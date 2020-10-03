https://ria.ru/20201003/karabakh-1578139428.html

В Армении заявили о наступлении Азербайджана в Карабахе

На северном и южном направлениях линии соприкосновения в Карабахе идут ожесточенные бои, заявила пресс-секретарь Министерства обороны Армении Шушан Степанян. РИА Новости, 03.10.2020

2020-10-03T07:50

2020-10-03T07:50

2020-10-03T09:34

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

нагорно-карабахская республика

азербайджан

армения

в мире

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<strong>ЕРЕВАН, 3 окт — РИА Новости.</strong> На северном и южном направлениях линии соприкосновения в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank">Карабахе</a> идут ожесточенные бои, заявила пресс-секретарь Министерства обороны Армении Шушан Степанян.В частности, по ее словам, армянские силы уничтожили три азербайджанских самолета.Министерство обороны Азербайджана также заявило об ожесточенных боях по всему фронту. Обстановка в непризнанной Нагорно-Карабахской республике накалилась 27 сентября. Баку и Ереван обвиняют друг друг в эскалации конфликта. В Армении ввели военное положение и всеобщую мобилизацию, мужчинам в возрасте от 18 до 55 лет запретили выезжать из страны. В Азербайджане объявили комендантский час и провели частичную мобилизацию.Лидеры России, США и Франции, стран — сопредседателей Минской группы ОБСЕ, призвали стороны конфликта прекратить боестолкновения, начать переговоры без предварительных условий, осудили эскалацию, а также выразили соболезнования родственникам погибших.

https://ria.ru/20201003/karabakh-1578139249.html

https://ria.ru/20201003/karabakh-1578138444.html

Петр Харитонов Армяне!Россияне с вами!Мы желаем вам победы! 93

Василий Пиндаков Боитесь? Азербайджан гораздо больше, богаче, многочисленнее бедной Армении. Но да же с поддержкой Турции и сирийских террористов ничего не может сделать. 42

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нагорно-карабахская республика

азербайджан

армения

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нагорно-карабахская республика, азербайджан, армения, в мире