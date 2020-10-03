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https://ria.ru/20201003/germaniya-1578147687.html
Немецкий посол напомнил о роли Москвы в объединении Германии
Объединение Германии без участия Москвы было бы невозможным, заявил посол Германии в РФ Геза Андреас фон Гайр на открытии выставки в Москве. РИА Новости, 03.10.2020
2020-10-03T12:47
2020-10-03T12:47
россия
геза андреас фон гайр
германская демократическая республика (гдр)
германия
в мире
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<strong>МОСКВА, 3 окт - РИА Новости.</strong> Объединение <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германии</a> без участия <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> было бы невозможным, заявил посол Германии в РФ <a href="http://ria.ru/person_geza-andreas-fon-gayr/" target="_blank" data-auto="true">Геза Андреас фон Гайр</a> на открытии выставки в Москве."Нам, немцам, хорошо известно, что объединением Германии мы в том числе обязаны Москве. Без участия Москвы это в 1990 году не было бы возможно", - сказал он.Германия в субботу отмечает в 30-й раз национальный праздник - День немецкого единства. В полночь 3 октября 1990 года <a href="http://ria.ru/location_East_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германская Демократическая Республика</a> (ГДР) прекратила свое существование. Согласно договору об объединении Германии от 31 августа 1990 года, территория бывшей социалистической республики была включена в состав ФРГ, и действие западногерманского Основного закона распространилось на новые федеральные земли: <a href="http://ria.ru/location_Brandenburg/" target="_blank" data-auto="true">Бранденбург</a>, <a href="http://ria.ru/location_Mecklenburg_Vorpommern/" target="_blank" data-auto="true">Мекленбург-Передняя Померания</a>, <a href="http://ria.ru/location_Free_State_of_Saxony/" target="_blank" data-auto="true">Саксония</a>, <a href="http://ria.ru/location_Saxony_Anhalt/" target="_blank" data-auto="true">Саксония-Анхальт</a> и <a href="http://ria.ru/location_Free_State_of_Thuringia/" target="_blank" data-auto="true">Тюрингия</a>.Подписанный главами <a href="http://ria.ru/organization_MID_Germanii/" target="_blank" data-auto="true">МИД ФРГ</a>, ГДР, <a href="http://ria.ru/location_SSSR/" target="_blank" data-auto="true">СССР</a>, США, <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a> и <a href="http://ria.ru/location_United_Kingdom/" target="_blank" data-auto="true">Великобритании</a> в Москве 12 сентября 1990 года "Договор об окончательном урегулировании в отношении Германии" (Договор "Два плюс четыре") гарантировал суверенитет будущему германскому государству, исторически спорные вопросы удалось быстро согласовать в том числе благодаря уступчивости руководства СССР.
https://ria.ru/20201003/germaniya-1578138910.html
https://ria.ru/20201003/nostalgiya-1578126896.html
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россия
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россия, геза андреас фон гайр, германская демократическая республика (гдр), германия, в мире

Немецкий посол напомнил о роли Москвы в объединении Германии

12:47 03.10.2020
 
© РИА Новости / Борис БабановЖители ГДР разбирают Берлинскую стену на сувениры.
Жители ГДР разбирают Берлинскую стену на сувениры. - РИА Новости, 1920, 03.10.2020
© РИА Новости / Борис Бабанов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Объединение Германии без участия Москвы было бы невозможным, заявил посол Германии в РФ Геза Андреас фон Гайр на открытии выставки в Москве.
"Нам, немцам, хорошо известно, что объединением Германии мы в том числе обязаны Москве. Без участия Москвы это в 1990 году не было бы возможно", - сказал он.
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Вчера, 07:20
В бундестаге рассказали, кому немцы обязаны своим воссоединением
Германия в субботу отмечает в 30-й раз национальный праздник - День немецкого единства. В полночь 3 октября 1990 года Германская Демократическая Республика (ГДР) прекратила свое существование. Согласно договору об объединении Германии от 31 августа 1990 года, территория бывшей социалистической республики была включена в состав ФРГ, и действие западногерманского Основного закона распространилось на новые федеральные земли: Бранденбург, Мекленбург-Передняя Померания, Саксония, Саксония-Анхальт и Тюрингия.
Подписанный главами МИД ФРГ, ГДР, СССР, США, Франции и Великобритании в Москве 12 сентября 1990 года "Договор об окончательном урегулировании в отношении Германии" (Договор "Два плюс четыре") гарантировал суверенитет будущему германскому государству, исторически спорные вопросы удалось быстро согласовать в том числе благодаря уступчивости руководства СССР.
Флаги у рейхстага во время объединения ГДР и ФРГ - РИА Новости, 1920, 03.10.2020
Вчера, 08:00
"Это не помойка истории". Кто в Германии ностальгирует по ГДР
 
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РоссияГеза Андреас фон ГайрГерманская Демократическая Республика (ГДР)ГерманияВ мире
 
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