https://ria.ru/20201003/gorillaz-1578105015.html

Клип Gorillaz с Элтоном Джоном набрал более полутора миллиона просмотров

Клип на песню “The Pink Phantom" ("Розовое привидение") группы Gorillaz с участием Элтона Джона набрал более полутора миллиона просмотров на YouTube меньше, чем РИА Новости, 03.10.2020

2020-10-03T03:59

2020-10-03T03:59

2020-10-03T03:59

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шоу-бизнес

девон

элтон джон

лондон

атланта

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<strong>МОСКВА, 3 окт – РИА Новости</strong>. Клип на песню “The Pink Phantom" ("Розовое привидение") группы Gorillaz с участием Элтона Джона набрал более полутора миллиона просмотров на YouTube меньше, чем за сутки. Это седьмая композиция проекта Gorillaz под названием "Song Machine", в котором участвуют приглашенные музыканты и первый сезон которого под названием "Strange Timez" выйдет 23 октября. В работе над песней также принял участие рэпер, певец и композитор 6LACK из Атланты. Группу Gorillaz, состоящую из четырех нарисованных персонажей, создали в 1998 году музыкант Деймон Албарн и художник Джейми Хьюлетт.

https://ria.ru/20200610/1572736270.html

девон

лондон

атланта

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

музыка, новости культуры, шоу-бизнес, девон, элтон джон, лондон, атланта