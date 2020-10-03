https://ria.ru/20201003/gorban-1578159006.html
Актриса из сериала “Кухня” восхитила фанатов фигурой в купальнике
Актриса театра и кино Мария Горбань опубликовала на своей странице в Instagram фото с отдыха на Мальдивах, чем спровоцировала бурную реакцию фанатов. РИА Новости, 03.10.2020
2020-10-03T18:55
2020-10-03T18:55
2020-10-03T18:55
шоубиз
мария горбань
мальдивы
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<strong>МОСКВА, 3 окт – РИА Новости</strong>. Актриса театра и кино <a href="http://ria.ru/person_mariya-gorban/" target="_blank" data-auto="true">Мария Горбань</a> опубликовала на своей странице в <a href="https://www.instagram.com/gorban_masha/">Instagram</a> фото с отдыха на <a href="http://ria.ru/location_Maldives/">Мальдивах</a>, чем спровоцировала бурную реакцию фанатов. На видео девушка прогуливается по роскошной вилле в белом купальнике и легком халате. Ее образ дополнили солнцезащитные очки необычной формы и плетеная шляпка. “Посвящается всем, кто волновался, что мы долго отдыхаем. Наберитесь терпения, мы только начали”, - написала она. Эффектный образ звезды пришелся поклонникам по душе.“Как же хорошо, красиво, легко, изящно, стильно, музыкально”, - сообщила kovaleva.katya.“Как прекратить это пересматривать?” - поинтересовалась natalia.zh.avd.“Фигура огонь”, - прокомментировала hooliganka027.“Обожаю тебя, ты моя любимая актриса, а еще красивая и позитивная”, - восхитилась helen__dior.“Пересматривала раз пять. Идеально!” - добавила _naumova_lyubov.Мария Горбань известна ролью в сериале "Кухня" и проектом "Орел и решка. Россия", в котором была телеведущей.
мальдивы
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мария горбань, мальдивы
МОСКВА, 3 окт – РИА Новости
. Актриса театра и кино Мария Горбань
опубликовала на своей странице в Instagram
фото с отдыха на Мальдивах
, чем спровоцировала бурную реакцию фанатов.
На видео девушка прогуливается по роскошной вилле в белом купальнике и легком халате. Ее образ дополнили солнцезащитные очки необычной формы и плетеная шляпка. “Посвящается всем, кто волновался, что мы долго отдыхаем. Наберитесь терпения, мы только начали”, - написала она.
Эффектный образ звезды пришелся поклонникам по душе.
“Как же хорошо, красиво, легко, изящно, стильно, музыкально”, - сообщила kovaleva.katya.
“Как прекратить это пересматривать?” - поинтересовалась natalia.zh.avd.
“Фигура огонь”, - прокомментировала hooliganka027.
“Обожаю тебя, ты моя любимая актриса, а еще красивая и позитивная”, - восхитилась helen__dior.
“Пересматривала раз пять. Идеально!” - добавила _naumova_lyubov.
Мария Горбань известна ролью в сериале "Кухня" и проектом "Орел и решка. Россия", в котором была телеведущей.