https://ria.ru/20201003/gorillaz-1578105015.html
Клип Gorillaz с Элтоном Джоном набрал более полутора миллиона просмотров
Клип на песню “The Pink Phantom" ("Розовое привидение") группы Gorillaz с участием Элтона Джона набрал более полутора миллиона просмотров на YouTube меньше, чем РИА Новости, 03.10.2020
2020-10-03T03:59
2020-10-03T03:59
2020-10-03T03:59
культура
музыка
новости культуры
шоу-бизнес
девон
элтон джон
лондон
атланта
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578104303_0:0:3642:2048_1400x0_80_0_0_632475f5a1240d07b9fca2f66b9cd91c.jpg
<strong>МОСКВА, 3 окт – РИА Новости</strong>. Клип на песню “The Pink Phantom" ("Розовое привидение") группы Gorillaz с участием Элтона Джона набрал более полутора миллиона просмотров на YouTube меньше, чем за сутки. Это седьмая композиция проекта Gorillaz под названием "Song Machine", в котором участвуют приглашенные музыканты и первый сезон которого под названием "Strange Timez" выйдет 23 октября. В работе над песней также принял участие рэпер, певец и композитор 6LACK из Атланты. Группу Gorillaz, состоящую из четырех нарисованных персонажей, создали в 1998 году музыкант Деймон Албарн и художник Джейми Хьюлетт.
https://ria.ru/20200610/1572736270.html
девон
лондон
атланта
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578104303_0:0:2731:2048_1400x0_80_0_0_7772181724de60bb8c92647424e13248.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
музыка, новости культуры, шоу-бизнес, девон, элтон джон, лондон, атланта
МОСКВА, 3 окт – РИА Новости. Клип на песню “The Pink Phantom" ("Розовое привидение") группы Gorillaz с участием Элтона Джона набрал более полутора миллиона просмотров на YouTube меньше, чем за сутки.
Это седьмая композиция проекта Gorillaz под названием "Song Machine", в котором участвуют приглашенные музыканты и первый сезон которого под названием "Strange Timez" выйдет 23 октября.
"Мне очень понравилось то, что получилось. Я был в студии в Лондоне, а Деймон – в Девоне, но даже удаленно это был прекрасный творческий процесс. Деймон всегда мне нравился, потому что он постоянно развивается и занимается очень разной музыкой. <…> К тому же я – давний фанат группы Gorillaz, и когда меня попросили записать с ними трек, я не сомневался ни секунды", — рассказал
Элтон Джон.
В работе над песней также принял участие рэпер, певец и композитор 6LACK из Атланты.
Группу Gorillaz, состоящую из четырех нарисованных персонажей, создали в 1998 году музыкант Деймон Албарн и художник Джейми Хьюлетт.