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https://ria.ru/20201003/germaniya-1578150548.html
Штайнмайер заявил, что Германия объединилась благодаря мужеству Горбачева
Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что мужество советского лидера Михаила Горбачева стало одним из факторов, благодаря которому произошло... РИА Новости, 03.10.2020
2020-10-03T14:23
2020-10-03T14:23
франк-вальтер штайнмайер
германская демократическая республика (гдр)
михаил горбачев
германия
в мире
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<strong>БЕРЛИН, 3 окт - РИА Новости.</strong> Президент ФРГ <a href="http://ria.ru/person_Frank-Valter_SHtajjnmajjer/" target="_blank" data-auto="true">Франк-Вальтер Штайнмайер</a> заявил, что мужество советского лидера <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Gorbachev/" target="_blank" data-auto="true">Михаила Горбачева</a> стало одним из факторов, благодаря которому произошло воссоединение <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германии</a> 30 лет назад."Мы должны снова и снова объяснять, что без мирных договоров с Польшей и тогдашним Советским Союзом, международного признания границы по Одеру - Нейсе, без Хельсинкского процесса, без <a href="http://ria.ru/organization_NATO/" target="_blank" data-auto="true">НАТО</a> и ЕС воссоединение бы не состоялось. И без мужества Михаила Горбачева, который скоро будет праздновать свое 90-летие - об этом мы не забываем, за это мы говорим "сердечное спасибо", - сказал Штайнмайер на торжественной церемонии в <a href="http://ria.ru/location_Potsdam/" target="_blank" data-auto="true">Потсдаме</a>.Президент ФРГ добавил, что и без "безусловной поддержки США европейской интеграции мы не были бы сегодня объединены". Трансляцию выступления Штайнмайера в прямом эфире ведет телеканал <a href="https://www.n-tv.de/" target="_blank" rel="nofollow noopener">n-tv</a>.Помимо главы государства, в торжественной церемонии участвуют канцлер ФРГ Ангела Меркель, президент бундесрата Дитмар Воидке, президент бундестага Вольфганг Шойбле, глава конституционного суда Штефан Харбарт, члены германского правительства, экс-президент ФРГ Йоахим Гаук и экс-канцлер Герхард Шредер, главы земельных правительств, другие гости. Из-за пандемии коронавируса число гостей было значительно ограничено, сообщили ранее организаторы торжества. Традиционные массовые уличные гуляния в Германии также отменены, сообщили ранее в кабмине ФРГ.Германия в субботу отмечает в 30-й раз национальный праздник - День немецкого единства. В полночь 3 октября 1990 года <a href="http://ria.ru/location_East_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германская Демократическая Республика</a> (ГДР) прекратила свое существование - согласно договору об объединении Германии от 31 августа 1990 года, территория бывшей социалистической республики была включена в состав ФРГ, и действие западногерманского Основного закона распространилось на новые федеральные земли: <a href="http://ria.ru/location_Brandenburg/" target="_blank" data-auto="true">Бранденбург</a>, <a href="http://ria.ru/location_Mecklenburg_Vorpommern/" target="_blank" data-auto="true">Мекленбург-Передняя Померания</a>, <a href="http://ria.ru/location_Free_State_of_Saxony/" target="_blank" data-auto="true">Саксония</a>, <a href="http://ria.ru/location_Saxony_Anhalt/" target="_blank" data-auto="true">Саксония-Анхальт</a> и <a href="http://ria.ru/location_Free_State_of_Thuringia/" target="_blank" data-auto="true">Тюрингия</a>.Подписанный главами <a href="http://ria.ru/organization_MID_Germanii/" target="_blank" data-auto="true">МИД ФРГ</a>, ГДР, <a href="http://ria.ru/location_SSSR/" target="_blank" data-auto="true">СССР</a>, США, Франции и Великобритании в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> 12 сентября 1990 года "Договор об окончательном урегулировании в отношении Германии" (Договор "Два плюс четыре") гарантировал суверенитет будущему германскому государству, исторически спорные вопросы удалось быстро согласовать в том числе благодаря уступчивости руководства СССР.
https://ria.ru/20201003/germaniya-1578147687.html
https://ria.ru/20201003/nostalgiya-1578126896.html
https://ria.ru/20201003/obedinenie-1578046407.html
Кому мужество, а кому ПРЕДАТЕЛЬСТВО. Зависит от того кто говорит - враг или друг России.
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Для нас предатель, для них герой....
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германская демократическая республика (гдр)
германия
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Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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франк-вальтер штайнмайер, германская демократическая республика (гдр), михаил горбачев, германия, в мире

Штайнмайер заявил, что Германия объединилась благодаря мужеству Горбачева

14:23 03.10.2020
 
© AP Photo / PfeilПрезидент СССР Михаил Горбачев и канцлер Германии Гельмут Коль
Президент СССР Михаил Горбачев и канцлер Германии Гельмут Коль - РИА Новости, 1920, 03.10.2020
© AP Photo / Pfeil
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БЕРЛИН, 3 окт - РИА Новости. Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что мужество советского лидера Михаила Горбачева стало одним из факторов, благодаря которому произошло воссоединение Германии 30 лет назад.
"Мы должны снова и снова объяснять, что без мирных договоров с Польшей и тогдашним Советским Союзом, международного признания границы по Одеру - Нейсе, без Хельсинкского процесса, без НАТО и ЕС воссоединение бы не состоялось. И без мужества Михаила Горбачева, который скоро будет праздновать свое 90-летие - об этом мы не забываем, за это мы говорим "сердечное спасибо", - сказал Штайнмайер на торжественной церемонии в Потсдаме.
Жители ГДР разбирают Берлинскую стену на сувениры. - РИА Новости, 1920, 03.10.2020
Вчера, 12:47
Немецкий посол напомнил о роли Москвы в объединении Германии
Президент ФРГ добавил, что и без "безусловной поддержки США европейской интеграции мы не были бы сегодня объединены". Трансляцию выступления Штайнмайера в прямом эфире ведет телеканал n-tv.
Помимо главы государства, в торжественной церемонии участвуют канцлер ФРГ Ангела Меркель, президент бундесрата Дитмар Воидке, президент бундестага Вольфганг Шойбле, глава конституционного суда Штефан Харбарт, члены германского правительства, экс-президент ФРГ Йоахим Гаук и экс-канцлер Герхард Шредер, главы земельных правительств, другие гости. Из-за пандемии коронавируса число гостей было значительно ограничено, сообщили ранее организаторы торжества. Традиционные массовые уличные гуляния в Германии также отменены, сообщили ранее в кабмине ФРГ.
Флаги у рейхстага во время объединения ГДР и ФРГ - РИА Новости, 1920, 03.10.2020
Вчера, 08:00
"Это не помойка истории". Кто в Германии ностальгирует по ГДР
Германия в субботу отмечает в 30-й раз национальный праздник - День немецкого единства. В полночь 3 октября 1990 года Германская Демократическая Республика (ГДР) прекратила свое существование - согласно договору об объединении Германии от 31 августа 1990 года, территория бывшей социалистической республики была включена в состав ФРГ, и действие западногерманского Основного закона распространилось на новые федеральные земли: Бранденбург, Мекленбург-Передняя Померания, Саксония, Саксония-Анхальт и Тюрингия.
Подписанный главами МИД ФРГ, ГДР, СССР, США, Франции и Великобритании в Москве 12 сентября 1990 года "Договор об окончательном урегулировании в отношении Германии" (Договор "Два плюс четыре") гарантировал суверенитет будущему германскому государству, исторически спорные вопросы удалось быстро согласовать в том числе благодаря уступчивости руководства СССР.
Жители Берлина празднуют объединение Германии - РИА Новости, 1920, 03.10.2020
Вчера, 00:45
Объединение ФРГ и ГДР (1990)
 
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Франк-Вальтер ШтайнмайерГерманская Демократическая Республика (ГДР)Михаил ГорбачевГерманияВ мире
 
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