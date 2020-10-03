"Должен быть партнер". Баку назвал условие переговоров по Карабаху
14:42 03.10.2020 (обновлено: 14:45 03.10.2020)
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПрезидент Азербайджана Ильхам Алиев перед началом 5-го Саммита Восточного партнерства в Брюсселе
БАКУ, 3 окт – РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что переговоры по урегулированию карабахского конфликта не могут вестись в одностороннем порядке, у Баку "должен быть партнер".
"Переговоры (по Карабаху – ред.) по существу остановились. Потому что после его (премьера Армении – ред.) выражения "Карабах – это Армения" я сказал, что переговоры невозможны. Однако сопредседатели Минской группы попросили меня о том, чтобы Азербайджан проявил больше понимания... Я сказал: хорошо, давайте попробуем. Мы хотим найти мирный путь, поэтому мы ждали долгие годы и если бы не этот отвлекающий подход, то переговоры, наверное, продолжались бы", - сказал Алиев в интервью катарскому телеканалу "Аль-Джазира". Слова Алиева приводит пресс-служба.
По мнению Алиева, встречи с премьером Армении были бессмысленными и носили формальный характер.
"Он говорил мне, что территории не будут возвращены. Если они не хотят этого делать, если они выступают против выработанных Минской группой на протяжении долгих лет принципов и уничтожают переговоры, то о чем после этого можно говорить? Переговоры не могут вестись в одностороннем порядке. У нас должен быть партнер. Однако в лице Армении у нас пока нет партнера в переговорах", - сказал Алиев.
Ранее премьер Армении Никол Пашинян отверг обвинение Баку о срыве армянской стороной переговоров по Карабаху. Он также заявил, что приветствует призыв лидеров РФ, США и Франции о прекращении огня.
Алиев добавил, что "у нас нет проблем с армянским народом". "В Азербайджане живут тысячи армян, и мы считаем армян, живущих в Нагорном Карабахе, своими гражданами. Мы призываем их жить вместе с нами, как и представители многих других национальностей и этнических меньшинств в Азербайджане", - сказал Алиев.
Президент Азербайджана заявил, что в Баку никогда не отказывались от переговоров по Нагорному Карабаху.
"Мы никогда не отказывались от переговоров. В прежние годы мы пережили тяжелые времена в процессе переговоров. Отнюдь не все шло гладко. Однако у нас был процесс. Прежние руководители Армении и мы разработали поэтапный подход. Иначе мы не участвовали бы в процессе так долго. Это не было бесполезным временем. Считаю, что мы добились очень большого продвижения. Я участвовал в этом процессе с 2003 года. Я работал с двумя прежними президентами Армении. Мы добились продвижения, и это было нелегко. У нас было много разногласий. Однако мы поэтапно продвигались вперед и разработали то, чего мы добились до этого момента", - сказал Алиев в интервью телеканалу "Аль-Джазира", текст которого приводит пресс-служба азербайджанского лидера.
Алиев также заявил, что нынешние армянские власти свели на нет достигнутые ранее успехи в переговорах. По его словам, вся "ответственность лежит" на премьере Армении Николе Пашиняне и его правительстве.
"Нельзя себя вести так в переговорах, нельзя так провоцировать Азербайджан", - сказал Алиев.
Минобороны Азербайджана 27 сентября заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских и военных. По заявлению минобороны Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". В Ереване заявляли, что Баку "начал наступление" на карабахском направлении. В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, власти призвали население укрыться, а позже объявили в Карабахе военное положение и мобилизацию.
Военное положение и всеобщую мобилизацию объявила и Армения. Бывший заместитель министра юстиции Армении, экс-омбудсмен Карабаха Рубен Меликян заявил РИА Новости, что всеобщая мобилизация объявляется в Армении впервые. Президент Азербайджана утвердил введение военного положения в ряде городов и регионов республики и комендантского часа в стране, а также объявил о частичной мобилизации.
Ряд государств, в том числе РФ и Франция, призвали стороны к сдержанности. Турция заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в Нагорном Карабахе.
2 октября, 10:44ИнфографикаВоенная обстановка в Нагорном Карабахе
Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.