https://ria.ru/20201003/kamchatka-1578147787.html

В Минобороны прокомментировали загрязнение воды на Камчатке

Тихоокеанский флот не имеет отношения к загрязнению воды в районе Петропавловска-Камчатского, заявил отдел информационного обеспечения пресс-службы Восточного... РИА Новости, 03.10.2020

2020-10-03T12:50

2020-10-03T12:50

2020-10-03T17:10

загрязнение воды на камчатке

камчатский край

петропавловск-камчатский

происшествия

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<strong>ВЛАДИВОСТОК, 3 окт — РИА Новости</strong>. Тихоокеанский флот не имеет отношения к загрязнению воды в районе Петропавловска-Камчатского, заявил отдел информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа по ТОФ.В пресс-службе добавили, что с июня на полигоне Радыгино не проводилось никаких учений с применением тяжелой боевой техники. Не было и учений Тихоокеанского флота в акватории Авачинского залива, примыкающей к пляжу. Крупные партии нефтепродуктов корабли и суда ВМФ в этом районе не перевозили.Что касается фенола и его соединений, которые обнаружили в пробах воды, то такие вещества не входят в номенклатуру горюче-смазочных материалов, использующихся в войсках на северо-востоке России, отмечается в сообщении.При этом Тихоокеанский флот выразил готовность помочь в ликвидации загрязнения, если поступит просьба от администрации <a href="http://ria.ru/location_Kamchatskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Камчатского края</a>.Об изменении цвета воды на Халактырском пляже сообщили на этой неделе местные серферы. По их словам, у них опухали глаза и было раздражение на коже. Кроме того, на пляже, а также в Большой и Малой Лагерных бухтах и в бухте Бабья обнаружили мертвых морских животных.Специалисты выявили в воде превышение содержания нефтепродуктов в 3,6 раза, фенолов — в два раза. Местным жителям рекомендовали не посещать пляж, природоохранная прокуратура начала проверку. Вице-премьер, полпред президента в ДФО Юрий Трутнев поручил принять меры в связи с загрязнением и наказать виновных.

https://ria.ru/20201002/kamchatka-1578133929.html

Леонид . Я не знаю, что там, но я помню, что многие элементы ракетной техники, в том числе и средств ПВО. в былые годы заправляли перед постановкой на дежурство очень токсичными видами топлива..А после окончания, то сливали..Были специальные расчеты и даже офицерские должности по этим операциям..Так что, не хочу наводить тень на плетень, но где-то де эти вещества хранятся..Так что вполне можно допустить, что какие-то емкости прохудились..Это все дело нашей обороны и безопасности, и каждый же танкер или ёмкость нет ни какой технической возможности, чтобы отследить малейшие дефекты..Все может быть , нужно еще раз тщательно проверить и устранить..И, как бы не было это трагично событие, но не поливать грязью наших военных.. Ещё ничего не понятно, но уже начинают на них гнать пургу..Кстати, товарищи либералы..Это -всего лишь, возможно, что топливо...А вы нам мозги компостируете про Навального и Новичок..Вот и подумайте, что бывает с реальным боевым веществом, гибнет все живое в окресностях 40 км, 48

Дмитрий Маклаков Откуда тогда фенол? 35

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камчатский край

петропавловск-камчатский

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

загрязнение воды на камчатке, камчатский край, петропавловск-камчатский, происшествия