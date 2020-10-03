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https://ria.ru/20201003/germaniya-1578142864.html
Экс-посол в России рассказал, от чего зависит будущее Германии
Будущее процветание Германии зависит от адекватных отношений с партнерами, в том числе с Россией, заявил в интервью РИА Новости немецкий дипломат, бывший посол... РИА Новости, 03.10.2020
2020-10-03T10:29
2020-10-03T10:29
германская демократическая республика (гдр)
германия
в мире
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<strong>БЕРЛИН, 3 окт - РИА Новости.</strong> Будущее процветание <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германии</a> зависит от адекватных отношений с партнерами, в том числе с Россией, заявил в интервью РИА Новости немецкий дипломат, бывший посол ФРГ в России Эрнст-Йорг фон Штудниц."Германия находится в центре <a href="http://ria.ru/location_Europe/" target="_blank" data-auto="true">Европы</a> и может выжить только, если она будет иметь со всеми потенциальными партнерами... адекватные отношения. В настоящее время отношения с Россией нарушены. Но если вы почитаете немецкие газеты, то увидите, что и в отношениях с <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> есть значительные проблемы. И если в США будет переизбран нынешний президент, то проблемы с США будут, вероятно, усугублены. Кроме того, у нас есть экономические проблемы с <a href="http://ria.ru/location_China/" target="_blank" data-auto="true">Китаем</a>. Это означает, что сейчас Германия переживает фазу значительных внешнеполитических проблем, для которых в краткосрочной перспективе, вероятно, нет решений", - заявил Штудниц.Он добавил, что в силу своего дипломатического опыта полагает, что крайне важно "по возможности удерживать под контролем, чтобы не скатиться в эскалацию", те проблемы, которые "не решаются в краткосрочной перспективе", необходимо "проявить терпение и волю к поиску решения". Одной из таких проблем, по словам Штудница, был вопрос о воссоединении Германии, ознаменовавшийся в итоге "крупным дипломатическим успехом" и "народным праздником".Германия в субботу отмечает в 30-й раз национальный праздник - День немецкого единства. В полночь 3 октября 1990 года прекратили работу государственные институты <a href="http://ria.ru/location_East_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германской Демократической Республики</a> (ГДР), армия и флот были распущены, страна прекратила свое существование - согласно договору об объединении Германии от 31 августа 1990 года, территория бывшей социалистической республики была включена в состав ФРГ, и действие западногерманского Основного закона распространилось на новые федеральные земли: <a href="http://ria.ru/location_Brandenburg/" target="_blank" data-auto="true">Бранденбург</a>, <a href="http://ria.ru/location_Mecklenburg_Vorpommern/" target="_blank" data-auto="true">Мекленбург-Передняя Померания</a>, <a href="http://ria.ru/location_Free_State_of_Saxony/" target="_blank" data-auto="true">Саксония</a>, <a href="http://ria.ru/location_Saxony_Anhalt/" target="_blank" data-auto="true">Саксония-Анхальт</a> и <a href="http://ria.ru/location_Free_State_of_Thuringia/" target="_blank" data-auto="true">Тюрингия</a>. Подписанный главами <a href="http://ria.ru/organization_MID_Germanii/" target="_blank" data-auto="true">МИД ФРГ</a>, ГДР, <a href="http://ria.ru/location_SSSR/" target="_blank" data-auto="true">СССР</a>, США, <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a> и <a href="http://ria.ru/location_United_Kingdom/" target="_blank" data-auto="true">Великобритании</a> в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> 12 сентября 1990 года "Договор об окончательном урегулировании в отношении Германии" гарантировал суверенитет будущему германскому государству, исторически спорные вопросы удалось быстро согласовать в том числе благодаря уступчивости руководства СССР."Когда пала Берлинская стена, я находился в Восточном Берлине, в ходе переговоров о договоре "Два плюс четыре" я был в <a href="http://ria.ru/location_Bonn/" target="_blank" data-auto="true">Бонне</a> (на тот момент столице ФРГ - ред.), и я активно принимал участие в этих переговорах, в частности, по вопросу о выводе советских войск из бывшей ГДР. А в день воссоединения, 3 октября, я находился в <a href="http://ria.ru/location_Berlin/" target="_blank" data-auto="true">Берлине</a> и пережил это возле Бранденбургских ворот. Это был большой народный праздник. Торжественный момент, связанный с поднятием западногерманского флага возле рейхстага, и на ступенях лестницы рейхстага наверху стояли федеральный канцлер, президент, министр иностранных дел (Ганс-Дитрих) Геншер, (экс-канцлер ФРГ) Вилли Брандт - люди, которые в первую очередь работали над тем, чтобы Германия была вновь единой. Я стоял в стороне, мог все это видеть, это было необыкновенное чувство", - рассказал дипломат."После того, как этот торжественный акт был завершен, все пошли гулять по улице Унтер-ден-Линден (в центре современного Берлина - ред.), там стояли прилавки с напитками, были открыты рестораны. Все люди были очень воодушевлены", - добавил он.Оценивая по просьбе РИА Новости роль СССР и конкретно генсека ЦК <a href="http://ria.ru/organization_KPSS/" target="_blank" data-auto="true">КПСС</a> <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Gorbachev/" target="_blank" data-auto="true">Михаила Горбачева</a> в воссоединении Германии, экс-посол заявил, что лично он убежден в том, что СССР всерьез начал относиться к идее воссоединения Германии только "после прихода в правительство Горбачева", при поддержке "министра иностранных дел (СССР Эдуарда) <a href="http://ria.ru/person_EHduard_SHevardnadze/" target="_blank" data-auto="true">Шеварднадзе</a> и части российских политологов".Отвечая на вопрос РИА Новости о том, не являлась ли "нота Сталина" от 1952 года первым предложением советского руководства по вопросу объединения Германии, в рамках которого Москва предлагала западным союзникам разработать мирный договор с целью объединения страны при условии неучастия Берлина в военных блоках, Штудниц заявил, что лично он не рассматривал это предложение "никогда всерьез"."В более поздних мемуарах я прочитал цитату некоего (сотрудника Международного отдела ЦК КПСС в ранге консультанта Николая) Португалова, который был посредником между Москвой и Бонном... В 1980-е годы Португалов прибыл в Бонн и заявил в одном из разговоров, мне кажется, с (немецким политиком, социал-демократом и автором новой восточной политики ФРГ в 60-х годах прошлого века) <a href="http://ria.ru/person_EHgon_Bar/" target="_blank" data-auto="true">Эгоном Баром</a>, что русские готовы сделать предложение по вопросу немецкого воссоединения, которое следует рассматривать серьезно, в отличие от ноты 1952 года... В 1952 году это был просто маневр Сталина, чтобы воспрепятствовать подписанию договоров ФРГ с западными державами и последующему вступлению в <a href="http://ria.ru/organization_NATO/" target="_blank" data-auto="true">НАТО</a>", - заявил дипломат.
https://ria.ru/20201003/germaniya-1578142261.html
https://ria.ru/20201003/germaniya-1578138910.html
https://ria.ru/20201003/nostalgiya-1578126896.html
https://ria.ru/20200915/oshibka-1577292258.html
https://ria.ru/20201003/obedinenie-1578046407.html
3
германская демократическая республика (гдр)
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германская демократическая республика (гдр), германия, в мире

Экс-посол в России рассказал, от чего зависит будущее Германии

10:29 03.10.2020
 
© Sputnik / Асатур ЕсаянцВелосипедисты едут мимо здания Палаты депутатов Берлина
Велосипедисты едут мимо здания Палаты депутатов Берлина - РИА Новости, 1920, 03.10.2020
© Sputnik / Асатур Есаянц
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БЕРЛИН, 3 окт - РИА Новости. Будущее процветание Германии зависит от адекватных отношений с партнерами, в том числе с Россией, заявил в интервью РИА Новости немецкий дипломат, бывший посол ФРГ в России Эрнст-Йорг фон Штудниц.
"Германия находится в центре Европы и может выжить только, если она будет иметь со всеми потенциальными партнерами... адекватные отношения. В настоящее время отношения с Россией нарушены. Но если вы почитаете немецкие газеты, то увидите, что и в отношениях с США есть значительные проблемы. И если в США будет переизбран нынешний президент, то проблемы с США будут, вероятно, усугублены. Кроме того, у нас есть экономические проблемы с Китаем. Это означает, что сейчас Германия переживает фазу значительных внешнеполитических проблем, для которых в краткосрочной перспективе, вероятно, нет решений", - заявил Штудниц.
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Он добавил, что в силу своего дипломатического опыта полагает, что крайне важно "по возможности удерживать под контролем, чтобы не скатиться в эскалацию", те проблемы, которые "не решаются в краткосрочной перспективе", необходимо "проявить терпение и волю к поиску решения". Одной из таких проблем, по словам Штудница, был вопрос о воссоединении Германии, ознаменовавшийся в итоге "крупным дипломатическим успехом" и "народным праздником".
Германия в субботу отмечает в 30-й раз национальный праздник - День немецкого единства. В полночь 3 октября 1990 года прекратили работу государственные институты Германской Демократической Республики (ГДР), армия и флот были распущены, страна прекратила свое существование - согласно договору об объединении Германии от 31 августа 1990 года, территория бывшей социалистической республики была включена в состав ФРГ, и действие западногерманского Основного закона распространилось на новые федеральные земли: Бранденбург, Мекленбург-Передняя Померания, Саксония, Саксония-Анхальт и Тюрингия. Подписанный главами МИД ФРГ, ГДР, СССР, США, Франции и Великобритании в Москве 12 сентября 1990 года "Договор об окончательном урегулировании в отношении Германии" гарантировал суверенитет будущему германскому государству, исторически спорные вопросы удалось быстро согласовать в том числе благодаря уступчивости руководства СССР.
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"Когда пала Берлинская стена, я находился в Восточном Берлине, в ходе переговоров о договоре "Два плюс четыре" я был в Бонне (на тот момент столице ФРГ - ред.), и я активно принимал участие в этих переговорах, в частности, по вопросу о выводе советских войск из бывшей ГДР. А в день воссоединения, 3 октября, я находился в Берлине и пережил это возле Бранденбургских ворот. Это был большой народный праздник. Торжественный момент, связанный с поднятием западногерманского флага возле рейхстага, и на ступенях лестницы рейхстага наверху стояли федеральный канцлер, президент, министр иностранных дел (Ганс-Дитрих) Геншер, (экс-канцлер ФРГ) Вилли Брандт - люди, которые в первую очередь работали над тем, чтобы Германия была вновь единой. Я стоял в стороне, мог все это видеть, это было необыкновенное чувство", - рассказал дипломат.
"После того, как этот торжественный акт был завершен, все пошли гулять по улице Унтер-ден-Линден (в центре современного Берлина - ред.), там стояли прилавки с напитками, были открыты рестораны. Все люди были очень воодушевлены", - добавил он.
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Оценивая по просьбе РИА Новости роль СССР и конкретно генсека ЦК КПСС Михаила Горбачева в воссоединении Германии, экс-посол заявил, что лично он убежден в том, что СССР всерьез начал относиться к идее воссоединения Германии только "после прихода в правительство Горбачева", при поддержке "министра иностранных дел (СССР Эдуарда) Шеварднадзе и части российских политологов".
Отвечая на вопрос РИА Новости о том, не являлась ли "нота Сталина" от 1952 года первым предложением советского руководства по вопросу объединения Германии, в рамках которого Москва предлагала западным союзникам разработать мирный договор с целью объединения страны при условии неучастия Берлина в военных блоках, Штудниц заявил, что лично он не рассматривал это предложение "никогда всерьез".
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"В более поздних мемуарах я прочитал цитату некоего (сотрудника Международного отдела ЦК КПСС в ранге консультанта Николая) Португалова, который был посредником между Москвой и Бонном... В 1980-е годы Португалов прибыл в Бонн и заявил в одном из разговоров, мне кажется, с (немецким политиком, социал-демократом и автором новой восточной политики ФРГ в 60-х годах прошлого века) Эгоном Баром, что русские готовы сделать предложение по вопросу немецкого воссоединения, которое следует рассматривать серьезно, в отличие от ноты 1952 года... В 1952 году это был просто маневр Сталина, чтобы воспрепятствовать подписанию договоров ФРГ с западными державами и последующему вступлению в НАТО", - заявил дипломат.
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