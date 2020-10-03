https://ria.ru/20201003/kalyanov-1578146429.html

Юрий Лоза назвал причину смерти певца Александра Кальянова

Музыкант Юрий Лоза раскрыл причину смерти певца и композитора Александра Кальянова. РИА Новости, 03.10.2020

2020-10-03T12:34

2020-10-03T12:34

2020-10-03T15:06

александр кальянов

культура

россия

юрий лоза

алла пугачева

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<strong>МОСКВА, 3 окт — РИА Новости.</strong> Музыкант <a href="http://ria.ru/person_JUrijj_Loza/" target="_blank" data-auto="true">Юрий Лоза</a> раскрыл причину смерти певца и композитора <a href="https://ria.ru/person_aleksandr-kalyanov/" target="_blank">Александра Кальянова</a>.Лоза отметил, что в последние три года Кальянов болел и мало с кем общался, так как не хотел никого грузить проблемами.Он также вспомнил, что познакомился с Кальяновым в 1984 году, когда записывал первый вариант известной песни "Плот". По словам Лозы, артисты шли к звукорежиссеру "косяками, потому что в звуке Саша понимал как мало кто другой". Он добавил, что Кальянов был "ярым звуковым перфекционистом".О смерти Кальянова накануне сообщила <a href="http://ria.ru/person_Alla_Pugacheva/" target="_blank" data-auto="true">Алла Пугачева</a>. Музыкант родился в 1947 году, а с 1978-го работал звукорежиссером в группе "Шестеро молодых". В качестве певца Кальянов дебютировал на "Рождественских чтениях", гастролировал по России и странам <a href="http://ria.ru/organization_Sodruzhestvo_nezavisimykh_gosudarstv/" target="_blank" data-auto="true">СНГ</a>, а также за рубежом. С 1986 по 2005 год у артиста вышло десять альбомов.

https://ria.ru/20201003/kalyanov-1578138771.html

o-timokhin А Лоза у нас ещё и патологоанатом, оказывается... 76

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россия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр кальянов, россия, юрий лоза, алла пугачева