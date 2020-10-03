https://ria.ru/20201003/kamchatka-sk-1578154469.html
СК проводит проверку по факту гибели морских животных на Камчатке
Следственный комитет по Камчатскому краю начал проверку после массовой гибели морских животных и масштабного загрязнения акватории в районе бухт Авачинского... РИА Новости, 03.10.2020
2020-10-03T16:21
2020-10-03T16:21
2020-10-03T16:22
загрязнение воды на камчатке
российская академия наук
следственный комитет россии (ск рф)
юрий трутнев
камчатский край
происшествия
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<strong>МОСКВА, 3 окт — РИА Новости.</strong> Следственный комитет по Камчатскому краю начал проверку после массовой гибели морских животных и масштабного загрязнения акватории в районе бухт Авачинского залива.В ведомстве уточнили, что, по предварительным данным, в прибрежные воды из неустановленного источника попали нефтяные углеводороды и фенолы в повышенной концентрации.Специалисты взяли пробы морской воды, воздуха и песка.Первым о ситуации на Халактырском пляже рассказали местные серферы, у которых, по их словам, начали опухать глаза и появилось раздражение на коже.В соцсетях распространяются фото и видео пляжа, усеянного мертвыми морскими звездами, морскими ежами, также авторы сняли мертвого осьминога и ларг. Кроме того, серферы сообщают, что трупов животных много на дне бухты, вода стала вязкой.По данным специалистов, содержания нефтепродуктов в воде превышено в 3,6 раза, фенолов — в 2,5. Местным жителям рекомендовали не ходить на пляж.Вице-премьер и полпред президента в ДФО <a href="http://ria.ru/person_JUrijj_Trutnev/" target="_blank" data-auto="true">Юрий Трутнев</a> поручил принять меры в связи с загрязнением и наказать виновных.Глава комиссии по экологическим правам Совета по правам человека при президенте Сергей Цыпленков сообщил РИА Новости, что следит за ситуацией и может выехать на место."По свидетельству очевидцев, это продолжается довольно долгое время. Это смущает. Поскольку это все-таки океан — и если такое загрязнение существует, так долго держится, значит есть постоянно действующий источник. Это очень тревожно", — отметил член СПЧ.Как заявил РИА Новости главный научный сотрудник лаборатории морской экотоксикологии Тихоокеанского океанологического института имени В.И. Ильичева ДВО <a href="http://ria.ru/organization_Rossijjskaja_akademija_nauk/" target="_blank" data-auto="true">РАН</a>, доктор биологических наук Владимир Раков, загрязнение акватории — это экологическая катастрофа регионального масштаба.По его словам, при утечке нефтепродуктов, которые образуют пленку на поверхности воды, выставляются боновые заграждения, но если, например, это гептил, метанол, другой ядохимикат, то нейтрализовать его в море сложно.Раков добавил, что гептил — компонент ракетного топлива — обсуждается среди возможных источников загрязнения, потому что на Камчатке находится военный полигон, где проводятся пуски ракет.
https://ria.ru/20201003/kamchatka-1578151862.html
https://ria.ru/20201003/ekolog-1578150218.html
https://ria.ru/20201003/kamchatka-1578147787.html
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камчатский край
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
загрязнение воды на камчатке, российская академия наук, следственный комитет россии (ск рф), юрий трутнев, камчатский край, происшествия
МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Следственный комитет по Камчатскому краю начал проверку после массовой гибели морских животных и масштабного загрязнения акватории в районе бухт Авачинского залива.
В ведомстве уточнили, что, по предварительным данным, в прибрежные воды из неустановленного источника попали нефтяные углеводороды и фенолы в повышенной концентрации.
Специалисты взяли пробы морской воды, воздуха и песка.
Первым о ситуации на Халактырском пляже рассказали местные серферы, у которых, по их словам, начали опухать глаза и появилось раздражение на коже.
В соцсетях распространяются фото и видео пляжа, усеянного мертвыми морскими звездами, морскими ежами, также авторы сняли мертвого осьминога и ларг. Кроме того, серферы сообщают, что трупов животных много на дне бухты, вода стала вязкой.
По данным специалистов, содержания нефтепродуктов в воде превышено в 3,6 раза, фенолов — в 2,5. Местным жителям рекомендовали не ходить на пляж.
Вице-премьер и полпред президента в ДФО Юрий Трутнев
поручил принять меры в связи с загрязнением и наказать виновных.
Глава комиссии по экологическим правам Совета по правам человека при президенте Сергей Цыпленков сообщил РИА Новости, что следит за ситуацией и может выехать на место.
"По свидетельству очевидцев, это продолжается довольно долгое время. Это смущает. Поскольку это все-таки океан — и если такое загрязнение существует, так долго держится, значит есть постоянно действующий источник. Это очень тревожно", — отметил член СПЧ.
Как заявил РИА Новости главный научный сотрудник лаборатории морской экотоксикологии Тихоокеанского океанологического института имени В.И. Ильичева ДВО РАН
, доктор биологических наук Владимир Раков, загрязнение акватории — это экологическая катастрофа регионального масштаба.
"Вода — среда подвижная, и когда в нее попадает вещество, схожее по плотности, оно распространяется по всей толще воды. Судя по тому, что выброшены мертвые моллюски, другие донные обитатели, скорее всего, загрязняющее вещество распространилось по всей толще воды", — пояснил ученый.
По его словам, при утечке нефтепродуктов, которые образуют пленку на поверхности воды, выставляются боновые заграждения, но если, например, это гептил, метанол, другой ядохимикат, то нейтрализовать его в море сложно.
Раков добавил, что гептил — компонент ракетного топлива — обсуждается среди возможных источников загрязнения, потому что на Камчатке находится военный полигон, где проводятся пуски ракет.