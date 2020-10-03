https://ria.ru/20201003/kadyrov-1578136799.html

Кадыров прокомментировал драку в Крыму с участием жителя Чечни

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал в своем Telegram драку в Симферополе между туристом из Чеченской республики и местным жителем, в результате которой... РИА Новости, 03.10.2020

2020-10-03T00:37

2020-10-03T00:37

2020-10-03T00:37

чеченская республика (чечня)

следственный комитет россии (ск рф)

рамзан кадыров

симферополь

республика крым

происшествия

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<strong>МОСКВА, 3 окт – РИА Новости.</strong> Глава Чечни <a href="http://ria.ru/person_Ramzan_Kadyrov/" target="_blank" data-auto="true">Рамзан Кадыров</a> прокомментировал в своем <a href="https://t.me/RKadyrov_95" target="_blank">Telegram</a> драку в <a href="http://ria.ru/location_Simferopol/" target="_blank" data-auto="true">Симферополе</a> между туристом из Чеченской республики и местным жителем, в результате которой последний скончался.Как сообщали СМИ, инцидент произошел в центре Симферополя в ночь на 20 сентября. По данным следствия, в результате удара в голову крымчанин получил черепно-мозговую травму, от которой скончался на следующий день у себя дома. Возбуждено уголовное дело по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть. В региональном <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> также намерены дать оценку действиям медиков, к которым пострадавший обращался за помощью."В эти дни в который раз наблюдаю за попыткой СМИ и блогеров привлечь к себе внимание на теме, связанной с чеченцами. Теперь они наперебой пишут про инцидент в Симферополе. Мы, конечно, как и всегда, разберемся в случившемся. И если виновны представители нашей республики, то они, без всякого сомнения, будут наказаны согласно закону. Но сейчас речь не только об этом", - написал Кадыров.По его словам, по статистике МВД только за январь-август 2020 года в результате "преступных посягательств" погибли 15,6 тысячи человек. "Получается в день более 60 убийств. Страшная цифра, скрывающая в себе ужасные преступления. <…> Но об этом мало кто пишет. Отношение как к простой скучной статистике, чего не скажешь к любому инциденту с участием чеченцев", - отметил глава Чечни.Он обратил внимание на то, что после драки погибший посетил больницу, где его отпустили домой, а спустя сутки он умер дома. "Мне очень жаль молодого парня, погибшего в Симферополе. Неважно, человек какой религии и национальности к этому причастен", - подчеркнул Кадыров.Глава республики добавил, что виновный непременно должен понести заслуженное наказание. "Но в случившемся в Симферополе национальной подоплеки нет. Не надо нагнетать страсти. Лучше уделяйте хотя бы часть такого внимания тем самым среднестатистическим 60 убийствам. Пользы, думаю, будет намного больше", - заключил он.

https://ria.ru/20201002/ubil-1578135756.html

https://ria.ru/20201002/kadyrov-1578110391.html

Игорь Земский Все правильно сказано. Общественоое мнение приучили выделять из общей массы происшествий те, которые совершены чеченцами. 150

Ярослав Погодин Согласен. Не только чеченцы. Казаки те же под микроскопом и другие народности. Не важно кто. Гражданин России если 144

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симферополь

республика крым

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

чеченская республика (чечня), следственный комитет россии (ск рф), рамзан кадыров, симферополь, республика крым, происшествия