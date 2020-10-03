https://ria.ru/20201003/kamchatka-1578151862.html
Росприроднадзор опубликовал видео с Халактырского пляжа на Камчатке
Росприроднадзор показал на видео обстановку на Халактырском пляже, где зафиксировали масштабное загрязнение воды. РИА Новости, 03.10.2020
2020-10-03T15:04
2020-10-03T15:04
2020-10-03T15:24
загрязнение воды на камчатке
федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
камчатский край
происшествия
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https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0a/03/1578151128_0:0:640:360_1400x0_80_0_0_80ed5df00d5f208af16d47c9d4e6e0f8.jpg
<strong>МОСКВА, 3 окт — РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/organization_Rosprirodnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Росприроднадзор</a> показал на видео обстановку на Халактырском пляже, где зафиксировали масштабное загрязнение воды.Правительство <a href="http://ria.ru/location_Kamchatskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Камчатского края</a> также опубликовало на своей странице в Instagram видео с побережья. В публикации отмечается, что цвет воды нормальный, запах воздуха — обычный, а пляж — чистый."Сотрудники <a href="http://ria.ru/organization_MCHS_RF/" target="_blank" data-auto="true">МЧС</a> обследуют берег пляжа на всем его протяжении на квадроциклах с применением БПЛА. Параллельно группа выехала на Малую Лагерную", — говорится в комментарии к видео.Ранее серферы сообщили, что после выхода из воды у них опухли глаза и появилось раздражение на коже.Специалисты выяснили, что содержание нефтепродуктов в воде было превышено в 3,6 раза, а фенолов - в 2,5 раза. Местным жителям рекомендовали не посещать пляж. Природная прокуратура начала проверку. Местным жителям рекомендовали не посещать пляж. Как сообщило минприроды Камчатского края, на Халактырском пляже, в Большой и Малой Лагерных и в бухте Бабья были найдены мертвые морские животные. По словам главы министерства Алексея Кумарькова, это, возможно, связано с химическим загрязнением, однако его источник устанавливается.Следственный комитет также начал проверку. Специалисты собрали дополнительные пробы морской воды, воздуха и песка.
https://ria.ru/20201003/kamchatka-1578151057.html
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камчатский край
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Пляж на Камчатке, где вода была загрязнена нефтепродуктами. Видео Росприроднадзора
Росприроднадзор показал видео с Халактырского пляжа на Камчатке, где вода была загрязнена нефтепродуктами, а на берегу найдены мертвые животные
2020-10-03T15:04
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PT1M10S
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
загрязнение воды на камчатке, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), камчатский край, происшествия