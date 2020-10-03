https://ria.ru/20201003/germaniya-1578143901.html

Немецкий политик рассказал об ошибке Запада после воссоединения Германии

Запад допустил серьезную ошибку после воссоединения Германии, так как не смог "остановиться побеждать", и предполагал, что все будет продолжаться, как раньше,... РИА Новости, 03.10.2020

2020-10-03T11:03

2020-10-03T11:03

2020-10-03T12:06

грегор гизи

германская демократическая республика (гдр)

германия

в мире

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<strong>БЕРЛИН, 3 окт - РИА Новости.</strong> Запад допустил серьезную ошибку после воссоединения <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германии</a>, так как не смог "остановиться побеждать", и предполагал, что все будет продолжаться, как раньше, заявил в интервью РИА Новости известный немецкий политик, бывший глава Партии демократического социализма (PDS) - правопреемницы правящей в ГДР СЕПГ, один из лидеров партии "Левые", депутат бундестага ФРГ <a href="http://ria.ru/person_Gregor_Gizi/" target="_blank" data-auto="true">Грегор Гизи</a>.Германия в субботу отмечает в 30-й раз национальный праздник - День немецкого единства. В полночь 3 октября 1990 года <a href="http://ria.ru/location_East_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германская Демократическая Республика</a> (ГДР) прекратила свое существование - согласно договору об объединении Германии от 31 августа 1990 года, территория бывшей социалистической республики была включена в состав ФРГ, и действие западногерманского Основного закона распространилось на новые федеральные земли: <a href="http://ria.ru/location_Brandenburg/" target="_blank" data-auto="true">Бранденбург</a>, <a href="http://ria.ru/location_Mecklenburg_Vorpommern/" target="_blank" data-auto="true">Мекленбург-Передняя Померания</a>, <a href="http://ria.ru/location_Free_State_of_Saxony/" target="_blank" data-auto="true">Саксония</a>, <a href="http://ria.ru/location_Saxony_Anhalt/" target="_blank" data-auto="true">Саксония-Анхальт</a> и <a href="http://ria.ru/location_Free_State_of_Thuringia/" target="_blank" data-auto="true">Тюрингия</a>.Подписанный главами <a href="http://ria.ru/organization_MID_Germanii/" target="_blank" data-auto="true">МИД ФРГ</a>, ГДР, <a href="http://ria.ru/location_SSSR/" target="_blank" data-auto="true">СССР</a>, <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>, <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a> и <a href="http://ria.ru/location_United_Kingdom/" target="_blank" data-auto="true">Великобритании</a> в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> 12 сентября 1990 года "Договор об окончательном урегулировании в отношении Германии" (Договор "Два плюс четыре") гарантировал суверенитет будущему германскому государству, исторически спорные вопросы удалось быстро согласовать в том числе благодаря уступчивости руководства СССР.В качестве примера ошибочной политики Запада Гизи привел ситуацию вокруг вывода войск союзников с территории Германии. Согласно принятым по "Договору об окончательном урегулировании в отношении Германии" обязательствам, СССР, а затем Россия своевременно и в полном объеме вывели дислоцированные в восточной части Германии войска - так называемую Западную группу войск (ЗГВ)."СССР был готов вывести свои войска, а США, Франция и Великобритания договорились также о выводе войск, однако в случае США это было символическим, потому что многие военнослужащие и ядерное оружие остались на территории Германии. Единственное, что они пообещали, это что войска союзников не будут размещены на востоке Германии, то есть в бывшей ГДР. И этого до сих пор не произошло, хотя произошло в <a href="http://ria.ru/location_Poland/" target="_blank" data-auto="true">Польше</a> и вплоть до российских границ, но это другой разговор", - сказал Гизи.В июле глава <a href="http://ria.ru/organization_Ministerstvo_oborony_SSHA/" target="_blank" data-auto="true">Пентагона</a> <a href="http://ria.ru/person_mark-esper/" target="_blank" data-auto="true">Марк Эспер</a> сообщил, что из Германии будут выведены в общей сложности почти 12 тысяч военных США, большая часть из которых (6,4 тысячи) отправится домой, а остальные будут передислоцированы в страны НАТО в <a href="http://ria.ru/location_Europe/" target="_blank" data-auto="true">Европе</a>, в том числе в <a href="http://ria.ru/location_Italy/" target="_blank" data-auto="true">Италию</a> и <a href="http://ria.ru/location_Belgium/" target="_blank" data-auto="true">Бельгию</a>. Штаб сил США в Европе планируется перенести из Германии в бельгийский город Монс. Правительство ФРГ приняло к сведению решение США, будет координировать работу с федеральными землями Германии, <a href="http://ria.ru/location_Washington_D_C/" target="_blank" data-auto="true">Вашингтоном</a> и с партнерами в <a href="http://ria.ru/organization_NATO/" target="_blank" data-auto="true">НАТО</a>, заявили в ответ в кабмине Германии."Он (президент США <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональд Трамп</a> - ред.) сформулировал это, словно наказание для Германии, а я сказал, что хотел бы побольше таких "наказаний", он может вывести вообще всех солдат и прежде всего ядерное оружие. Потому что Трамп заявил также о создании малой атомной бомбы, которая бы при сбрасывании на одну страну не наносила бы ущерба соседним странам. Представим себе, что подобные бомбы могли бы быть направлены против России. В этом случае Россия должна была бы уничтожить дислоцированное в Германии ядерное оружие, а это означает, что размещение ядерного оружия не делает Германию более безопасной", - прокомментировал эту ситуацию Гизи."Но многие в Германии продолжают думать, как во времена "холодной войны", не понимают, что тут у нас другая ситуация и не в интересах нашей безопасности увеличивать присутствие американских солдат и ядерного оружия", - добавил политик.<strong><a href="https://ria.ru/20201003/germaniya-1578120848.html" target="_blank">Читайте полный текст интервью Грегора Гизи >></a></strong>

https://ria.ru/20200915/oshibka-1577292258.html

https://ria.ru/20201003/germaniya-1578138910.html

https://ria.ru/20201003/nostalgiya-1578126896.html

https://ria.ru/20201003/obedinenie-1578046407.html

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грегор гизи, германская демократическая республика (гдр), германия, в мире