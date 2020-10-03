https://ria.ru/20201003/karabakh-1578138220.html

В Нагорном Карабахе заявили о трех тысячах убитых азербайджанских военных

Потери азербайджанской армии в ходе боев уже превысили три тысячи человек, заявил в Facebook пресс-секретарь президента непризнанной Нагорно-Карабахской... РИА Новости, 03.10.2020

2020-10-03T04:38

2020-10-03T04:38

2020-10-03T06:51

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

нагорно-карабахская республика

азербайджан

армения

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/09/1d/1577927572_0:0:1920:1080_1400x0_80_0_0_68bf234b83f7ba2a543517337f1660bb.jpg

<strong>ЕРЕВАН, 3 окт – РИА Новости.</strong> Потери азербайджанской армии в ходе боев уже превысили три тысячи человек, заявил в Facebook пресс-секретарь президента непризнанной <u><a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/">Нагорно-Карабахской республики</a></u> Ваграм Погосян, сославшись на данные разведки.По его утверждению, большая часть тел погибших находится в нейтральной зоне и "для их вывоза ничего не делается".Министерство обороны Азербайджана ранее заявляло, что армянские подразделения также несут большие потери в Нагорном Карабахе.Сопредседатели Минской группы ОБСЕ ранее призвали стороны конфликта незамедлительно объявить гуманитарное перемирие для вывоза тел.Обстановка в непризнанной Нагорно-Карабахской республике накалилась на прошлой неделе. Баку и Ереван обвинили друг друг в эскалации конфликта. В Армении ввели военное положение и всеобщую мобилизацию. Мужчинам в возрасте от 18 до 55 лет запретили выезжать из страны. В Азербайджане объявили комендантский час и провели частичную мобилизацию.Лидеры России, США и Франции призвали участников противостояния прекратить столкновения, начать переговоры без предварительных условий, а также выразили соболезнования родственникам погибших в конфликте.Военное положение и всеобщую мобилизацию объявила и Армения. Бывший заместитель министра юстиции Армении, экс-омбудсмен Карабаха Рубен Меликян заявил РИА Новости, что всеобщая мобилизация объявляется в <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a> впервые. Президент <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджана</a> утвердил введение военного положения в ряде городов и регионов республики и комендантского часа в стране, а также объявил о частичной мобилизации.Ряд государств, в том числе РФ и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франция</a>, призвали стороны к сдержанности. <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турция</a> заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в Нагорном Карабахе.Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы <a href="http://ria.ru/organization_Organization_for_Security_and_Co_operation_in_Europe_OSCE/" target="_blank" data-auto="true">ОБСЕ</a> во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.

https://ria.ru/20201002/bespilotnik-1578135299.html

https://ria.ru/20201002/karabakh-1578134548.html

Деда Паша Может хватит про них сообщать...Армяне и азербайджанцы не являются братьями русским..И их дальнейшая судьба не должна волновать коренных жителей России для которых Российская Федерация является исторической родиной... 86

Соловей Серверный Ты говори за себя.. и тебя никто не спрашивал о чём нужно сообщать а о чём нет... В России живут миллионы и тех и других.. которые хотят знать что происходит между их народами.. А ты пытаешься сеять межнациональную вражду 82

31

нагорно-карабахская республика

азербайджан

армения

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нагорно-карабахская республика, азербайджан, армения, в мире