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Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20201003/karabakh-1578148111.html
Армения заявила, что армия НКР остановила наступление войск Азербайджана
Пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян заявила, что армия обороны Карабаха остановила широкомасштабное наступление Вооруженных сил Азербайджана. РИА Новости, 03.10.2020
2020-10-03T13:02
2020-10-03T15:31
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
обострение конфликта в нагорном карабахе
обсе
нагорно-карабахская республика
сша
армения
в мире
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<strong>ЕРЕВАН, 3 окт — РИА Новости.</strong> Пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан <a href="http://ria.ru/person_Tagui_Stepanjan/" target="_blank" data-auto="true">Степанян</a> заявила, что армия обороны Карабаха остановила широкомасштабное наступление Вооруженных сил Азербайджана.Ранее она сообщала о том, что бои идут на северном и южном направлениях линии соприкосновения. В Минобороны Азербайджана также заявляли об ожесточенных столкновениях по всему фронту.Ситуация в Нагорном Карабахе обострилась 27 сентября. Баку и Ереван обвиняют друг друга в эскалации конфликта. В Армении ввели военное положение и всеобщую мобилизацию, мужчинам в возрасте от 18 до 55 лет запретили выезжать из страны. В Азербайджане объявили комендантский час и провели частичную мобилизацию.Лидеры России, США и Франции (стран — сопредседателей Минской группы ОБСЕ) призвали стороны конфликта прекратить боестолкновения, начать переговоры без предварительных условий, осудили эскалацию, а также выразили соболезнования родственникам погибших.
https://ria.ru/20201002/karabakh-1578067985.html
:) Не завидую я Пресс-службе МО Армении. Представьте насколько должно быть сложно людям заявлять такие вещи, при том, что практически уже все завершено, остались "технические детали". Надо действительно заканчивать сопростивляться. Гражданам Армении во избежание более серьезных потерь в лице молодых парней на передовой необходимо потребовать от руководства принять условия Азербайджана, так и жизни сохранят своим военослужащим, и поражение будет не столь трагичным..
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В твитере уже есть кадры со сдавшимися в плен армянами. Как раз на севере, где "наступление остановлено".
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нагорно-карабахская республика
сша
армения
РИА Новости
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РИА Новости
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обострение конфликта в нагорном карабахе, обсе, нагорно-карабахская республика, сша, армения, в мире

Армения заявила, что армия НКР остановила наступление войск Азербайджана

13:02 03.10.2020 (обновлено: 15:31 03.10.2020)
 
© REUTERS / Defence Ministry of ArmeniaВоеннослужащий стреляет из артиллерийского орудия во время боя с азербайджанскими силами в Нагорном Карабахе
Военнослужащий стреляет из артиллерийского орудия во время боя с азербайджанскими силами в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 1920, 03.10.2020
© REUTERS / Defence Ministry of Armenia
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ЕРЕВАН, 3 окт — РИА Новости. Пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян заявила, что армия обороны Карабаха остановила широкомасштабное наступление Вооруженных сил Азербайджана.

"На одном из направлений наши силы контратаковали. В остальных частях идут тяжелые оборонительные бои", — написала она в Facebook.

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Ранее она сообщала о том, что бои идут на северном и южном направлениях линии соприкосновения. В Минобороны Азербайджана также заявляли об ожесточенных столкновениях по всему фронту.
Ситуация в Нагорном Карабахе обострилась 27 сентября. Баку и Ереван обвиняют друг друга в эскалации конфликта. В Армении ввели военное положение и всеобщую мобилизацию, мужчинам в возрасте от 18 до 55 лет запретили выезжать из страны. В Азербайджане объявили комендантский час и провели частичную мобилизацию.
Лидеры России, США и Франции (стран — сопредседателей Минской группы ОБСЕ) призвали стороны конфликта прекратить боестолкновения, начать переговоры без предварительных условий, осудили эскалацию, а также выразили соболезнования родственникам погибших.
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Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаОбострение конфликта в Нагорном КарабахеОБСЕНагорно-Карабахская РеспубликаСШААрменияВ мире
 
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