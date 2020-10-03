https://ria.ru/20201003/kamchatka-sk-1578154469.html

СК проводит проверку по факту гибели морских животных на Камчатке

Следственный комитет по Камчатскому краю начал проверку после массовой гибели морских животных и масштабного загрязнения акватории в районе бухт Авачинского... РИА Новости, 03.10.2020

2020-10-03T16:21

2020-10-03T16:21

2020-10-03T16:22

загрязнение воды на камчатке

российская академия наук

следственный комитет россии (ск рф)

юрий трутнев

камчатский край

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0a/03/1578146584_0:138:3150:1910_1400x0_80_0_0_2787c8783c704c797610e9ef91cc7ff4.jpg

<strong>МОСКВА, 3 окт — РИА Новости.</strong> Следственный комитет по Камчатскому краю начал проверку после массовой гибели морских животных и масштабного загрязнения акватории в районе бухт Авачинского залива.В ведомстве уточнили, что, по предварительным данным, в прибрежные воды из неустановленного источника попали нефтяные углеводороды и фенолы в повышенной концентрации.Специалисты взяли пробы морской воды, воздуха и песка.Первым о ситуации на Халактырском пляже рассказали местные серферы, у которых, по их словам, начали опухать глаза и появилось раздражение на коже.В соцсетях распространяются фото и видео пляжа, усеянного мертвыми морскими звездами, морскими ежами, также авторы сняли мертвого осьминога и ларг. Кроме того, серферы сообщают, что трупов животных много на дне бухты, вода стала вязкой.По данным специалистов, содержания нефтепродуктов в воде превышено в 3,6 раза, фенолов — в 2,5. Местным жителям рекомендовали не ходить на пляж.Вице-премьер и полпред президента в ДФО <a href="http://ria.ru/person_JUrijj_Trutnev/" target="_blank" data-auto="true">Юрий Трутнев</a> поручил принять меры в связи с загрязнением и наказать виновных.Глава комиссии по экологическим правам Совета по правам человека при президенте Сергей Цыпленков сообщил РИА Новости, что следит за ситуацией и может выехать на место."По свидетельству очевидцев, это продолжается довольно долгое время. Это смущает. Поскольку это все-таки океан — и если такое загрязнение существует, так долго держится, значит есть постоянно действующий источник. Это очень тревожно", — отметил член СПЧ.Как заявил РИА Новости главный научный сотрудник лаборатории морской экотоксикологии Тихоокеанского океанологического института имени В.И. Ильичева ДВО <a href="http://ria.ru/organization_Rossijjskaja_akademija_nauk/" target="_blank" data-auto="true">РАН</a>, доктор биологических наук Владимир Раков, загрязнение акватории — это экологическая катастрофа регионального масштаба.По его словам, при утечке нефтепродуктов, которые образуют пленку на поверхности воды, выставляются боновые заграждения, но если, например, это гептил, метанол, другой ядохимикат, то нейтрализовать его в море сложно.Раков добавил, что гептил — компонент ракетного топлива — обсуждается среди возможных источников загрязнения, потому что на Камчатке находится военный полигон, где проводятся пуски ракет.

https://ria.ru/20201003/kamchatka-1578151862.html

https://ria.ru/20201003/ekolog-1578150218.html

https://ria.ru/20201003/kamchatka-1578147787.html

3

камчатский край

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

загрязнение воды на камчатке, российская академия наук, следственный комитет россии (ск рф), юрий трутнев, камчатский край, происшествия