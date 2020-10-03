https://ria.ru/20201003/gorban-1578159006.html

Актриса из сериала “Кухня” восхитила фанатов фигурой в купальнике

Актриса театра и кино Мария Горбань опубликовала на своей странице в Instagram фото с отдыха на Мальдивах, чем спровоцировала бурную реакцию фанатов. РИА Новости, 03.10.2020

2020-10-03T18:55

2020-10-03T18:55

2020-10-03T18:55

шоубиз

мария горбань

мальдивы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/rsport/88337/52/883375258_0:60:762:489_1400x0_80_0_0_43a191e57e7ec3e5689cbdc40fd9fd8c.jpg

<strong>МОСКВА, 3 окт – РИА Новости</strong>. Актриса театра и кино <a href="http://ria.ru/person_mariya-gorban/" target="_blank" data-auto="true">Мария Горбань</a> опубликовала на своей странице в <a href="https://www.instagram.com/gorban_masha/">Instagram</a> фото с отдыха на <a href="http://ria.ru/location_Maldives/">Мальдивах</a>, чем спровоцировала бурную реакцию фанатов. На видео девушка прогуливается по роскошной вилле в белом купальнике и легком халате. Ее образ дополнили солнцезащитные очки необычной формы и плетеная шляпка. “Посвящается всем, кто волновался, что мы долго отдыхаем. Наберитесь терпения, мы только начали”, - написала она. Эффектный образ звезды пришелся поклонникам по душе.“Как же хорошо, красиво, легко, изящно, стильно, музыкально”, - сообщила kovaleva.katya.“Как прекратить это пересматривать?” - поинтересовалась natalia.zh.avd.“Фигура огонь”, - прокомментировала hooliganka027.“Обожаю тебя, ты моя любимая актриса, а еще красивая и позитивная”, - восхитилась helen__dior.“Пересматривала раз пять. Идеально!” - добавила _naumova_lyubov.Мария Горбань известна ролью в сериале "Кухня" и проектом "Орел и решка. Россия", в котором была телеведущей.

мальдивы

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мария горбань, мальдивы