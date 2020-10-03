Немецкий политик рассказал об ошибке Запада после воссоединения Германии
11:03 03.10.2020 (обновлено: 12:06 03.10.2020)
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкМероприятия по случаю 30-летней годовщины падения Берлинской стены
БЕРЛИН, 3 окт - РИА Новости. Запад допустил серьезную ошибку после воссоединения Германии, так как не смог "остановиться побеждать", и предполагал, что все будет продолжаться, как раньше, заявил в интервью РИА Новости известный немецкий политик, бывший глава Партии демократического социализма (PDS) - правопреемницы правящей в ГДР СЕПГ, один из лидеров партии "Левые", депутат бундестага ФРГ Грегор Гизи.
"Запад не мог остановиться побеждать и предполагал, что все будет продолжаться как раньше. Это была серьезная ошибка, последствия которой видны до сегодняшнего дня".
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Германия в субботу отмечает в 30-й раз национальный праздник - День немецкого единства. В полночь 3 октября 1990 года Германская Демократическая Республика (ГДР) прекратила свое существование - согласно договору об объединении Германии от 31 августа 1990 года, территория бывшей социалистической республики была включена в состав ФРГ, и действие западногерманского Основного закона распространилось на новые федеральные земли: Бранденбург, Мекленбург-Передняя Померания, Саксония, Саксония-Анхальт и Тюрингия.
Подписанный главами МИД ФРГ, ГДР, СССР, США, Франции и Великобритании в Москве 12 сентября 1990 года "Договор об окончательном урегулировании в отношении Германии" (Договор "Два плюс четыре") гарантировал суверенитет будущему германскому государству, исторически спорные вопросы удалось быстро согласовать в том числе благодаря уступчивости руководства СССР.
В качестве примера ошибочной политики Запада Гизи привел ситуацию вокруг вывода войск союзников с территории Германии. Согласно принятым по "Договору об окончательном урегулировании в отношении Германии" обязательствам, СССР, а затем Россия своевременно и в полном объеме вывели дислоцированные в восточной части Германии войска - так называемую Западную группу войск (ЗГВ).
"СССР был готов вывести свои войска, а США, Франция и Великобритания договорились также о выводе войск, однако в случае США это было символическим, потому что многие военнослужащие и ядерное оружие остались на территории Германии. Единственное, что они пообещали, это что войска союзников не будут размещены на востоке Германии, то есть в бывшей ГДР. И этого до сих пор не произошло, хотя произошло в Польше и вплоть до российских границ, но это другой разговор", - сказал Гизи.
В июле глава Пентагона Марк Эспер сообщил, что из Германии будут выведены в общей сложности почти 12 тысяч военных США, большая часть из которых (6,4 тысячи) отправится домой, а остальные будут передислоцированы в страны НАТО в Европе, в том числе в Италию и Бельгию. Штаб сил США в Европе планируется перенести из Германии в бельгийский город Монс. Правительство ФРГ приняло к сведению решение США, будет координировать работу с федеральными землями Германии, Вашингтоном и с партнерами в НАТО, заявили в ответ в кабмине Германии.
"Он (президент США Дональд Трамп - ред.) сформулировал это, словно наказание для Германии, а я сказал, что хотел бы побольше таких "наказаний", он может вывести вообще всех солдат и прежде всего ядерное оружие. Потому что Трамп заявил также о создании малой атомной бомбы, которая бы при сбрасывании на одну страну не наносила бы ущерба соседним странам. Представим себе, что подобные бомбы могли бы быть направлены против России. В этом случае Россия должна была бы уничтожить дислоцированное в Германии ядерное оружие, а это означает, что размещение ядерного оружия не делает Германию более безопасной", - прокомментировал эту ситуацию Гизи.
"Но многие в Германии продолжают думать, как во времена "холодной войны", не понимают, что тут у нас другая ситуация и не в интересах нашей безопасности увеличивать присутствие американских солдат и ядерного оружия", - добавил политик.
Вчера, 00:45Объединение ФРГ и ГДР (1990)