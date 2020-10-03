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Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20201003/karabakh-1578138220.html
В Нагорном Карабахе заявили о трех тысячах убитых азербайджанских военных
Потери азербайджанской армии в ходе боев уже превысили три тысячи человек, заявил в Facebook пресс-секретарь президента непризнанной Нагорно-Карабахской... РИА Новости, 03.10.2020
2020-10-03T04:38
2020-10-03T06:51
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
нагорно-карабахская республика
азербайджан
армения
в мире
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<strong>ЕРЕВАН, 3 окт – РИА Новости.</strong> Потери азербайджанской армии в ходе боев уже превысили три тысячи человек, заявил в Facebook пресс-секретарь президента непризнанной <u><a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/">Нагорно-Карабахской республики</a></u> Ваграм Погосян, сославшись на данные разведки.По его утверждению, большая часть тел погибших находится в нейтральной зоне и "для их вывоза ничего не делается".Министерство обороны Азербайджана ранее заявляло, что армянские подразделения также несут большие потери в Нагорном Карабахе.Сопредседатели Минской группы ОБСЕ ранее призвали стороны конфликта незамедлительно объявить гуманитарное перемирие для вывоза тел.Обстановка в непризнанной Нагорно-Карабахской республике накалилась на прошлой неделе. Баку и Ереван обвинили друг друг в эскалации конфликта. В Армении ввели военное положение и всеобщую мобилизацию. Мужчинам в возрасте от 18 до 55 лет запретили выезжать из страны. В Азербайджане объявили комендантский час и провели частичную мобилизацию.Лидеры России, США и Франции призвали участников противостояния прекратить столкновения, начать переговоры без предварительных условий, а также выразили соболезнования родственникам погибших в конфликте.Военное положение и всеобщую мобилизацию объявила и Армения. Бывший заместитель министра юстиции Армении, экс-омбудсмен Карабаха Рубен Меликян заявил РИА Новости, что всеобщая мобилизация объявляется в <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a> впервые. Президент <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджана</a> утвердил введение военного положения в ряде городов и регионов республики и комендантского часа в стране, а также объявил о частичной мобилизации.Ряд государств, в том числе РФ и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франция</a>, призвали стороны к сдержанности. <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турция</a> заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в Нагорном Карабахе.Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы <a href="http://ria.ru/organization_Organization_for_Security_and_Co_operation_in_Europe_OSCE/" target="_blank" data-auto="true">ОБСЕ</a> во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.
https://ria.ru/20201002/bespilotnik-1578135299.html
https://ria.ru/20201002/karabakh-1578134548.html
Может хватит про них сообщать...Армяне и азербайджанцы не являются братьями русским..И их дальнейшая судьба не должна волновать коренных жителей России для которых Российская Федерация является исторической родиной...
86
Ты говори за себя.. и тебя никто не спрашивал о чём нужно сообщать а о чём нет... В России живут миллионы и тех и других.. которые хотят знать что происходит между их народами.. А ты пытаешься сеять межнациональную вражду
82
31
нагорно-карабахская республика
азербайджан
армения
РИА Новости
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нагорно-карабахская республика, азербайджан, армения, в мире

В Нагорном Карабахе заявили о трех тысячах убитых азербайджанских военных

04:38 03.10.2020 (обновлено: 06:51 03.10.2020)
 
© Фото : Минобороны АзербайджанаВоенная техника армии Азербайджана
Военная техника армии Азербайджана - РИА Новости, 1920, 03.10.2020
© Фото : Минобороны Азербайджана
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 3 окт – РИА Новости. Потери азербайджанской армии в ходе боев уже превысили три тысячи человек, заявил в Facebook пресс-секретарь президента непризнанной Нагорно-Карабахской республики Ваграм Погосян, сославшись на данные разведки.
По его утверждению, большая часть тел погибших находится в нейтральной зоне и "для их вывоза ничего не делается".
Министерство обороны Азербайджана ранее заявляло, что армянские подразделения также несут большие потери в Нагорном Карабахе.
Сопредседатели Минской группы ОБСЕ ранее призвали стороны конфликта незамедлительно объявить гуманитарное перемирие для вывоза тел.
Обстановка в непризнанной Нагорно-Карабахской республике накалилась на прошлой неделе. Баку и Ереван обвинили друг друг в эскалации конфликта. В Армении ввели военное положение и всеобщую мобилизацию. Мужчинам в возрасте от 18 до 55 лет запретили выезжать из страны. В Азербайджане объявили комендантский час и провели частичную мобилизацию.
Лидеры России, США и Франции призвали участников противостояния прекратить столкновения, начать переговоры без предварительных условий, а также выразили соболезнования родственникам погибших в конфликте.
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Военное положение и всеобщую мобилизацию объявила и Армения. Бывший заместитель министра юстиции Армении, экс-омбудсмен Карабаха Рубен Меликян заявил РИА Новости, что всеобщая мобилизация объявляется в Армении впервые. Президент Азербайджана утвердил введение военного положения в ряде городов и регионов республики и комендантского часа в стране, а также объявил о частичной мобилизации.
Ряд государств, в том числе РФ и Франция, призвали стороны к сдержанности. Турция заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в Нагорном Карабахе.
Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.
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Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаНагорно-Карабахская РеспубликаАзербайджанАрменияВ мире
 
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