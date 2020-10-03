https://ria.ru/20201003/golos-1578148530.html

“Отняли победу”: зрители "Голос 60+" поспорили из-за победителя шоу

Пользователи "ВКонтакте" поспорили из-за результатов шоу “Голос 60+”. Некоторые из телезрителей не согласились с итогами программы, победительницей которой... РИА Новости, 03.10.2020

2020-10-03T13:17

2020-10-03T13:17

2020-10-03T13:17

шоубиз

"голос"

санкт-петербург

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/148387/80/1483878089_0:0:4000:2250_1400x0_80_0_0_f19d393ebd5fc75cddc2f64ed71cf22e.jpg

<strong>МОСКВА, 3 окт – РИА Новости</strong>. Пользователи "<a href="https://vk.com/voice1tv?w=wall-41774259_2103894" target="_blank">ВКонтакте</a>" поспорили из-за результатов шоу “Голос 60+”. Некоторые из телезрителей не согласились с итогами программы, победительницей которой стала 91-летняя Дина Юдина.Финал шоу состоялся 2 октября в эфире Первого канала. По итогам зрительского голосования жительница <a href="http://ria.ru/location_Sankt_Peterburg/" target="_blank" data-auto="true">Санкт-Петербурга</a> набрала 59,6% голосов и заняла первое место. На официальной странице шоу мнения зрителей относительно результатов разделились. Некоторые из них посчитали, что победу “забрали” у Петра Таренкова, который получил второе место. “Отняли победу у талантливого человека. Петр лучший во всех отношениях! Во времена его молодости, бездарности хоровое училище не заканчивали... Проект называется “<a href="http://ria.ru/organization_Golos/" target="_blank" data-auto="true">Голос</a>”, а не “Возраст”. Побеждать должен сильнейший!” - возмутился Erron Black. “Скидка на возраст и не более”, - выразила мнение Elena Riccia.Нашлись и несогласные с этими высказываниями. “Люди, вы серьезно считаете, что человек в 91 год, который никогда профессионально не занимался музыкой, выйдя на сцену и спев так, что рыдали все, не заслужил победы?” - спросила Ева Боровенская.“Кто бы что ни говорил, но победа заслуженная. Поздравляем! Я не чувствую, что меня обманули. Дина Ивановна очень тронула меня своими выступлениями”, - добавил Илья Петров. На сайте программы сообщается, что Дина Юдина решила принять участие в проекте, чтобы "поднять всем тонус".

5

санкт-петербург

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

"голос", санкт-петербург