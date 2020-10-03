https://ria.ru/20201003/granitsy-1578146797.html
Посол ЕС оценил сроки открытия европейских границ для россиян
Говорить о скором открытии границ Евросоюза для россиян пока преждевременно, заявил журналистам посол ЕС в РФ Маркус Эдерер, отвечая на вопрос о возможном... РИА Новости, 03.10.2020
2020-10-03T12:31
2020-10-03T12:31
2020-10-03T12:36
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
маркус эдерер
евросоюз
россия
в мире
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<strong>МОСКВА, 3 окт - РИА Новости.</strong> Говорить о скором открытии границ <a href="http://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz/" target="_blank" data-auto="true">Евросоюза</a> для россиян пока преждевременно, заявил журналистам посол ЕС в РФ <a href="http://ria.ru/person_Markus_EHdeder/" target="_blank" data-auto="true">Маркус Эдерер</a>, отвечая на вопрос о возможном открытии границ для граждан РФ.Эдерер напомнил, что ЕС каждые две недели обновляет оценки по возможности открытия границ."Я не думаю, что есть немедленная перспектива. Мы сейчас в начале октября - может быть, мы будем иметь лучшие оценки в конце октября", - отметил он.Границы были закрыты в связи с ситуацией с коронавирусом.
https://ria.ru/20200918/granitsy-1577452659.html
8
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, маркус эдерер, евросоюз, россия, в мире