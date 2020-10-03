https://ria.ru/20201003/germaniya-1578147687.html

Немецкий посол напомнил о роли Москвы в объединении Германии

Объединение Германии без участия Москвы было бы невозможным, заявил посол Германии в РФ Геза Андреас фон Гайр на открытии выставки в Москве. РИА Новости, 03.10.2020

2020-10-03T12:47

2020-10-03T12:47

2020-10-03T12:47

россия

геза андреас фон гайр

германская демократическая республика (гдр)

германия

в мире

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<strong>МОСКВА, 3 окт - РИА Новости.</strong> Объединение <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германии</a> без участия <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> было бы невозможным, заявил посол Германии в РФ <a href="http://ria.ru/person_geza-andreas-fon-gayr/" target="_blank" data-auto="true">Геза Андреас фон Гайр</a> на открытии выставки в Москве."Нам, немцам, хорошо известно, что объединением Германии мы в том числе обязаны Москве. Без участия Москвы это в 1990 году не было бы возможно", - сказал он.Германия в субботу отмечает в 30-й раз национальный праздник - День немецкого единства. В полночь 3 октября 1990 года <a href="http://ria.ru/location_East_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германская Демократическая Республика</a> (ГДР) прекратила свое существование. Согласно договору об объединении Германии от 31 августа 1990 года, территория бывшей социалистической республики была включена в состав ФРГ, и действие западногерманского Основного закона распространилось на новые федеральные земли: <a href="http://ria.ru/location_Brandenburg/" target="_blank" data-auto="true">Бранденбург</a>, <a href="http://ria.ru/location_Mecklenburg_Vorpommern/" target="_blank" data-auto="true">Мекленбург-Передняя Померания</a>, <a href="http://ria.ru/location_Free_State_of_Saxony/" target="_blank" data-auto="true">Саксония</a>, <a href="http://ria.ru/location_Saxony_Anhalt/" target="_blank" data-auto="true">Саксония-Анхальт</a> и <a href="http://ria.ru/location_Free_State_of_Thuringia/" target="_blank" data-auto="true">Тюрингия</a>.Подписанный главами <a href="http://ria.ru/organization_MID_Germanii/" target="_blank" data-auto="true">МИД ФРГ</a>, ГДР, <a href="http://ria.ru/location_SSSR/" target="_blank" data-auto="true">СССР</a>, США, <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a> и <a href="http://ria.ru/location_United_Kingdom/" target="_blank" data-auto="true">Великобритании</a> в Москве 12 сентября 1990 года "Договор об окончательном урегулировании в отношении Германии" (Договор "Два плюс четыре") гарантировал суверенитет будущему германскому государству, исторически спорные вопросы удалось быстро согласовать в том числе благодаря уступчивости руководства СССР.

https://ria.ru/20201003/germaniya-1578138910.html

https://ria.ru/20201003/nostalgiya-1578126896.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, геза андреас фон гайр, германская демократическая республика (гдр), германия, в мире