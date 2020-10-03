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https://ria.ru/20201003/germaniya-1578143901.html
Немецкий политик рассказал об ошибке Запада после воссоединения Германии
Запад допустил серьезную ошибку после воссоединения Германии, так как не смог "остановиться побеждать", и предполагал, что все будет продолжаться, как раньше,... РИА Новости, 03.10.2020
2020-10-03T11:03
2020-10-03T12:06
грегор гизи
германская демократическая республика (гдр)
германия
в мире
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<strong>БЕРЛИН, 3 окт - РИА Новости.</strong> Запад допустил серьезную ошибку после воссоединения <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германии</a>, так как не смог "остановиться побеждать", и предполагал, что все будет продолжаться, как раньше, заявил в интервью РИА Новости известный немецкий политик, бывший глава Партии демократического социализма (PDS) - правопреемницы правящей в ГДР СЕПГ, один из лидеров партии "Левые", депутат бундестага ФРГ <a href="http://ria.ru/person_Gregor_Gizi/" target="_blank" data-auto="true">Грегор Гизи</a>.Германия в субботу отмечает в 30-й раз национальный праздник - День немецкого единства. В полночь 3 октября 1990 года <a href="http://ria.ru/location_East_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германская Демократическая Республика</a> (ГДР) прекратила свое существование - согласно договору об объединении Германии от 31 августа 1990 года, территория бывшей социалистической республики была включена в состав ФРГ, и действие западногерманского Основного закона распространилось на новые федеральные земли: <a href="http://ria.ru/location_Brandenburg/" target="_blank" data-auto="true">Бранденбург</a>, <a href="http://ria.ru/location_Mecklenburg_Vorpommern/" target="_blank" data-auto="true">Мекленбург-Передняя Померания</a>, <a href="http://ria.ru/location_Free_State_of_Saxony/" target="_blank" data-auto="true">Саксония</a>, <a href="http://ria.ru/location_Saxony_Anhalt/" target="_blank" data-auto="true">Саксония-Анхальт</a> и <a href="http://ria.ru/location_Free_State_of_Thuringia/" target="_blank" data-auto="true">Тюрингия</a>.Подписанный главами <a href="http://ria.ru/organization_MID_Germanii/" target="_blank" data-auto="true">МИД ФРГ</a>, ГДР, <a href="http://ria.ru/location_SSSR/" target="_blank" data-auto="true">СССР</a>, <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>, <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a> и <a href="http://ria.ru/location_United_Kingdom/" target="_blank" data-auto="true">Великобритании</a> в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> 12 сентября 1990 года "Договор об окончательном урегулировании в отношении Германии" (Договор "Два плюс четыре") гарантировал суверенитет будущему германскому государству, исторически спорные вопросы удалось быстро согласовать в том числе благодаря уступчивости руководства СССР.В качестве примера ошибочной политики Запада Гизи привел ситуацию вокруг вывода войск союзников с территории Германии. Согласно принятым по "Договору об окончательном урегулировании в отношении Германии" обязательствам, СССР, а затем Россия своевременно и в полном объеме вывели дислоцированные в восточной части Германии войска - так называемую Западную группу войск (ЗГВ)."СССР был готов вывести свои войска, а США, Франция и Великобритания договорились также о выводе войск, однако в случае США это было символическим, потому что многие военнослужащие и ядерное оружие остались на территории Германии. Единственное, что они пообещали, это что войска союзников не будут размещены на востоке Германии, то есть в бывшей ГДР. И этого до сих пор не произошло, хотя произошло в <a href="http://ria.ru/location_Poland/" target="_blank" data-auto="true">Польше</a> и вплоть до российских границ, но это другой разговор", - сказал Гизи.В июле глава <a href="http://ria.ru/organization_Ministerstvo_oborony_SSHA/" target="_blank" data-auto="true">Пентагона</a> <a href="http://ria.ru/person_mark-esper/" target="_blank" data-auto="true">Марк Эспер</a> сообщил, что из Германии будут выведены в общей сложности почти 12 тысяч военных США, большая часть из которых (6,4 тысячи) отправится домой, а остальные будут передислоцированы в страны НАТО в <a href="http://ria.ru/location_Europe/" target="_blank" data-auto="true">Европе</a>, в том числе в <a href="http://ria.ru/location_Italy/" target="_blank" data-auto="true">Италию</a> и <a href="http://ria.ru/location_Belgium/" target="_blank" data-auto="true">Бельгию</a>. Штаб сил США в Европе планируется перенести из Германии в бельгийский город Монс. Правительство ФРГ приняло к сведению решение США, будет координировать работу с федеральными землями Германии, <a href="http://ria.ru/location_Washington_D_C/" target="_blank" data-auto="true">Вашингтоном</a> и с партнерами в <a href="http://ria.ru/organization_NATO/" target="_blank" data-auto="true">НАТО</a>, заявили в ответ в кабмине Германии."Он (президент США <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональд Трамп</a> - ред.) сформулировал это, словно наказание для Германии, а я сказал, что хотел бы побольше таких "наказаний", он может вывести вообще всех солдат и прежде всего ядерное оружие. Потому что Трамп заявил также о создании малой атомной бомбы, которая бы при сбрасывании на одну страну не наносила бы ущерба соседним странам. Представим себе, что подобные бомбы могли бы быть направлены против России. В этом случае Россия должна была бы уничтожить дислоцированное в Германии ядерное оружие, а это означает, что размещение ядерного оружия не делает Германию более безопасной", - прокомментировал эту ситуацию Гизи."Но многие в Германии продолжают думать, как во времена "холодной войны", не понимают, что тут у нас другая ситуация и не в интересах нашей безопасности увеличивать присутствие американских солдат и ядерного оружия", - добавил политик.<strong><a href="https://ria.ru/20201003/germaniya-1578120848.html" target="_blank">Читайте полный текст интервью Грегора Гизи &gt;&gt;</a></strong>
https://ria.ru/20200915/oshibka-1577292258.html
https://ria.ru/20201003/germaniya-1578138910.html
https://ria.ru/20201003/nostalgiya-1578126896.html
https://ria.ru/20201003/obedinenie-1578046407.html
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германская демократическая республика (гдр)
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грегор гизи, германская демократическая республика (гдр), германия, в мире

Немецкий политик рассказал об ошибке Запада после воссоединения Германии

11:03 03.10.2020 (обновлено: 12:06 03.10.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкМероприятия по случаю 30-летней годовщины падения Берлинской стены
Мероприятия по случаю 30-летней годовщины падения Берлинской стены - РИА Новости, 1920, 03.10.2020
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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БЕРЛИН, 3 окт - РИА Новости. Запад допустил серьезную ошибку после воссоединения Германии, так как не смог "остановиться побеждать", и предполагал, что все будет продолжаться, как раньше, заявил в интервью РИА Новости известный немецкий политик, бывший глава Партии демократического социализма (PDS) - правопреемницы правящей в ГДР СЕПГ, один из лидеров партии "Левые", депутат бундестага ФРГ Грегор Гизи.

"Запад не мог остановиться побеждать и предполагал, что все будет продолжаться как раньше. Это была серьезная ошибка, последствия которой видны до сегодняшнего дня".

Немецкий политик, один из лидеров партии Левые, депутат бундестага ФРГ Грегор Гизи
Грегор Гизи
Депутат бундестага ФРГ
Михаил Горбачев и Гельмут Коль - РИА Новости, 1920, 15.09.2020
15 сентября, 23:17
Названа трагическая ошибка Горбачева
Германия в субботу отмечает в 30-й раз национальный праздник - День немецкого единства. В полночь 3 октября 1990 года Германская Демократическая Республика (ГДР) прекратила свое существование - согласно договору об объединении Германии от 31 августа 1990 года, территория бывшей социалистической республики была включена в состав ФРГ, и действие западногерманского Основного закона распространилось на новые федеральные земли: Бранденбург, Мекленбург-Передняя Померания, Саксония, Саксония-Анхальт и Тюрингия.
Подписанный главами МИД ФРГ, ГДР, СССР, США, Франции и Великобритании в Москве 12 сентября 1990 года "Договор об окончательном урегулировании в отношении Германии" (Договор "Два плюс четыре") гарантировал суверенитет будущему германскому государству, исторически спорные вопросы удалось быстро согласовать в том числе благодаря уступчивости руководства СССР.
В качестве примера ошибочной политики Запада Гизи привел ситуацию вокруг вывода войск союзников с территории Германии. Согласно принятым по "Договору об окончательном урегулировании в отношении Германии" обязательствам, СССР, а затем Россия своевременно и в полном объеме вывели дислоцированные в восточной части Германии войска - так называемую Западную группу войск (ЗГВ).
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В бундестаге рассказали, кому немцы обязаны своим воссоединением
"СССР был готов вывести свои войска, а США, Франция и Великобритания договорились также о выводе войск, однако в случае США это было символическим, потому что многие военнослужащие и ядерное оружие остались на территории Германии. Единственное, что они пообещали, это что войска союзников не будут размещены на востоке Германии, то есть в бывшей ГДР. И этого до сих пор не произошло, хотя произошло в Польше и вплоть до российских границ, но это другой разговор", - сказал Гизи.
В июле глава Пентагона Марк Эспер сообщил, что из Германии будут выведены в общей сложности почти 12 тысяч военных США, большая часть из которых (6,4 тысячи) отправится домой, а остальные будут передислоцированы в страны НАТО в Европе, в том числе в Италию и Бельгию. Штаб сил США в Европе планируется перенести из Германии в бельгийский город Монс. Правительство ФРГ приняло к сведению решение США, будет координировать работу с федеральными землями Германии, Вашингтоном и с партнерами в НАТО, заявили в ответ в кабмине Германии.
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"Он (президент США Дональд Трамп - ред.) сформулировал это, словно наказание для Германии, а я сказал, что хотел бы побольше таких "наказаний", он может вывести вообще всех солдат и прежде всего ядерное оружие. Потому что Трамп заявил также о создании малой атомной бомбы, которая бы при сбрасывании на одну страну не наносила бы ущерба соседним странам. Представим себе, что подобные бомбы могли бы быть направлены против России. В этом случае Россия должна была бы уничтожить дислоцированное в Германии ядерное оружие, а это означает, что размещение ядерного оружия не делает Германию более безопасной", - прокомментировал эту ситуацию Гизи.
"Но многие в Германии продолжают думать, как во времена "холодной войны", не понимают, что тут у нас другая ситуация и не в интересах нашей безопасности увеличивать присутствие американских солдат и ядерного оружия", - добавил политик.
Читайте полный текст интервью Грегора Гизи >>
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Объединение ФРГ и ГДР (1990)
 
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Грегор ГизиГерманская Демократическая Республика (ГДР)ГерманияВ мире
 
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