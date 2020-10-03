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Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20201003/karabakh-1578155036.html
В Армении заявили о крупных потерях среди азербайджанских военных
Пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян сообщила, что армия обороны Карабаха при ударе по подразделению Вооруженных сил Азербайджана "уничтожила... РИА Новости, 03.10.2020
2020-10-03T16:37
2020-10-03T17:45
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
нагорный карабах
нагорно-карабахская республика
азербайджан
армения
в мире
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<strong>ЕРЕВАН, 3 окт — РИА Новости.</strong> Пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян сообщила, что армия обороны Карабаха при <a href="https://ria.ru/20201003/bronetekhnika-1578153289.html" target="_blank">ударе по подразделению</a> Вооруженных сил Азербайджана "уничтожила большое количество вооружений и личного состава"."Армия обороны (Карабаха. — Прим. ред.) уничтожила готовящуюся к наступлению крупную группировку бронетехники противника, большое количество вооружений и личного состава. Таким образом, наступательные планы на одном из направлений сорваны", — написала Степанян в <a href="https://www.facebook.com/shushanstepanyan" target="_blank" rel="nofollow noopener">Facebook</a>.Минобороны Азербайджана 27 сентября заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских и военных. По заявлению Минобороны Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". В Ереване заявляли, что Баку "начал наступление" на карабахском направлении. В непризнанной Нагорно-Карабахской Республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, власти призвали население укрыться, а позже объявили в Карабахе военное положение и мобилизацию.Военное положение и всеобщую мобилизацию объявила и Армения. Бывший заместитель министра юстиции Армении, экс-омбудсмен Карабаха Рубен Меликян заявил РИА Новости, что всеобщая мобилизация объявляется в Армении впервые. Президент Азербайджана утвердил введение военного положения в ряде городов и регионов республики и комендантского часа в стране, а также объявил о частичной мобилизации.Ряд государств, в том числе Россия и Франция, призвали стороны к сдержанности. Турция заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в Нагорном Карабахе.Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями — Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.
https://ria.ru/20201002/karabakh-1578067985.html
https://ria.ru/20201001/turtsiya-1578021955.html
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нагорный карабах
нагорно-карабахская республика
азербайджан
армения
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нагорный карабах, нагорно-карабахская республика, азербайджан, армения, в мире

В Армении заявили о крупных потерях среди азербайджанских военных

16:37 03.10.2020 (обновлено: 17:45 03.10.2020)
 
© Фото : Минобороны АзербайджанаВоенная техника армии Азербайджана
Военная техника армии Азербайджана - РИА Новости, 1920, 03.10.2020
© Фото : Минобороны Азербайджана
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 3 окт — РИА Новости. Пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян сообщила, что армия обороны Карабаха при ударе по подразделению Вооруженных сил Азербайджана "уничтожила большое количество вооружений и личного состава".
"Армия обороны (Карабаха. — Прим. ред.) уничтожила готовящуюся к наступлению крупную группировку бронетехники противника, большое количество вооружений и личного состава. Таким образом, наступательные планы на одном из направлений сорваны", — написала Степанян в Facebook.
Минобороны Азербайджана 27 сентября заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских и военных. По заявлению Минобороны Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". В Ереване заявляли, что Баку "начал наступление" на карабахском направлении. В непризнанной Нагорно-Карабахской Республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, власти призвали население укрыться, а позже объявили в Карабахе военное положение и мобилизацию.
Военное положение и всеобщую мобилизацию объявила и Армения. Бывший заместитель министра юстиции Армении, экс-омбудсмен Карабаха Рубен Меликян заявил РИА Новости, что всеобщая мобилизация объявляется в Армении впервые. Президент Азербайджана утвердил введение военного положения в ряде городов и регионов республики и комендантского часа в стране, а также объявил о частичной мобилизации.
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Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями — Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.
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Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаНагорный КарабахНагорно-Карабахская РеспубликаАзербайджанАрменияВ мире
 
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