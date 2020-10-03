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Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20201003/karabakh-1578139428.html
В Армении заявили о наступлении Азербайджана в Карабахе
На северном и южном направлениях линии соприкосновения в Карабахе идут ожесточенные бои, заявила пресс-секретарь Министерства обороны Армении Шушан Степанян. РИА Новости, 03.10.2020
2020-10-03T07:50
2020-10-03T09:34
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
нагорно-карабахская республика
азербайджан
армения
в мире
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<strong>ЕРЕВАН, 3 окт — РИА Новости.</strong> На северном и южном направлениях линии соприкосновения в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank">Карабахе</a> идут ожесточенные бои, заявила пресс-секретарь Министерства обороны Армении Шушан Степанян.В частности, по ее словам, армянские силы уничтожили три азербайджанских самолета.Министерство обороны Азербайджана также заявило об ожесточенных боях по всему фронту. Обстановка в непризнанной Нагорно-Карабахской республике накалилась 27 сентября. Баку и Ереван обвиняют друг друг в эскалации конфликта. В Армении ввели военное положение и всеобщую мобилизацию, мужчинам в возрасте от 18 до 55 лет запретили выезжать из страны. В Азербайджане объявили комендантский час и провели частичную мобилизацию.Лидеры России, США и Франции, стран — сопредседателей Минской группы ОБСЕ, призвали стороны конфликта прекратить боестолкновения, начать переговоры без предварительных условий, осудили эскалацию, а также выразили соболезнования родственникам погибших.
https://ria.ru/20201003/karabakh-1578139249.html
https://ria.ru/20201003/karabakh-1578138444.html
Армяне!Россияне с вами!Мы желаем вам победы!
93
Боитесь? Азербайджан гораздо больше, богаче, многочисленнее бедной Армении. Но да же с поддержкой Турции и сирийских террористов ничего не может сделать.
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нагорно-карабахская республика
азербайджан
армения
РИА Новости
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нагорно-карабахская республика, азербайджан, армения, в мире

В Армении заявили о наступлении Азербайджана в Карабахе

07:50 03.10.2020 (обновлено: 09:34 03.10.2020)
 
© AP Photo / Armenian Defense Ministry Военнослужащие армии Армении на позициях в Нагорном Карабахе
Военнослужащие армии Армении на позициях в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 1920, 03.10.2020
© AP Photo / Armenian Defense Ministry
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ЕРЕВАН, 3 окт — РИА Новости. На северном и южном направлениях линии соприкосновения в Карабахе идут ожесточенные бои, заявила пресс-секретарь Министерства обороны Армении Шушан Степанян.

"Противник сконцентрировал на этих флангах крупные силы и перешел в наступление. Армянские подразделения пресекают продвижение противника, нанося ему большие потери", — написала она в Facebook.

Военнослужащий стреляет из артиллерийского орудия во время боя с азербайджанскими силами в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 1920, 03.10.2020
07:36Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
В Армении заявили, что Азербайджан бросил в бой в Карабахе новые силы
В частности, по ее словам, армянские силы уничтожили три азербайджанских самолета.
Министерство обороны Азербайджана также заявило об ожесточенных боях по всему фронту.
Обстановка в непризнанной Нагорно-Карабахской республике накалилась 27 сентября. Баку и Ереван обвиняют друг друг в эскалации конфликта. В Армении ввели военное положение и всеобщую мобилизацию, мужчинам в возрасте от 18 до 55 лет запретили выезжать из страны. В Азербайджане объявили комендантский час и провели частичную мобилизацию.
Лидеры России, США и Франции, стран — сопредседателей Минской группы ОБСЕ, призвали стороны конфликта прекратить боестолкновения, начать переговоры без предварительных условий, осудили эскалацию, а также выразили соболезнования родственникам погибших.
Вооруженные силы Азербайджана наносят удар артиллерийским подразделениям вооруженных сил Армении на Агдеринском направлении в Нагорном Карабахе. Скриншот видео - РИА Новости, 1920, 03.10.2020
05:05Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
В Баку заявили о занятии новых опорных пунктов в Нагорном Карабахе
 
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Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаНагорно-Карабахская РеспубликаАзербайджанАрменияВ мире
 
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