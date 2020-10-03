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https://ria.ru/20201003/kalyanov-1578146429.html
Юрий Лоза назвал причину смерти певца Александра Кальянова
Музыкант Юрий Лоза раскрыл причину смерти певца и композитора Александра Кальянова. РИА Новости, 03.10.2020
2020-10-03T12:34
2020-10-03T15:06
александр кальянов
культура
россия
юрий лоза
алла пугачева
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<strong>МОСКВА, 3 окт — РИА Новости.</strong> Музыкант <a href="http://ria.ru/person_JUrijj_Loza/" target="_blank" data-auto="true">Юрий Лоза</a> раскрыл причину смерти певца и композитора <a href="https://ria.ru/person_aleksandr-kalyanov/" target="_blank">Александра Кальянова</a>.Лоза отметил, что в последние три года Кальянов болел и мало с кем общался, так как не хотел никого грузить проблемами.Он также вспомнил, что познакомился с Кальяновым в 1984 году, когда записывал первый вариант известной песни "Плот". По словам Лозы, артисты шли к звукорежиссеру "косяками, потому что в звуке Саша понимал как мало кто другой". Он добавил, что Кальянов был "ярым звуковым перфекционистом".О смерти Кальянова накануне сообщила <a href="http://ria.ru/person_Alla_Pugacheva/" target="_blank" data-auto="true">Алла Пугачева</a>. Музыкант родился в 1947 году, а с 1978-го работал звукорежиссером в группе "Шестеро молодых". В качестве певца Кальянов дебютировал на "Рождественских чтениях", гастролировал по России и странам <a href="http://ria.ru/organization_Sodruzhestvo_nezavisimykh_gosudarstv/" target="_blank" data-auto="true">СНГ</a>, а также за рубежом. С 1986 по 2005 год у артиста вышло десять альбомов.
https://ria.ru/20201003/kalyanov-1578138771.html
А Лоза у нас ещё и патологоанатом, оказывается...
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александр кальянов, россия, юрий лоза, алла пугачева

Юрий Лоза назвал причину смерти певца Александра Кальянова

12:34 03.10.2020 (обновлено: 15:06 03.10.2020)
 
© Кадр из трансляции "Радио Шансон"Александр Кальянов во время выступления на Радио Шансон
Александр Кальянов во время выступления на Радио Шансон - РИА Новости, 1920, 03.10.2020
© Кадр из трансляции "Радио Шансон"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Музыкант Юрий Лоза раскрыл причину смерти певца и композитора Александра Кальянова.

"Борьба была неравной — рак оказался сильнее..." — написал он в Facebook.

Лоза отметил, что в последние три года Кальянов болел и мало с кем общался, так как не хотел никого грузить проблемами.
Он также вспомнил, что познакомился с Кальяновым в 1984 году, когда записывал первый вариант известной песни "Плот". По словам Лозы, артисты шли к звукорежиссеру "косяками, потому что в звуке Саша понимал как мало кто другой". Он добавил, что Кальянов был "ярым звуковым перфекционистом".
О смерти Кальянова накануне сообщила Алла Пугачева. Музыкант родился в 1947 году, а с 1978-го работал звукорежиссером в группе "Шестеро молодых". В качестве певца Кальянов дебютировал на "Рождественских чтениях", гастролировал по России и странам СНГ, а также за рубежом. С 1986 по 2005 год у артиста вышло десять альбомов.
Телеведущий Максим Галкин - РИА Новости, 1920, 03.10.2020
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КультураАлександр КальяновРоссияЮрий ЛозаАлла Пугачева
 
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