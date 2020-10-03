https://ria.ru/20201003/kamchatka-1578151057.html

Эксперт назвал возможную причину загрязнения воды на Камчатке

Причиной загрязнения вод на Камчатке может являться длительная утечка сильного токсина, а не разовый выброс, так как ситуация там не меняется уже две недели,... РИА Новости, 03.10.2020

2020-10-03T14:39

2020-10-03T14:39

2020-10-03T14:39

загрязнение воды на камчатке

камчатский край

происшествия

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<strong>ВЛАДИВОСТОК, 3 окт – РИА Новости.</strong> Причиной загрязнения вод на <a href="https://ria.ru/location_Kamchatskijj_krajj" target="_blank">Камчатке</a> может являться длительная утечка сильного токсина, а не разовый выброс, так как ситуация там не меняется уже две недели, вероятно, это вещество нужно искать на дне и в придонном слое воды, заявил РИА Новости глава общественной организации "Эковахта Сахалина" Дмитрий Лисицын.Ранее местные серферы рассказали об изменении цвета воды на Халактырском пляже, а также что у них опухали глаза и было раздражение на коже. Специалисты выяснили, что в воде - превышение содержания нефтепродуктов в 3,6 раза, фенолов – в 2. Местным жителям рекомендовано не посещать пляж. Природоохранная прокуратура начала проверку. По данным минприрорды региона, на Халактырском пляже, на Большой и Малой Лагерных и в бухте Бабья были обнаружены мертвые морские животные. Глава министерства Алексей Кумарьков сообщил РИА Новости, что, вероятно, это связано с химическим загрязнением, его источник устанавливается."Загрязнение там очень большого масштаба, поскольку продолжается уже больше двух недель, и даже после двух штормов ситуация особо не изменилась. Это может говорить о том, что это утечка, а не разовый выброс, так как поступление яда продолжается. Тот факт, что животные погибли массово, говорит о том, что это сильный токсин, ядовитое вещество. И это точно не нефтепродукты", - считает Лисицын.По его словам, при попадании нефтепродуктов в воду на ее поверхности образуется пленка, здесь ничего подобного не отмечается. Собеседник отметил, что нужно подключать КамчатНИРО, которое обладает соответствующими знаниям, лабораториями и специалистами."Пробы необходимо брать в разных местах регулярно через определенные промежутки времени и анализировать их на все возможные загрязнители: мышьяк, цианиды… Самые разные могут быть ядовитые вещества, их необходимо искать. Надо брать пробы донного грунта, придонного слоя воды, потому что, если погибло большое количество донных организмов, очевидно, что это вещество достаточно тяжелое, возможно, тяжелее воды, и его как раз нужно искать на дне", - сказал собеседник.Лисицын добавил, что важно брать пробы воды на разном расстоянии от берега, на разной глубине, брать пробы гидробионтов. Важно подключать другие лаборатории."Отправлять пробы в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a>, там есть сильные токсикологические лаборатории, в лабораторию "Тайфун" - ведущую в РФ по токсикологии. Нужно принимать самые срочные и максимально масштабные меры, чтобы определить вещество и его источник", - отметил эксперт, отметив, что "это может быть все, что угодно, и может продолжаться долго, что самое страшное".

https://ria.ru/20201003/ekolog-1578150218.html

https://ria.ru/20201003/zagryaznenie-1578148598.html

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камчатский край

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

загрязнение воды на камчатке, камчатский край, происшествия