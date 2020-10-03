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https://ria.ru/20201003/gorillaz-1578105015.html
Клип Gorillaz с Элтоном Джоном набрал более полутора миллиона просмотров
Клип на песню “The Pink Phantom" ("Розовое привидение") группы Gorillaz с участием Элтона Джона набрал более полутора миллиона просмотров на YouTube меньше, чем РИА Новости, 03.10.2020
2020-10-03T03:59
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культура
музыка
новости культуры
шоу-бизнес
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элтон джон
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<strong>МОСКВА, 3 окт – РИА Новости</strong>. Клип на песню “The Pink Phantom" ("Розовое привидение") группы Gorillaz с участием Элтона Джона набрал более полутора миллиона просмотров на YouTube меньше, чем за сутки. Это седьмая композиция проекта Gorillaz под названием "Song Machine", в котором участвуют приглашенные музыканты и первый сезон которого под названием "Strange Timez" выйдет 23 октября. В работе над песней также принял участие рэпер, певец и композитор 6LACK из Атланты. Группу Gorillaz, состоящую из четырех нарисованных персонажей, создали в 1998 году музыкант Деймон Албарн и художник Джейми Хьюлетт.
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музыка, новости культуры, шоу-бизнес, девон, элтон джон, лондон, атланта

Клип Gorillaz с Элтоном Джоном набрал более полутора миллиона просмотров

03:59 03.10.2020
 
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МОСКВА, 3 окт – РИА Новости. Клип на песню “The Pink Phantom" ("Розовое привидение") группы Gorillaz с участием Элтона Джона набрал более полутора миллиона просмотров на YouTube меньше, чем за сутки.
Это седьмая композиция проекта Gorillaz под названием "Song Machine", в котором участвуют приглашенные музыканты и первый сезон которого под названием "Strange Timez" выйдет 23 октября.
"Мне очень понравилось то, что получилось. Я был в студии в Лондоне, а Деймон – в Девоне, но даже удаленно это был прекрасный творческий процесс. Деймон всегда мне нравился, потому что он постоянно развивается и занимается очень разной музыкой. <…> К тому же я – давний фанат группы Gorillaz, и когда меня попросили записать с ними трек, я не сомневался ни секунды", — рассказал Элтон Джон.
В работе над песней также принял участие рэпер, певец и композитор 6LACK из Атланты.
Группу Gorillaz, состоящую из четырех нарисованных персонажей, создали в 1998 году музыкант Деймон Албарн и художник Джейми Хьюлетт.
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КультураМузыкаНовости культурыШоу-бизнесДевонЭлтон ДжонЛондонАтланта
 
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