерте работает сирена сигнала воздушной тревоги.Сегодня, как и все последние дни, в городе вечером царит почти полная темнота — горожане выключают свет, чтобы противнику было сложнее целиться при обстрелах.Очевидцы сообщили, что слышали за городом несколько взрывов.Первого октября лидеры России, США и Франции — стран — сопредседателей Минской группы ОБСЕ — призвали к немедленному прекращению боевых действий в Нагорном Карабахе. Владимир Путин, Дональд Трамп и Эммануэль Макрон выразили соболезнования семьям убитых и раненых. Они призвали стороны конфликта возобновить переговоры без условий.Ситуация в Нагорном Карабахе обострилась 27 сентября. Баку и Ереван обвиняют друг друга в эскалации конфликта. В Армении ввели военное положение и всеобщую мобилизацию, мужчинам в возрасте от 18 до 55 лет запретили выезжать из страны.В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.<br>Президент <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank">Азербайджана</a> ввел в стране комендантский час, объявил частичную мобилизацию, а также военное положение в ряде городов и регионов республики.Мировое сообщество призвало стороны к сдержанности.<a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank">Турция</a>, в свою очередь, заявила, что окажет Азербайджану любую поддержку, которую запросит Баку.

https://ria.ru/20201001/naemniki-1578062614.html

https://ria.ru/20201002/karabakh-1578064265.html

Александр Сербский Россию поставили в сложное положение. Но молчать нельзя. Или нужно послать войска ОДКБ на линию соприкосновения, или помочь Армении выстоять. Иначе потеряем Армению как союзника. Хватит пытаться всем понравиться. 149

Bahman Gulusoy Троекратное Ура, Ура, Ура!!! 147

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нагорно-карабахская республика

азербайджан

армения

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ильхам алиев, нагорно-карабахская республика, азербайджан, армения, в мире