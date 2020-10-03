Экс-посол в России рассказал, от чего зависит будущее Германии
© Sputnik / Асатур ЕсаянцВелосипедисты едут мимо здания Палаты депутатов Берлина
© Sputnik / Асатур Есаянц
БЕРЛИН, 3 окт - РИА Новости. Будущее процветание Германии зависит от адекватных отношений с партнерами, в том числе с Россией, заявил в интервью РИА Новости немецкий дипломат, бывший посол ФРГ в России Эрнст-Йорг фон Штудниц.
"Германия находится в центре Европы и может выжить только, если она будет иметь со всеми потенциальными партнерами... адекватные отношения. В настоящее время отношения с Россией нарушены. Но если вы почитаете немецкие газеты, то увидите, что и в отношениях с США есть значительные проблемы. И если в США будет переизбран нынешний президент, то проблемы с США будут, вероятно, усугублены. Кроме того, у нас есть экономические проблемы с Китаем. Это означает, что сейчас Германия переживает фазу значительных внешнеполитических проблем, для которых в краткосрочной перспективе, вероятно, нет решений", - заявил Штудниц.
Он добавил, что в силу своего дипломатического опыта полагает, что крайне важно "по возможности удерживать под контролем, чтобы не скатиться в эскалацию", те проблемы, которые "не решаются в краткосрочной перспективе", необходимо "проявить терпение и волю к поиску решения". Одной из таких проблем, по словам Штудница, был вопрос о воссоединении Германии, ознаменовавшийся в итоге "крупным дипломатическим успехом" и "народным праздником".
Германия в субботу отмечает в 30-й раз национальный праздник - День немецкого единства. В полночь 3 октября 1990 года прекратили работу государственные институты Германской Демократической Республики (ГДР), армия и флот были распущены, страна прекратила свое существование - согласно договору об объединении Германии от 31 августа 1990 года, территория бывшей социалистической республики была включена в состав ФРГ, и действие западногерманского Основного закона распространилось на новые федеральные земли: Бранденбург, Мекленбург-Передняя Померания, Саксония, Саксония-Анхальт и Тюрингия. Подписанный главами МИД ФРГ, ГДР, СССР, США, Франции и Великобритании в Москве 12 сентября 1990 года "Договор об окончательном урегулировании в отношении Германии" гарантировал суверенитет будущему германскому государству, исторически спорные вопросы удалось быстро согласовать в том числе благодаря уступчивости руководства СССР.
"Когда пала Берлинская стена, я находился в Восточном Берлине, в ходе переговоров о договоре "Два плюс четыре" я был в Бонне (на тот момент столице ФРГ - ред.), и я активно принимал участие в этих переговорах, в частности, по вопросу о выводе советских войск из бывшей ГДР. А в день воссоединения, 3 октября, я находился в Берлине и пережил это возле Бранденбургских ворот. Это был большой народный праздник. Торжественный момент, связанный с поднятием западногерманского флага возле рейхстага, и на ступенях лестницы рейхстага наверху стояли федеральный канцлер, президент, министр иностранных дел (Ганс-Дитрих) Геншер, (экс-канцлер ФРГ) Вилли Брандт - люди, которые в первую очередь работали над тем, чтобы Германия была вновь единой. Я стоял в стороне, мог все это видеть, это было необыкновенное чувство", - рассказал дипломат.
"После того, как этот торжественный акт был завершен, все пошли гулять по улице Унтер-ден-Линден (в центре современного Берлина - ред.), там стояли прилавки с напитками, были открыты рестораны. Все люди были очень воодушевлены", - добавил он.
Оценивая по просьбе РИА Новости роль СССР и конкретно генсека ЦК КПСС Михаила Горбачева в воссоединении Германии, экс-посол заявил, что лично он убежден в том, что СССР всерьез начал относиться к идее воссоединения Германии только "после прихода в правительство Горбачева", при поддержке "министра иностранных дел (СССР Эдуарда) Шеварднадзе и части российских политологов".
Отвечая на вопрос РИА Новости о том, не являлась ли "нота Сталина" от 1952 года первым предложением советского руководства по вопросу объединения Германии, в рамках которого Москва предлагала западным союзникам разработать мирный договор с целью объединения страны при условии неучастия Берлина в военных блоках, Штудниц заявил, что лично он не рассматривал это предложение "никогда всерьез".
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"В более поздних мемуарах я прочитал цитату некоего (сотрудника Международного отдела ЦК КПСС в ранге консультанта Николая) Португалова, который был посредником между Москвой и Бонном... В 1980-е годы Португалов прибыл в Бонн и заявил в одном из разговоров, мне кажется, с (немецким политиком, социал-демократом и автором новой восточной политики ФРГ в 60-х годах прошлого века) Эгоном Баром, что русские готовы сделать предложение по вопросу немецкого воссоединения, которое следует рассматривать серьезно, в отличие от ноты 1952 года... В 1952 году это был просто маневр Сталина, чтобы воспрепятствовать подписанию договоров ФРГ с западными державами и последующему вступлению в НАТО", - заявил дипломат.
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