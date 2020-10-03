https://ria.ru/20201003/karabakh-1578153358.html

Пашинян назвал условие возобновления переговоров по Карабаху

Переговоры по Нагорному Карабаху возможны после защиты населения от внешней агрессии, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян. РИА Новости, 03.10.2020

2020-10-03T15:56

2020-10-03T15:56

2020-10-03T15:56

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

никол пашинян

нагорный карабах

нагорно-карабахская республика

армения

в мире

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<strong>ЕРЕВАН, 3 окт – РИА Новости.</strong> Переговоры по Нагорному Карабаху возможны после защиты населения от внешней агрессии, заявил премьер-министр Армении <a href="http://ria.ru/person_Nikol_Pashinjan/" target="_blank" data-auto="true">Никол Пашинян</a>."При внешней агрессии задача номер один - защитить население от нападения. После этого только возможно говорить о переговорах. В нынешних условиях широкомасштабной агрессии я уверенно могу сказать, что народ Карабаха не сдастся", - написал Пашинян в <a href="https://www.facebook.com/nikol.pashinyan/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Facebook</a> в качестве аннотации к видео своего интервью телекомпании "<a href="https://www.aljazeera.com/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Аль-Джазира</a>".Минобороны Азербайджана 27 сентября заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских и военных. По заявлению минобороны Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". В Ереване заявляли, что Баку "начал наступление" на карабахском направлении. В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, власти призвали население укрыться, а позже объявили в Карабахе военное положение и мобилизацию.Военное положение и всеобщую мобилизацию объявила и Армения. Бывший заместитель министра юстиции Армении, экс-омбудсмен Карабаха Рубен Меликян заявил РИА Новости, что всеобщая мобилизация объявляется в <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a> впервые. Президент <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджана</a> утвердил введение военного положения в ряде городов и регионов республики и комендантского часа в стране, а также объявил о частичной мобилизации.Ряд государств, в том числе РФ и Франция, призвали стороны к сдержанности. <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турция</a> заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорном Карабахе</a>.Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как <a href="http://ria.ru/location_The_Nagorno_Karabakh_Republic/" target="_blank" data-auto="true">НКР</a> не является стороной переговоров.

https://ria.ru/20201003/karabakh-1578141160.html

https://ria.ru/20201002/karabakh-1578067985.html

https://ria.ru/20201001/turtsiya-1578021955.html

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нагорный карабах

нагорно-карабахская республика

армения

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

никол пашинян, нагорный карабах, нагорно-карабахская республика, армения, в мире