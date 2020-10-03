Баку заявил о привлечении Арменией боевиков для участия в боях в Карабахе
09:38 03.10.2020 (обновлено: 09:47 03.10.2020)
© Sputnik / Асатур Есаянц
БАКУ, 3 окт - РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что обладает разведданными о привлечении боевиков с Ближнего Востока для участия в боях в Карабахе на стороне ВС Армении.
"Они (армянская сторона – ред.) привлекают людей из Ближнего Востока, у нас есть доказательства, они не только армянского происхождения. Кстати, не имеет никакой разницы, армянского они происхождения или нет. Если кто-то прибывает в качестве наемника для ведения боев, этим необходимо заняться на международном уровне… У нас уже есть некоторые разведданые, в том числе есть видео в интернете. Люди из Ближнего Востока сидят с армянскими солдатами, в форме ВС Армении, у них есть флаг Армении, они ведут с ними обсуждения. Они должны нести ответственность за это", - сказал Алиев в интервью телеканалу "Аль-Джазира", текст которого приводит его пресс-служба.
Минобороны Азербайджана 27 сентября заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских и военных. По заявлению минобороны Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". В Ереване заявляли, что Баку "начал наступление" на карабахском направлении. В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, власти призвали население укрыться, а позже объявили в Карабахе военное положение и мобилизацию.
Военное положение и всеобщую мобилизацию объявила и Армения. Бывший заместитель министра юстиции Армении, экс-омбудсмен Карабаха Рубен Меликян заявил РИА Новости, что всеобщая мобилизация объявляется в Армении впервые. Президент Азербайджана утвердил введение военного положения в ряде городов и регионов республики и комендантского часа в стране, а также объявил о частичной мобилизации.
Ряд государств, в том числе РФ и Франция, призвали стороны к сдержанности. Турция заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в Нагорном Карабахе.
Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.